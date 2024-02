Sensasjonen Sofie (27): – Har vært nede i grøften

FAMILIEGLEDE: Sofie Nordsveen Hustad fikk en god klem av mamma May Britt etter NM-bragden. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det har vært nede i grøfta, sier Kjelsås-løperen til TV 2.

Ni år etter at hun ble juniorverdensmester, kom det som hittil er høydepunktet hennes som seniorløper.



Fredag ble det NM-gull på ti kilometer fristil, og det på overlegent vis.

Hustad slo nærmeste konkurrent med mer enn et halvt minutt. Det tidligere stortalentet tripper av glede i intervjusonen.

– Det var helt rått. Hva skjer, a? Jeg var litt sånn at jeg fikk sjokk selv da jeg hørte sekunderingene. Det føles helt vilt ut, sier hun.

GULLGLIS: Sofie Nordsveen Hustad sjokkerte alle – inkludert seg selv. Foto: Terje Pedersen / NTB

Hustad står øverst på pallen etter mye motgang.

Trøbbelet startet etter junior-VM i 2015, hvor hun tok gull foran de nåværende stjerneløperne Victoria Carl og Ebba Andersson.

– Jeg hadde kyssesyken, og så ballet ting på seg. Jeg føler at den tunge tiden har gjort meg mentalt sterkere, forklarer Hustad.

27-åringen har tidligere åpnet seg om alle problemene overfor Romerikes Blad. Sykdomstrøbbelet gjorde at hun måtte ta en pause fra toppidrettssatsingen.

– Jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle begynne på nytt da. Etter det var det andre ting. Så begynte jeg å studere litt, og så ble alt litt halvveis, beskriver Hustad overfor TV 2.

Og da hun endelig kunne trene mye igjen i 2021, falt hun på rulleski og måtte opereres for flere brudd i armen og hånden.

I fjor ble hun syk et par uker før NM, ifølge RB.

– Når det har vært som det har vært, hvorfor fortsetter man å gå på ski?

– Det er det mange som stiller spørsmål om. Man gjør det litt selv òg, for i fjor også var det ganske tungt. Da tenkte jeg at «nå må det løsne litt». Det er slitsomt å gå dårlige renn. Men så glemmer man fort man går gode renn, svarer Hustad til TV 2.

Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer

– Jeg tror at kjærligheten for langrenn har gjort at jeg fortsetter. Det kommer små drypp hvor man går gode renn, og da glemmer man egentlig de dårlige. Det er derfor jeg fortsetter, forklarer Hustad.



Etter målgang ble hun gratulert av Julie Bjervig Drivenes, som kom på andreplass – 32 sekunder bak.

De er gode venninner og trente sammen da Hustad for alvor begynte å trene igjen.

Torsdagens bragd var ikke noe sjokk, skal man tro Drivenes.

– Det overrasker ikke meg. Hun har hatt det inne så lenge, sier sølvvinneren til TV 2.

– Hun er god i denne løypen, og det har vært et spørsmål om tid før den dama går fort, forteller Drivenes.