Sejersted med stygt krasj

Adrian Smiseth Sejersted kjørte ut under fredagens utfortrening i Kvitfjell og så ut til å ha skadet armen sin.

Nordmannen startet som nummer tre på treningen og kjørte ut tidlig i løypen. Sejersted endte opp i sikkerhetsnettet og ble sittende med store smerter.

Han hadde tydelig vondt i venstrearmen og fikk etter hvert hjelp av mannskaper i bakken.

– Foreløpig ser det ut til å gå etter forholdene bra. Det var et stygt krasj. Han skal til Lillehammer for sjekk. Smerter i arm er utfordringen. Nå er doktor og fysio på plass, sier sportssjef Claus Ryste til TV 2.

Vinterens alpinsesong har vært særlig skadeutsatt, og en rekke stjerner har fått lange avbrekk etter å ha kjørt ut, blant dem Aleksander Aamodt Kilde.

– Det er mye intervjuer om krasj. Ett krasj er ett for mye. Men vi håper at det går bra. Vi får gi ham den beste oppfølgningen. Det har vært mye i år.

– Det er vel ikke store sjanser for at han stiller til start lørdag?

– Nei, den er liten. Vi får heller satse på at det gikk veldig bra enn at han skal starte her i helgen, sier Ryste.

Det ble først sendt ut helikopter, men 29-åringen ble senere fraktet bort i snøscooter.

SKADESMELL: Adrian Smiseth Sejersted blir kjørt bort under andre treningsdag i verdenscupen i alpint utfor i Kvitfjell. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det spiller ingen rolle hvilken utøver det er, men for det norske laget, som allerede er få, så er det veldig kjedelig. Adrian var vår mann her, sier TV 2-ekspert Lars Kristian Nestvold-Haugen.

– Det er kjempekjedelig for ham. Han har vært gjennom mange tøffe skader. Så er det veldig kjedelig for laget.

Han tror heller ikke Sejersted kommer til å kjøre helgens renn.

– Det kan virke som vi må belage oss på at vi må sette vår lit til de yngre utøverne i helgen.

Lørdagens utforrenn i Kvitfjell ser du på TV 2 Direkte og Play fra klokken 11.00.