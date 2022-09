Sensasjonell Ruud til semifinale: – Råeste jeg har sett av ham noensinne

Casper Ruud herjet i kvartfinalen mot Matteo Berrettini i US Open. Nå er han i semifinalen og er ett skritt nærmere å bli verdensener. Han sikret seg samtidig over syv millioner kroner i premiepenger.

SEMIFINALIST: Casper Ruud er klar for semifinalen i US Open etter å ha herjet med Matteo Berrettini. Foto: Seth Wenig

Casper Ruud - Matteo Berrettini 3-0 (6-1, 6-4, 7-6)

Casper Ruud spilte nok sin livs tenniskamp tirsdag kveld. 23-åringen fra Snarøya herjet med italienske Matteo Berrettini og sikret seg på mesterlig vis en plass i US Open-semifinalen. Den spilles førstkommende torsdag.

– De første to settene er det råeste jeg har sett av Casper Ruud noensinne. Det er noe av det beste jeg har sett av tennis de siste årene. Det var et eventyr-nivå, sier Eurosports kommentator Sverre Krogh Sundbø til TV 2.

I det første settet vant Ruud utrolige 6-1 mot Berrettini. Italieneren svarte så med å ta første game i andre sett, men så snudde Ruud det helt. Snarøya-gutten var rett og slett på et helt annet nivå enn motstanderen.

– Det var en bedre start enn jeg noensinne har hatt. Alt gikk min vei, og Matteo servet nok ikke så godt som han pleier. Jeg ble litt nervøs mot slutten av andre sett for ting gikk nesten for bra, sier Ruud til arrangøren etter kampen.

– Om jeg er veldig, veldig heldig kan jeg forlate som verdensener. Jeg skal selvsagt prøve å gå for det, sier Ruud videre.

Slik avgjøres kampen om å bli verdensener Nadal #1 hvis: - Verken Ruud og Alcaraz ikke går til finale. Alcaraz #1 hvis: - Han vinner US Open.- Han taper finalen til noen andre enn Casper Ruud. Ruud #1 hvis: - Han vinner US Open.- Han taper finalen til noen andre enn Alcaraz. Funfact:

Om Casper Ruud taper finalen mot en annen spiller enn Alcaraz, blir han den første verdenseneren uten en turneringsseier over ATP 250 - det har aldri skjedd på verken dame- eller herresiden.

– Så er han der også?! Hva er det som skjer med Casper? Han kan jo alt plutselig?, brøt Eurosport-kommentator Svein-Espen Lindås Olsen ut i det andre settet.

Og det hele var nesten uvirkelig å se på. For Berrettini leverte på ingen måte en fryktelig forestilling. Ruud kjempet og kjempet og fulgte kampplanen han delte med TV 2 til punkt og prikke.

– Han spilte en tøff kamp sist, og det har jeg i bakhodet. Jeg skal prøve å få ham til å jobbe for hvert poeng og ikke slurve vekk noen gratispoeng. Jeg vil gjøre det så fysisk som mulig, sa Ruud om planen sin til TV 2 i forkant av kampen.

I det andre settet kom imidlertid Berrettini mer med i oppgjøret og hentet 1-5 til 4-5. Ruud tok imidlertid det andre settet 6-4 og var da oppe i en 2-0-ledelse.

Et bedre utgangspunkt kunne det ikke blir for Ruud. Særlig med tanke på at Berrettini ikke var i hundre prosent god form.

Tredje sett ble av det svært så jevne slaget. Begge spillerne brøt hverandre én gang hver. Det hele måtte avgjøres i tibreak og der var Ruud sterkest. Dermed vant han 3-0.

– Det kommer en backlash i tredje. Han er ikke der at han kan holde det i tre sett. Nivået senkes, Berrettini hever sitt, og Casper får nerver. Men at han reiser seg igjen er også ekstremt imponerende.

Ruud sa også til TV 2 at han har ekstra motivasjon nå som det virkelig står om å kunne kalle seg verdensener etter turneringen. Dersom Ruud kommer til finalen, blir han verdensener uansett med mindre Carlos Alcaraz er finalemotstander.

Dersom det blir Ruud mot Alcaraz i finalen, må Ruud vinne tittelen for å bli verdensener. Dersom Ruud kommer til finalen og ikke Alcaraz gjør det, holder det imidlertid å bare være i finalen for at 23-åringen kan kalle seg verdensener.

I semifinalen møter Ruud vinneren av kampen mellom Nick Kyrgios og Karen Khatsjanov.

– Jeg blir overrasket om det ikke er Kyrgios som står på andre siden av nettet. Da får vi en syk kamp. Vi må nok finne oss i at australieren er favoritt, men jeg skal like å se han mot Casper i den formen han viste i dag.

Ruud fikk også spørsmål av arrangøren om hvordan han ser på en mulig semifinale mot Kyrgios.

– Han tar steg som en spiller. Vi vet alle han har vært en stort talent siden han var en unggutt. I år har han vist at han kan vinne mange kamper på rad. Han er i kvartfinalen og har imponert. Han vil bli en farlig spiller. La oss se om det blir drama eller ei, men jeg er klar for alt, sier Ruud.