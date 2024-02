Se «fotograf» Ødegaard feire Liverpool-seieren

Arsenal er nå bare to poeng bak serieleder Liverpool etter seieren på Emirates. Martin Ødegaard feiret med å være fotograf.

Liverpool - Arsenal 3-1 (1-1)

Martin Ødegaard var i fyr og flamme etter kampslutt. TV-bildene fanget opp Ødegaard på fotokurs hos Arsenal-fotograf Stuart MacFarlane.

En knipsende Ødegaard ble foreviget av flere proffe fotografer inne på gressmatta.

Mikel Arteta lyste opp da han ble spurt om Ødegaards kamera-stjeling.

– Takk for spørsmålet! Han har vært fantastisk. Han vokser som leder, og han har stor respekt. Vi beundrer ham, sier Arsenal-manageren til Viaplay.



– Små marginer

RØD JUBEL: Arsenal-spillere jubler etter belgierens 3-1-scoring. Foto: JOHN SIBLEY

Leandro Trossard avgjorde oppgjøret på overtid.

Arsenal-spillerne var selvfølgelig svært fornøyde med Liverpool-skalpen.

– Vi har en så god og ydmyk gruppe som lytter til hverandre. Ingen er egoistiske. Alle tanker på gruppen, og i dag viste vi hvor voksne vi er, sier Arsenal-spiller Jorginho til Sky Sports.

Bukayo Saka og Gabriel Martinelli stod for vertenes to første scoringer.

– Vi visste hvor viktig dagens kamp var. Det er små marginer som avgjør om du vinner eller taper i fotball. Avstanden til tabelltopp kunne vært mye større eller mindre, sier Arsenal-spiller Declan Rice til Sky Sports.

Mener Arsenal er tilbake i tittelkampen

– Arsenal er tilbake i tittelkampen.

Det er dommen til Sky Sports-ekspert Gary Neville etter 3-1-seieren over Liverpool.

Seieren gjør at Arsenal for alvor melder seg på i kampen om Premier League-trofeet.

Med tap hadde «The Gunners» vært åtte poeng bak Merseyside-klubben.

– Jeg liker ikke å si ting som «det betyr mer for ett lag enn det andre», men før kampen i dag visste du bare at Arsenal ikke hadde råd til å tape. De hadde ikke råd til å ligge åtte poeng bak Liverpool. Bortsett fra det «freak»-målet like før pause, fortjente de virkelig denne seieren, mener den tidligere Manchester United-spilleren etter kampen.

– Mikel Arteta vil føle i kveld at de er tilbake i racet, mener Neville.

Tidligere Arsenal-spiller Matthew Upson mener resultatet gjør at det er tre lag med i kampen om det gjeve trofeet.

– For en tittelkamp. Det er strålende for Premier League, sier han hos BBC.