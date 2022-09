Serena Williams full av følelser etter US Open-exiten: – Lykketårer

Serena Williams (40) er ute av US Open etter tapet for Ajla Tomljanovic natt til lørdag norsk tid. En enorm tenniskarriere er trolig over.

Etter litt over tre timer var det slutt for Serena Williams. Hun slo ballen i nettet, og Ajla Tomljanovic gikk til 4. runde med settsifrene 7-5, 6-7 (4-7), 6-1.

Den langt høyere rangerte australieren (nummer 46 i verden) ble for mye å hanskes med for et av tennissportens største ikoner. Williams, rangert på 605.-plass, signaliserte tidligere i sommer at US Open lå an til å bli hennes siste turnering.

Etter exiten svarte amerikaneren slik på spørsmål om hun kan komme til å endre mening:

– Jeg tror ikke det, men man vet aldri. Jeg har jo alltid elsket Australia, sa Williams lattermildt.

TROLIG OVER: Tapet mot Ajla Tomljanovic var trolig Williams siste kamp i karrieren. Foto: Patrick Steiner / Bildebyrån

Neste konkurranse på Grand Slam-nivå er Australian Open i Melbourne i januar.

Hyllet søsteren

Williams var følelsesladd da hun ble intervjuet på indre bane på Arthur Ashe Stadium kort tid etter tapet.

– Dette er lykketårer, sa hun og benyttet anledningen til å takke sin familie til stående ovasjoner på tribunene.

– Jeg ville ikke vært Serena om det ikke hadde vært for Venus. Hun er den eneste grunnen til at Serena Williams over hodet eksisterer, sa hun om sin to år eldre storesøster.

HYLLET: Venus Williams og resten av familien ble takket i Serena Williams tale etter kampen. Foto: Patrick Steiner / Bildebyrån

Dagen før røk Williams-søstrene sammen ut av US Opens doubleturnering.

40-åringen ledet 5-3 i åpningssettet i fredagens oppgjør, men Tomljanovic kom tilbake og tok første stikk. Williams utlignet med tiebreak-seier i neste sett, der hun hadde ledet 4-0 før rivalen igjen tettet luken.

Hun var sjanseløs i det tredje og avgjørende settet.

– Jeg forsøkte, men Ajla spilte helt enkelt litt bedre.

SKRYT: Ajla Tomljanovic sa gode ord om motstander Serena Williams etter matchen. Foto: Patrick Steiner / Bildebyrån

Ikke i tvil

Williams har vunnet hele 23 Grand Slam-titler, og det er én bak rekorden til Margaret Court. Tomljanovic var også emosjonell etter duellen.

– Jeg er veldig lei meg, for jeg elsker Serena like mye som dere gjør. Det som hun har gjort for meg og sporten, er helt utrolig. Da jeg så henne som liten, hadde jeg aldri trodd at jeg skulle få møte henne. Det her er et uvirkelig øyeblikk for meg, sa australieren og la bestemt til:

– Hun er tidenes beste. Punktum.