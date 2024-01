Seks av ti er ute: – Kollektiv kollaps

UTE: Etter at Lotta Udnes Weng måtte bryte Tour de Ski på grunn av sykdom, er det kun tre landslagsjenter igjen i Mellom-Europa. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Problemene tårner seg opp for våre antatt beste kvinnelige langrennsløpere.

Verken Ingvild Flugstad Østberg, Helene Marie Fossesholm, Tiril Udnes Weng, Marte Skaanes eller Julie Myhre har gått verdenscup denne sesongen.

Mandag brøt Lotta Udnes Weng Tour de Ski. Bare tre av de gjenværende kvinnene i touren er landslagsløpere.

– Det er ikke tilfeldig når hele laget underpresterer. Det er mange som ikke er på start og det er ingen som har godfølelsen, sier TV 2s langrennsekspert, Petter Northug.

– Vi får ta en fot i bakken og finne ut av hva vi har gjort feil, for det er ikke bra nok det vi holder på med nå, sier Anne Kjersti Kalvå til TV 2.



– Må finne ut hva som har skjedd

Fjorårssesongen, den første uten Therese Johaug, ble en enorm opptur sammenlignet med forventningene for de norske langrennsjentene.

Tiril Udnes Weng vant verdenscupen sammenlagt. Norge tok VM-gull på stafetten da de slo storfavoritt Sverige.

VM-GULL: De norske jentene tok VM-gull på stafett i vinter. Også da var to av jentene utenfor landslag. Nå er Ingvild Flugstad en del av elitelaget. Foto: Terje Pedersen

Da årets landslag ble presentert løp jentene inn på scenen til lyden av «Vi vet at det var mulig det umulige» av DDE. Siden da har oppturene vært få for de ti løperne som utgjør kvinnenes landslag.

– Det er en kollektiv kollaps når det er så mange som faller igjennom og ingen som får det til ordentlig. Stig Rune Kveen og Sjur Ole Svarstad må finne ut hva som er skjedd og hvorfor det ikke er flere som går godt nok på ski og som ikke har gnist og trøkk ute i løypa, sier Northug.



KOLLEKTIV KOLLAPS: Petter Northug omtaler situasjonen på kvinnelandslaget som en kollektiv kollaps. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Ingvild Flugstad Østberg har ikke godkjent helseattest. Helene Marie Fossesholm har tatt konkurransepause. Tiril Udnes Weng har vært ute med sykdom siden begynnelsen av november.

Verken Marte Skaanes eller Julie Myhre har kvalifisert seg til å gå verdenscup.

– Hva tenker du om at det kun er tre landslagsjenter på start i dag?

– Det gjør vondt innerst i sjelen. Vi må likevel ha fokus på det vi får gjort noe med. Det er noen som av naturlige årsaker ikke er på start i dag, og så får vi bare se framover, sier landslagstrener Sjur Ole Svarstad til TV 2.

Mandag ble Heidi Weng beste norske løper på jaktstarten i Toblach da hun gikk inn til mål som nummer åtte. Anne Kjersti Kalvå, som hadde en veldig god fjorårssesong og er nominert til årets kvinnelige utøver på idrettsgallaen, ble nummer 19.

– Det er skuffende. Det skinner gjennom når vi prater med dem at de ikke er der de ønsker å være. Det er mange som ikke er her. Heidi Weng er lyspunktet og hun er med i sammendraget, men for landslaget er det altfor dårlig, i alle fall når vi husker tilbake til hvordan det var i fjor. Da var det mulig å kjempe mot de beste, sier Northug.

IKKE GODT NOK: Anne Kjersti Kalvå er som alltid smilende, men erkjenner at innsatsen til landslagsløperne ikke er god nok. Foto: Erlend Borren Kristoffersen/ TV 2

– Jeg har gjort det jeg kan for å være i best mulig form her, og har «failet», så da får jeg bare stå i det. Jeg håper på å bruke Tour de Ski på å komme meg litt tilbake, sier Anne Kjersti Kalvå.

– Ikke bare uflaks

Langrennsekspert Petter Skinstad tror landslaget har kommet skjevt ut gjennom sommeren og høsten, og at de ikke har maktet å justere seg inn tidsnok før sesongstart.

– Jeg er kritisk til hvordan sykdom og skader er fulgt opp internt i laget. Nå er det for mange løpere som over for lang tid har vært ute av stand til å trene for fullt. Det kan ikke være tilfeldig, sier TV 2s langrennsekspert, Petter Skinstad.



Det er en påstand landslagstrener Sjur Ole Svarstad er delvis enig i.

VONDT I SJELEN: Landslagstrener Sjur Ole Svarstad forteller at det gjør vondt i sjelen å tenke på at kun tre av ti landslagsjenter fortsatt er med i Tour de Ski. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jeg skal ikke gå rundt å si at det bare er uflaks, men samtidig er det enkelte ting vi ikke får gjort noe med. Vi håper at Tiril (Udnes Weng) blir frisk nok til å gå konkurranser igjen snart og at det ikke tar så lang tid før Lotta (Udnes Weng) er klar igjen. Hun har hatt en veldig god start på sesongen, så vi må bare se framover, sier Svarstad.



– Det kan nok være litt tilfeldig, men det er klart, det er ikke bra nok av oss. Nå skal vi fullføre touren, og så får vi ta det som det kommer. Jeg tror det er viktig å få gjort ting riktig, få noen gode opplevelser og få trent litt mellom slagene. Husk hvordan Jessie Diggins var under Tour de Ski i fjor, det var ikke noe bra, men hun ble verdensmester likevel, sier Anne Kjersti Kalvå, som vanlig med et smil.