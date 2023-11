Se bildene: – Et av de villeste anleggene i verden

Onsdag 26. februar 2025 braker det løs med ski-VM i Granåsen.

Vel 14 måneder før mesterskapet, begynner milliardanlegget i Trondheim for alvor å ta form.

– Anlegget er virkelig verdensklasse og det er et hverdagsanlegg, som kan brukes av hvem som helst hele tiden, sier Åge Skinstad til TV 2.



TAR SATS: Åge Skinstad håper å treffe blink med både anlegget i Granåsen og ski-VM 2025. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

Forrige gang det ble arrangert et ski-VM på trøndersk jord var tilbake i 1997. Den gang var over 300.000 betalende innom portene i Granåsen. VM-sjefen tror på ny folkefest.

– Jeg tror vel at vi kan si at det blir det største arrangementet i Norge dette tiåret, smiler Skinstad.

Skytteltrafikk

På en maks dag kan det splitter ny VM-anlegget huse vel over 50.000 tilskuere inne på stadion.

FOLKELIV: VM-sjefen håper på et enormt folkehav når ski-VM går av stabelen i februar 2025. Foto: Frank Lervik / TV2

Skinstads mål er 220.000 besøkende i løpet av mesterskapet, i tillegg til et yrende folkeliv i skogen langs løypene.

For å få til det må logistikken på plass.

– Det blir ingen mulighet til å parkere privatbiler her oppe. Det blir enveiskjørt skytteltransport fra byen, og så går det rundt og rundt. Utøverne blir tatt inn fra baksiden. Vi synes vi er i ferd med å planlegge det ganske bra, og så er det gjennomføringen som står igjen, smiler Skinstad og fortsetter:

HOVEDPULSÅREN: Her vil det gå skytteltrafikk under mesterskapet, for å unngå unødvendig utslipp og en potensiell flaskehals. Foto: Frank Lervik / TV2

– Det er spennende, men det var én vei inn Planica, så det er dobbelt så mange her. Det er bare én vei opp i Holmenkollen også, så jeg tror vi skal få det til.



Flere tiltak

VM i Granåsen har også som mål å bli tidenes mest bærekraftige verdensmesterskap.

– Vi tenker absolutt på klima og miljø. Vi har bestemt oss for at all den akkrediterte transporten skal foregå med utslippsfrie kjøretøyer, sier Skinstad, og fortsetter:

– En minst like viktig bærekraftseffekt er at vi ønsker å senke ulikheter. Vi har like pengepremier for alle, vi har like distanser for kvinner og menn, vi har fått inn en para-øvelse og vi har to kombinertøvelser for kvinner. Vi tar også tak i de tingene der, påpeker Skinstad.



JOBBES PÅ SPRENG: Løypemaskiner går fra morgen til kveld for å klargjøre Granåsen for en ny vinter. Foto: Frank Lervik / TV2

Hans overordnede mål er at flere skal kunne dra nytte av de erfaringene som gjøres i Trondheim i 2025.

– Vi har en klar målsetting av at vi skal være det mest bærekraftige VM til nå, altså tidenes mest bærekraftige. Men vi ønsker også å måle og merke det vi gjør, så Falun skal få all den informasjonen de kan få. Hvis Falun er enda mer bærekraftig i 2027, så synes vi også at vi har lyktes. Da har vi ført de gode tankene videre.



Åpner i helgen

Det gjenstår fortsatt en del arbeid før anlegget er komplett, men allerede til helgen kan trønderske skientusiaster ta seg en skitur i deler av VM-løypene.

TONNEVIS MED SNØ: Snø som er lagret fra forrige vinter kjøres nå ut i løypetraseene. Foto: Frank Lervik / TV2

– Det er jo over 30 000 kubikkmeter med snø som ligger lagret, som ble produsert da det var kuldegrader i fjor. Det blir nå lagt ut her, sier Skinstad.



Og skal man tro langrennsløper Emil Iversen, som til daglig bruker anlegget til trening, er det vel verdt å ta turen innom.

FORNØYD: Emil Iversen er en flittig bruker av VM-anlegget i Granåsen. Foto: Jan Arne Austad

– Det er jo et av de villeste anleggene i verden. Det er veldig inspirerende å bo så nære og trene i et så bra anlegg. Det er tøft, skryter Iversen til TV 2.



Selv håper Skinstad at «nye Granåsen» vil glede trønderske ski-entusiaster i flere tiår fremover.

FOR BEFOLKNINGEN: Skinstad håper den trønderske befolkningen vil dra nytte av VM-anlegget i mange tiår fremover. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

– Det er en kostnad til befolkningen, som da kan bruke dette daglig i 50–60 år fremover til all mulig aktivitet. Det er et hverdagsanlegg som er bygd på en så fin måte at det kan huse verdenscup, VM og store arrangementer når det er nødvendig, avslutter VM-sjefen.