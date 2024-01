– Ser at jeg har nivået, så jeg må fortsette å krige på

Flere tennisentusiaster verden over holdt pusten torsdag morgen. Da var norske Malene Helgø i ferd med å gjøre det helt store. 24-åringen yppet seg til de grader mot franske Caroline Garcia, og kommentatorne la også ikke skjul på at Helgø faktisk hadde fortjent seieren.

Kampen endte imidlertid 6-2, 6-7 (6-8), 7-6 (7-5) i fransk favør etter at en velspillende Helgø presset den franske verdensstjernen hele veien.



– Det er små marginer og så er det kjedelig at det en dårlig forehand som avgjør det i tiebreaget. Jeg ser at jeg har nivået, så må bare fortsette å krige på, sier Helgø til TV 2 mens hun tar et isbad for å komme seg etter kampen.

– Vill prestasjon

Hun er rangert som nummer 544 i verden. Garcia på sin side er nummer 20, men var i 2018 så langt oppe som nummer fire i verden.

– Det var en vill kamp og en vill prestasjon av Malene. Hun er en spiller jeg ikke kjente til fra før. Hun slo ballen så bra, sa Garcia etter kampen.

Helgø har stort sett spilt ITF-turneringer og ikke hatt muligheten til å spille på WTA-touren på grunn av rankingen hennes. Nivået hun viste mot Garcia vitner imidlertid om en spiller som på mange måter kan håndtere WTA-touren.

– Jeg må holde dette nivået når jeg møter lavere spillere. Det er lettere å spille på høyt nivå når man møter bedre spiller. Jeg kjente skikkelig på en tempo-forskjell i første sett, men så justerte jeg meg og klarte å heve mitt eget spill. Jeg har god tro på at jeg kan ta gode steg, sier hun.

Og prestasjonen blir ikke mindre imponerende av at han akkurat er tilbake fra skadeopphold. Helgø har over en lengre periode spilt med smerter i håndleddet på det som sent ble identifisert som tretthetsbrudd.

– Blir tidvis feid av banen

Spillet til Helgø i det andre og tredje settet fikk både Ulrikke Eikeri og Casper Ruud til å måpe. 24-åringen gikk offensivt og skamløst til verks og hamret inn den ene etter den andre ballen.

Særlig forehanden og serven var et våpen som Helgø virkelig fikk utnyttet til det fulle mot Garcia.

Det var noe TV 2s tenniskommentator og ekspert Sverre Krogh Sundbø bet seg merke i.

– Hun spiller med en tyngde og offensivitet som veldig sjeldent kan matches. Garcia er jo kjent som en av de mest offensive spillerne på touren, og hun ble likevel tidvis feid av banen.

– På dette nivået får man lite gratis. Man må ta matchen, men får den ikke. Det har jeg lært fra tidligere kamper. Man må risikere mer, og det gjorde jeg i dag. Jeg skulle bare så ønske at det holdt helt ut.

Frir til «rike onkler»

– Hva tenker du om alle reaksjonene som har kommet underveis og nå rett etter kampen?

– Det er så hyggelig. Det gir masse motivasjon. Jeg må få på plass et opplegg rundt meg som fungerer bra. Jeg vil reise mer sammen med en coach. Støtten jeg har her nede har så mye å si for at jeg leverer.

– Om det er noen rike onkler der ute som har troen på meg, så hadde det absolutt hjulpet stort. Det er ingenting jeg har mer lyst til enn å spille flere kamper på dette nivået.

Krogh Sundbø mener at toppnivået til Helgø er såpass bra at veien for å lykkes ligger åpen. Han er imidlertid med på det Helgø sier om at hun trenger flere kamper på høyere nivå.

– Selv om det ikke har blitt WTA-poeng på Helgø, tror jeg erfaringen hun tar med seg ved å få jobbe med team Ruud, og ikke minst coachingen til Christian, er gull verdt for resten av sesongen. Det er små forbedringer som kan utgjøre en stor forskjell på veien mot toppen.