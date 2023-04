Sender stikk til svigerfar Rekdal: – Han er moldenser i hjertet

Kristoffer Haugen har en slu plan for å sette ut svigerfar Kjetil Rekdal før storkampen mot Rosenborg, men «Reka» er forberedt.

Kristoffer Haugen (29) gikk glipp av serieåpningen mot Tromsø, men er klar for rivaloppgjøret mot Rosenborg på Aker stadion.

Haugen ble hjemme i Molde, fordi kjæresten Sofie allerede var over termin.

Morfar til barnet som venter, er treneren til søndagens motstander, Kjetil Rekdal.

– Han vil ikke høre noe om det før hun er hjemme fra sykehuset, fordi han blir så dårlig av sånne ting. Kanskje jeg skal sende ham en melding om at noe er på gang, for å sette ham litt ut før kampen, spøker Molde-spilleren.

Han sender også et stikk i retning Rosenborg-sjefen, som startet proffkarrieren i Molde:

– Han er nok litt moldenser i hjertet sitt, selv om han prøver å skjule det.

SVIGERS: Molde-spiller Kristoffer Haugen hadde nok aldri sett for seg at svigerfar en gang skulle hete Kjetil Rekdal. Foto: Lage Ask / TV 2

– Blir ikke stressa

Rekdal bekrefter til TV 2 at han ikke ønsker å vite når fødselen er i gang. Svigersønnens plan for å sette ham ut får frem latteren fra «Reka».

– Ha-ha, ja, ja. Jeg får sikkert vite det, men jeg har ikke så veldig lyst til at jeg skal ligge våken om natta og tenke på det der. Eller det å gå og vente og vente i timesvis når det ikke er tett nok på. Jeg får nok sikkert et hint fra en eller annen, sier han.

– Blir du stressa om du får den beskjeden?

– Nei, jeg vet ikke om jeg blir stressa, men det er den ventinga da, når du ikke er direkte involvert selv. Du går jo og krysser fingrene for at det skal gå bra, selvfølgelig, og at det blir fort ferdig.

Rekdal fikk med seg tre poeng mot Viking i serieåpningen. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Rosenborg-treneren forteller at han gleder seg veldig til å bli bestefar, men at han begynner å føle seg litt gammel.

Molde-assistent Trond Strande kjenner Rekdal godt, helt tilbake til begges spilledager.

– Han er blitt litt pusekatt og har forandra seg veldig de siste ti årene. Roet seg veldig ned. Alt var svart/hvitt før. Jeg liker dagens versjon bedre, sier han.

Til Haugens påstand om at han fortsatt har Molde innerst i hjertet, er svaret fra Rekdal klart.

– Nei, sånn funker det ikke. Jeg har jo respekt for Molde. Jeg spilte der i startet av karrieren, som ung gutt, så jeg har ikke noe uoppgjort med Molde. Men det er helt umulig å ha sympati for andre klubber når du konkurrerer mot dem, og legger til:

– Men jeg har ikke noe Molde-hat, det har jeg ikke. Selvfølgelig har du lyst til å slå Molde. Det betyr mye for Trondheim, Rosenborg og supporterne.

Kristoffer Haugen synes det var frustrerende å se sist helgs tap mot Tromsø hjemmefra, men er klar for å bidra mot Rosenborg. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

At Rekdal kommer med en plan for å ta med seg poeng fra rosenes by, tviler ikke Kristoffer Haugen på.

– Jeg regner med at han er fokusert. Han er en taktikker, og kommer nok her med en plan om å selge seg dyrt defensivt, og ta oss på kontringer, sier han.

Venstrebacken har hanglet litt de siste dagene, men friskmelder seg helt til søndagens oppgjør.

Rekdal har også planen klar om Haugen skulle starte på søndag.

– Om han spiller på siden min så skal jeg nå rope inn en del meldinger til han. Prøve å få han litt ute av balanse. Jeg tror ikke det hjelper, men jeg skal slenge noen meldinger der.