Sensasjonen kan gi Stabæk gigasum

Stabæk solgte Gift Orban (20) med enorm fortjeneste. Agenten ser ikke bort fra at den kan bli doblet.

– Å ta det fra Obosligaen til belgisk liga, som er mye mer fysisk og et på et høyere nivå, er veldig, veldig overraskende, sier agenten Atta Aneke i TV 2s nye podkast om norsk fotball, «Spiss Vinkel»:

Orban scoret 16 mål på 22 kamper på nest øverste nivå i norsk fotball forrige sesong.

Stabæk, som bare betalte én million kroner for spilleren i fjor, solgte ham til Gent for 35 millioner kroner i januar, ifølge TV 2s opplysninger.

To måneder senere er Orban en sensasjon i europeisk fotball. Spissen har scoret ni mål på sju kamper i den belgiske ligaen. I Conference League er det blitt fem scoringer på fire kamper.

Sommeren 2020 ble spissen Jonathan David solgt fra Gent til den franske toppklubben Lille. Overgangssummen var på rundt 300 millioner kroner.

Agenten ser ikke bort fra en sum i den størrelsesordenen om Orban skulle bli solgt.

– Det er den type kaliber av klubber som allerede ser på ham og som ønsker ham. Jeg ser ingen grunn til at han ikke skal kunne komme opp på det nivået, sier Aneke.

2. påskedag: Få med deg sesongåpningen i Eliteserien på TV 2s kanaler fra kl. 13.30.

I så fall kan Stabæk vente seg enda en solid utbetaling. Ifølge TV 2s opplysninger sikret bærumsklubben seg en videresalgsklausul på 15 prosent.

Prosentandelen regnes ut fra overskuddet i overgangen. Skulle Orban bli solgt for 300 millioner kroner, vil Stabæk derfor sitte igjen med rundt 40 millioner.

KOMET: Et halvt år etter at han spilte i Obosligaen, er Gift Orban brennhet ute i Fotball-Europa. Foto: Beate Oma Dahle

Ifølge Aneke vil spilletid være førsteprioriteten for Orban om han skulle dra videre fra den belgiske klubben.

– Han kom inn i Gent og forventet at han skulle spille hvert eneste minutt med en gang. Det tror jeg bare ligger i ham. Uansett hvor han går, forventer han å spille. Han har ikke den egenskapen at han tenker at «nå må jeg tilpasse meg og bruke tid». Han blir dritsur hvis han ikke starter med en gang, forteller Aneke.

En liten dose sinne skal også ha vært inne i bildet da 20-åringen forlot Stabæk.

– Jeg var ikke der, men ringte ham rett etter treningen. Jeg tror det var litt temperatur på treningen, som det ofte kan være. Jeg tror han bare slengte seg ned i garderoben, kysset bakken, sa et eller annet og sa «I'm leaving».

– Han kysset bakken?

– Ja, så tok han baggen og dro, ler Aneke.

– Det skal sies at han kom tilbake uken etter og tok et ordentlig farvel med gutta, legger han til.