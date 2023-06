– Ser for seg et liv her

Hun kommer nylig fra en uke hvor hun har fulgt Viktor Hovlands største karriereseier på nært hold i USA.

– Det er kult å være her når Viktor vinner. Da føler jeg meg litt hjemme igjen, sier «Tutta» til TV 2.

Den tidligere golfspilleren var rask med å sende sin gratulasjon.

– Jeg fikk snakket med ham på melding og han var ganske «happy». Jeg så at han var ute og spiste en liten kjøttbit og feiret med en ekstra asparges eller to, smiler Pettersen.

KJENNER SEG IGJEN: Suzann Pettersen tok 15 seire på den amerikanske LPGA-touren og sju seire i Ladies European Tour. Foto: JONATHAN FERREY

– Det føles veldig kult å få min første seier på amerikansk jord. Det føltes som en major, sa Hovland på pressekonferansen etter seieren i The Memorial.



– Elsker å være her

Men det er ikke bare golfspill i ypperste verdensklasse som har fått verden til å sperre opp øynene for nordmannen. Han har blitt enormt populær, spesielt i USA, med sitt brede glis og humor.

Med over 400.000 tusen følgere på Instagram gjør det han til en av de de mest fulgte i Norge. «Tutta» forklarer hvorfor.

– Han er et smilende vesen og er seg selv. Han er en likandes kar, både på og utenfor banen. Det er jo alltid hjertevarmende for amerikanerne.

Mindre enn 24 timer etter seieren valgte Hovland å stille opp som caddie for sin tidligere romkamerat for å hjelpe han til US Open. Det mener Pettersen sier mye.

– Jeg vil si at han er en bra kompis. Viktor var sikkert sliten i topplokket, men fysisk er det sikkert bare deilig for han å være på banen og hjelpe en god venn.

Hun mener at Hovland har blitt veldig glad i landet som han tilbringer mesteparten av golftiden sin i, og tror at han vil bli værende der også i fremtiden, istedenfor å for eksempel flytte tilbake til Norge.

– Jeg vil si at han har blitt småamerikaner av seg. Han elsker å være her og har mange venner her. Han ser nok for seg et liv her borte, sier «Tutta».

– En artig skrue

Neste for Hovland er US Open.

Der jakter nordmannen sin første major-tittel i karrieren. Golflegende Phil Michelson mener Hovland er favoritt til å stikke av med seieren. Det får han støtte i.

– Presisjonen til Viktor fra utslagene og innspill fra greenen, kombinert med hans nye nærspill, gjør det fantastisk spennende. Jeg er helt enig med Mickelson at han er en av de absolutt største favorittene, sier kommentator og tidligere golfspiller Henrik Bjørnstad til TV 2.



Hovland går de to første dagene i en knallsterk gruppe sammen med Xander Schauffele og Jon Rahm.

– Jo tøffere banen er, jo mer favoriserer det jo Viktor. US Open pleier å være den tøffeste testen av de alle, og når forholdene er som vanskeligst, vil jeg si at Viktor har sine beste muligheter, sier Pettersen.

Hun mener at så hans store utvikling i nærspillet har satt av presset på det lange spillet, som stort sett har vært hans store styrke.

– Han er veldig stabil nå og virker å ha hodet på rett plass. Han er en artig skrue. Jeg tror han koser seg, men jeg tror helgen var hardt arbeid og mye stress. Han var nok ganske fornøyd med å bli ferdig og komme av banen som seiersherre, sier «Tutta».