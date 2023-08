Sender ut varsku før hausten

– Det gjekk over all forventning.

Slik samanfattar Anna Aahjem vårsesongen for sin eigen del.

Elleve nettkjenningar.

To målgivande pasningar.

I tillegg til eit fullt år med praksisjobb i politiet, saman med eksamenar og arbeidskrav på politihøgskolen.

Det har vore hennar profesjonelle kvardag det siste året.

Høg totalbelastning

Sånn sett var våren krevjande for Toppseriens måldronning.

– Det var utfordrande. Ein får ikkje restituert seg på same måte som ein helst skulle klart med til dømes ein god natts søvn, seier ho.

PRAKSIS: I eitt år har Anna Aahjem kombinert fotballsatsinga med praksis i politiet. Foto: Privat

Praksisen i politiet innebar ei 100 prosent stilling, som inkluderte natte- og helgevakter.

Dette måtte ho kombinere med treningar og kampar på toppnivå for Lyn.

– Eg måtte tenkje gjennom kva neste dag, og neste veke skal bestå av. Korleis eg skal legge det opp for å få mest mogleg trening, men samtidig måtte eg tenkje på at kroppen har ei høgare totalbelastning enn vanleg.

– Nokre dagar er meir utfordrande enn andre. Ein kjem på oppdrag som kan vere tøffe å handtere både mentalt og fysisk. Nattevakter tæra også på, så eg merka at kroppen var sliten.

Likevel var det kort tid mellom nettkjenningane før sommarpausen.

– Kan forvente at det blir betre

Når sommarpausen no er overstått, og Brann ventar på sjølvaste Brann Stadion på laurdag, er ho klar for å plukke opp der ho slapp.

Med ein ting mindre å tenkje på i kvardagen, skal motstandarane vere obs på Aahjem resten av sesongen.

Praksisen i politiet er nemleg overstått. No er alt fokus på fotballen og det siste året på politihøgskolen.

MÅL: Aahjem feirar scoring mot Brann i vår. No håpar ho å gjere det same på laurdag. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Det er heilt klart mykje enklare enn før sommaren. No kan eg styre kvardagen min sjølv, og vere med på treningar både morgon og ettermiddag. Det er klart det er deilig, seier ho.

Og for den som trudde Aahjem hadde nådd toppen med sine elleve mål på 17 seriekampar før sommaren, må ein kanskje tru om igjen no.

– Ein kan forvente at det blir betre. Vårsesongen var veldig bra, men eg kryssar fingrane for at det blir minst like bra no.

– Eg merkar at eg no er meir opplagt og har meir struktur på søvn.

– Komplett spelar

TV 2s fotballekspert, Solveig Gulbrandsen er ikkje framand for å score mål på eit høgt nivå. Den tidlegare midtbanespelaren som scora over 100 mål i Toppserien og 55 for Norge er full av lovord om Lyn-spissen.



– Det er ikkje mange som er god som ein «target» -spelar, som spelar dei rundt seg gode, i tillegg til å vere ein bakromstrussel og ein god avsluttar. Då nærmar ein seg ein komplett spelar, seier Solveig Gulbrandsen om Aahjem.

DUELL: Aahjem og Branns Andrine Hegerberg i kamp om ballen. Foto: Lage Ask / TV 2

Då Aahjem får høyre skildringa av smiler ho og nikkar.

– Det er det som er styrkane mine. Eg er god både feilvendt og i bakrom, som gjer at eg kan vere med i oppbyggande spel, samtidig som eg tek ballane som kjem i bakrom.

Førre gang Aahjem og Lyn møtte Brann enda det i nettkjenning. Det er ei bedrift den allsidige spissen kan gjenta på Brann Stadion.

– Eg håpar det kjem mykje publikum, og mange Lyn-fans ikkje minst. Forhåpentlegvis kjem vi veldig godt ut av kampen også, seier ho.

På laurdag er Toppserien tilbake på TV 2. Rundens hovudkamp er Brann – Lyn frå Brann Stadion. Den ser du på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play.