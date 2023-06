Seks (!) lag kan rykke ned – her er oversikten over kaoset

Se Celta - Barcelona eller de fire andre nedrykkskampene søndag klokken 20.30 på TV 2 Play!

Barcelona har vunnet ligaen, Real Madrid, Atlético Madrid og Real Sociedad slår følge til Champions League, og plassene til Europa League er også sementert.

Men i bunnen lever spenning til de grader i LaLiga.

Elche og Espanyol har allerede rykket ned, mens den siste nedrykksplassen kan hele saks lag havne på.

Bare sjekk den jevne bunnstriden her:

FØR SISTE RUNDE: Disse seks lagene kan rykke ned. Slik er tingenes tilstand før den avgjørende runden. Foto: Skjermdump, TV 2 Livesport.

Valladolid innehar den siste nedrykksplassen, men Celta Vigo, Almería, Valencia, Getafe og Cadiz kan ende opp på den sviende 18. plassen.

Søndag klokken 21.00 skal alle seks lagene i aksjon, og det er ventet et nervedrama uten like:

Nedrykkskampene søndag fra kl. 20.30 på TV 2 Play: Betis - Valencia

Celta - Barcelona

- Barcelona Elche - Cadiz

Espanyol - Almeria

Real Valladolid - Getafe

Hovedkampen er Celta - Barcelona, hvor landslagsspiss Jørgen Strand Larsen fra Halden og hans lag skal sjokkere de ferske seriemesterne. Underveis kommer det oppdateringer fra de andre kampene som spilles samtidig.

Her er det bare å henge med!

Slik er forutsetningene for å holde seg:

VALLADOLID : Rykker ned med tap - og de rykker ned med uavgjort dersom Almeria tar poeng.



: Rykker ned med tap - og de rykker ned med uavgjort dersom Almeria tar poeng. CELTA: Rykker ned dersom de taper og Valladolid tar poeng og Almeria taper. De rykker også ned dersom de selv avgir poeng, Almeria tar poeng og Valladolid vinner

ALMERIA : Rykker ned dersom de taper og Celta tar poeng og Valladolid tar poeng

VALENCIA : Rykker ned dersom de selv taper OG Celta vinner OG Cadiz taper OG Almeria tar poeng OG Valladolid vinner (Cadiz kan redde Valencia ved å ta poeng mot Elche. Valencia holder seg dersom Cadiz tar poeng)

GETAFE : Rykker ned dersom de selv taper og Celta vinner og Espanyol - Almeria ender uavgjort og Cadiz taper og Valencia tar poeng. Getafe rykker også ned dersom hvis de selv taper og Almeria tar poeng og Celta vinner og Cadiz tar poeng.

: Rykker ned dersom de selv taper og Celta vinner og Espanyol - Almeria ender uavgjort og Cadiz taper og Valencia tar poeng. Getafe rykker også ned dersom hvis de selv taper og Almeria tar poeng og Celta vinner og Cadiz tar poeng. CADIZ: Rykker ned dersom de taper og Celta vinner og Almeria vinner og Valencia tar poeng og Valladolid vinner.

Det er mange faktorer, og kan være avansert, men her kommer den enkleste forutsetningen:

Så lenge lagene vinner kampen sin, så holder de seg i LaLiga - uansett.

Selv Valladolid holder seg uansett med seier. De møter Getafe, og passerer dermed laget som nå innehar 14. plassen.

Det er verdt å merke seg at ved poenglikhet er det innbyrdes oppgjør som teller.

NEDRYKK?: Valencia og Edinson Cavani er fortsatt ikke sikker. Her med Diego Lopez. Foto: PABLO MORANO

Unik nedrykkskamp

Mange lag har på et tidspunkt vært involvert i bunnstriden, men nå er det altså hele åtte lag som enten har rykket ned, eller kan rykke ned før siste serierunde.

Det er ytterst sjeldent at minst seks lag fortsatt har vært i fare for å rykke ned før siste runden, uten å allerede ha rykket ned. Det har bare skjedd fire ganger før, ifølge Opta. I 2010/11 var det ytterligere et lag som kjempet om livet i LaLiga.

Vanligvis hadde de fleste av disse lagene vært mer en trygge nok med poengsummen de har sanket inn. Cadiz, Valencia og Getafe sine 41 poeng kan likevel kanskje ikke være nok.

I 1997/98 holdt derimot ikke Compostelas 44 poeng, og de rykket ned.