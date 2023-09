– Jeg ser ham naturligvis mye i hverdagen, på treningsleir og ellers. Jeg ser hva han ofrer, forteller Jakob Ingebrigtsen til TV 2.

Han snakker om hvor imponert han er av storebror Henrik Ingebrigtsen, som smadret sin egen rekord på 3000 meter i Zagreb forrige søndag. Tidligere i år har 32-åringen allerede satt ny personlig rekord på 5000 meter.

REKORD: Henrik Ingebrigtsen løp inn til ny personlig rekord på 3000 meter i Zagreb. Bildet er fra 5000-meteren under VM i Budapest i august. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Lover bra for motivasjonen

– Det er kult at han får igjen for alt han legger ned, og løper fortere enn han noen gang har gjort. Det lover bra for rankingen og motivasjonen hans inn mot neste sesong, sier Ingebrigtsen, vel vitende om at EM og OL blir de store mesterskapene neste sommer.



TV 2 møtte 22-åringen på Bislett Stadion tidligere i uken i forbindelse med et sponsortreff.



Ingebrigtsen, som nylig satte verdensrekord på 2000 meter i Brussel, er svært motivert før Diamond League-finalen i Eugene, der han «dobler» og løper både en engelsk mil og 3000 meter-distansen.

– Kroppen kjennes bra ut. Jeg fikk mange gode svar i Brussel, og prøver å ta med meg den samme følelsen og formen til USA. Jeg håper det blir to gode løp, men det gjenstår å se, forklarer han.



Åpner for å gjøre som Henrik

Storebror Henrik blir ikke med over dammen. Han er nemlig påmeldt den halve maratondistansen i København på søndag.

– Jeg tror han gjør det for gøy, smiler Ingebrigtsen.



– Når får vi se deg i halvmaraton?



– Det er ikke utenkelig, om ikke i nærmeste framtid, så kanskje i løpet av de neste årene. Men først og fremst må det passe inn. For Henrik kommer jo dette løpet i København nøyaktig en uke etter at han løp siste løp på banen. Da kan man holde det gående litt til, for så å ta seg en pause og samle tankene etter det. For min del ble det bryllup i år, sier Ingebrigtsen.

– Så får det kanskje bli halvmaraton eller maraton et annet år, legger han til.



Ingebrigtsen, som gifter seg 23. september, forteller at han ser fram til det som venter, men er tydelig på at Diamond League-finalen kommer først.

– Det blir gøy! Men jeg fokuserer på det som er nærmest. Først er det USA som er viktigst, og så gleder jeg meg til det som skjer etterpå.