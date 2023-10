Ser urovekkende trend: – Preger oss

Det er i et intervju med TV 2 Molde-trener Erling Moe ønsker å ta opp en diskusjon.

Til den bruker den erfarne fotballederen tre kamper som eksempler:

Norge – Spania 0–1

Italia U21 – Norge U21 2–0

Molde Galatasaray 3–5 (sammenlagt)

– Det er noe som preger norsk fotball, ikke bare et landslag eller klubblag. Jeg synes det er noe som ligger i tiden med oss fra Norge og vi ønsker jo å bli bedre, innleder Moe.



ØNSKER DEBATT: Molde-trener Erling Moe. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Molde-sjefen mener landslaget og de norske Eliteserien-klubbene som spiller i Europa er for naive i spillet.

Han peker på en trend hvor «vi» gjør for mange individuelle feil.



– Man ser et norsk landslag som har tatt veldig store steg på flere fronter, men taper for mange poeng. Et U21-lag som har hatt en strålende åpning med to storseire mot lavere motstand, så møter vi Italia, og da får vi svi, sier Moe.

Bakke: – Tror mange får sjokk

Forrige gang et norsk lag var i Champions League, var Rosenborg tilbake i 2007/2008-sesongen.

I årets sesong glapp Conference League-plassen for Brann og RBK. Bodø/Glimt klarte ikke kvalifisere seg til Europaligaen.

Lillestrøm-trener Eirik Bakke etterlyser, i likhet med Moe, mer kynisme i norsk fotball,

– Det handler om å vinne fotballkamper. Spillerne som vokser opp nå er litt annerledes: De er mer opptatt av hva som skjer mellom de to boksene istedenfor hvordan man skal vinne kampen, sier LSK-sjefen til TV 2, og fortsetter:

TYDELIG: Eirik Bakke etterlyser mer kynisme i norsk fotball. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Jeg tror det har med mentalitet å gjøre, man må bli tøffere. Jeg tror mange får sjokk når de drar til utlandet og ser hvor godt trente spillerne er, hvor kyniske de er og hvor tøff fotballfysikken er, sier LSK-sjefen.

Norge tapte 0–1 hjemme mot Spania forrige søndag, og håpet om å gå til EM gjennom kvaliken er ute.

STORE STJERNER: Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland etter 0-1 målet mot Spania på Ullevaal Stadion. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

I den første omgangen kunne Ståle Solbakkens menn gjort bedre valg offensivt, er Erling Moe sin dom.

– Man kunne scoret ett eller to hvis man virkelig var dyktig nok på siste pasningen til Erling. Da hadde det vært en helt annen kamp, sier Moe.

Jan Peder Jallands U21-lag tapte fortjent 0–2 mot Italia på tirsdag.

– Selv om de er bra i banespillet og henger godt med, blir det hele tiden for mange individuelle feil, er Moes vurdering.

Molde-treneren bruker også eget lag som eksempel.

– Vi hadde to veldig gode kamper mot Galatasaray, der vi ga dem trøbbel som ingen andre har gjort i år, men vi taper.

Laget fra rosenes by røk 3–5 mot det tyrkiske laget sammenlagt i Champions League-playoff, men hang godt med i begge oppgjørene.

– På våre vegne mener jeg helt klart at vi kan komme oss til et nivå der vi neste gang slår Galatasaray. Og at landslaget kan ta lag som Spania og Italia (U21), mener Molde-treneren.

Moe understreker at det norske landslaget har tatt store steg i spillfasen mellom 16-meterne. Samtidig er det punkter der det finnes mangler.

Han stiller følgende spørsmål:

– Skal vi ta litt mindre risiko? Er det positivt at vi fortsetter i den trenden vi ser nå? Hvorfor er det en trend at vi gjør for mange store, ofte personlige feil, som gjør at vi taper disse kampene?

– Da går det på prioriteringer i spillet og den type ting. Jeg tror vi er på rett vei, men har vi blitt litt overmodig? Må vi ta et steg tilbake for å gjør det litt tryggere?

Tilbake til «Drillo»-fotballen?

RINGREV: Egil «Drillo» Olsen opplevde stor suksess som landslagssjef. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

TV 2 spør om 53-åringen vil ha 90-tallets kynisme tilbake, som ofte blir forbundet med fotballen under Egil «Drillo» Olsens storhetstid som norsk landslagssjef.

– Jeg er nok ikke der. Det er ikke det jeg er ute etter. Det er mer hvordan vi raskest mulig skal komme oss dit at vi klarer å bikke kampene i vår favør.

Moe ønsker med andre ord ikke å gå tilbake til en taktikk hvor man var mindre opptatt av å ha ballen.

– For det tror jeg er en nødvendighet i fremtidens fotball. At vi klarer å utvikle et eget spill og kan være dominerende både med og uten ball. Ikke én av delene. Det tror jeg er viktig og riktig.

Eirik Bakke ser gjerne at man i større grad nærmer seg tilnærmingen til «Drillo» sine Norge-lag.

– Jeg tror man må finne en balanse, og ta tilbake litt av de gamle, gode måtene å tenke. Det tenker i hvert fall jeg som trener. Man skal være vanskelige å møte, og så krydre det med god fotball. Vi var ganske fornøyde med «Drillo», på den tiden da vi kom til mesterskap, understreker han.



Haaland-beskjed

Moe spekulerer i om de to landslagene og norske klubber har vektlagt det å angripe for mye.

– Jeg har ikke noen soleklare svar, men jeg synes det er interessant å drodle rundt for å finne vår måte til å bli enda bedre mot de beste. For vi står oss godt mot mellomsjiktet pluss.

Det er mot lag som er i «litt over der» han ser forbedringspotensial.

FORTID SAMMEN: Ole Gunnar Solskjær og den gang assistenttrener Erling Moe (t.h.) feirer sammen med Erling Braut Haaland da jærbuen spilte i Molde. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Nå reiste Galatasaray til Old Trafford og slo dem. Det er et ok fotballag, men jeg føler at vi kan komme dit. Det er så små marginer. Da er det om å lete etter disse, sier Moe og foreslår:

– Dra med oss det som kanskje var det beste av norsk fotball tidligere med det som begynner å bli det beste av norsk fotball nå, med ball. At de forenes i større grad.

– Men når man har en av verdens beste fotballspillere (Erling Braut Haaland), skal man gå i den retningen?

STYRER SKUTEN: Landslagssjef Ståle Solbakken. Foto: Lage Ask / TV 2

– Nå skal ikke jeg uttale eller blande meg i altfor mye om hvordan landslaget setter opp. Jeg vet at de gjør sitt aller, aller ytterste, men når man har en sånn spiller som Erling er, så handler det om å hele tiden å få satt han opp i så mange, og så gode situasjoner – oftest mulig, sier han og fortsetter:

– Sånn at vi får det beste ut av ham. Det har ikke noen motsetninger i forhold til sånn man tenker eller prater nå. For alle i Norge ønsker at han skal komme seg foran mål oftest mulig.

Peker på Solbakken-dilemma

ERFAREN: Dag Eilev Fagermo mener det er en vanskelig balansegang. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Tidligere Odd- og Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo synes Moe tar opp en interessant diskusjon, og mener at særlig Ståle Solbakken er i en utfordrende posisjon.

– Skal du bli bedre, så må du tørre. Så spørs det hvor vanskelig fotball et landslag skal spille. Han har to verdensstjerner, og de skal du få det beste ut av. Jeg tror ikke Martin Ødegaard hadde blitt motivert av å få høye baller flyvende over ham, sier Fagermo.

Den tidligere VIF-treneren understreker at Solbakken er den rette mannen, og mener til syvende og sist at tabbene kommer på grunn av for dårlig kvalitet i troppen – og ikke spillestilen.

– Jeg tror tabbene som kommer mot bedre land kommer på grunn av at man ikke har gode nok spillere, mener Fagermo.

Han trekker også fram Bodø/Glimts spillestil, som han mener spillerne har vært lojale mot ute i Europa.

– Når du spiller ute i Europa, så møter man bedre motstand. Bodø/Glimt spiller sitt eget spill. Det gjorde Rosenborg i sin tid, og til slutt ble de gode nok på det. Men det er en balansegang, erkjenner han.