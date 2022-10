Schumacher advares: – Koster en formue

– Hvis han ønsker å bli hos oss, er han nødt til å vise oss at han kan plukke litt flere poeng. Det er det vi venter på, sier Gene Haas til nyhetsbyrået AP.

Han siteres også på at «Micks fremtid blir bestemt av Mick».

IRRITERT: Gene Haas har lyst på større avkastning for pengene sine. Foto: Federico Basile / IPA / ipa-agen

Haas-laget, som overrasket i starten av sesongen, har hatt noen forsmedelige måneder.

Forrige gang det ble poeng på noen av bilene, var i Østerrikes grand prix 10. juli.

Mens lagkompis Kevin Magnussen har tatt poeng i fem race, er det blitt med poeng i to løp for Schumacher.

Schumacher mot Magnussen Grand Prix Schumacher Magnussen Bahrain 11 5 Saudi-Arabia DNS 9 Australia 13 14 Emilia Romagna 17 9 Miami 15 DNF Spania 14 17 Monaco DNF DNF Aserbajdsjan 14 DNF Canada DNF 17 Storbritannia 8 10 Østerrike 6 8 Frankrike 15 DNF Ungarn 14 16 Belgia 17 16 Nederland 13 15 Italia 12 16 Singapore 13 12 Japan 17 14 DNS: Stilte ikke til start DNF: Fullførte ikke løpet

23-åringens mange krasj har også gått på tålmodigheten løs hos Gene Haas.

Både i Saudi-Arabia og Monaco ble bilen totalvraket:

SAUDI-ARABIA: Mick Schumacher ble fraktet bort i ambulanse, og kom seg helskinnet gjennom etter den fæle ulykken. Foto: XPB Les mer MONACO: Også i det legendariske racet ble det en kostbar krasj for Haas-laget, i et løp som var preget av regnvær. Foto: XPB Les mer

– Jeg mener at Mick har et stort potensial, men du vet at han koster en formue og har ødelagt mange biler, som har kostet oss penger vi bare ikke har, sier Gene Haas.

– Hvis du gir oss poeng, og du er Verstappen og ødelegger biler, håndterer vi det. Men når du er bak og ødelegger biler, er det veldig vanskelig, forklarer eieren.

Også på trening før Japans grand prix gikk det galt for Schumacher, men den gangen med mindre skader på bilen.

Fordel for Schumacher

Lagleder Günther Steiner sa i begynnelsen av oktober at de ikke har hastverk med å ta en avgjørelse.

VIKTIG VALG: Günther Steiner og de andre Haas-toppene må snart bestemme seg for hvem som skal være Kevin Magnussens lagkompis neste sesong. Foto: XPB

Han la imidlertid til at Schumacher har en «hjemmebanefordel», og at han ikke er særlig lysten på å jobbe med en rykende fersk fører.

– Hvis du kan ha noen du har jobbet med i to år, er det bedre enn å hente noen nye inn. For som jeg alltid sier, trenger man tid for å lære.

– Jeg vil si at jeg i øyeblikkelig er ferdig med ferskinger i uoverskuelig fremtid, sa Steiner, ifølge Mirror.

Forrige sesong ble det null poeng på Haas, som da hadde to ferske førere i Nikita Mazepin og Schumacher. Trøbbel med bilen hjalp ikke på for duoen.

SPARKET: Russiske Nikita Mazepin fikk kontrakten terminert før sesongstart som følge av farens koblinger til Vladimir Putins regime. Foto: JENNIFER LORENZINI

Mer rutinerte Nico Hulkenberg (35), som denne sesongen har vært reserve for Aston Martin, ryktes å være en kandidat dersom Haas skulle bestemme seg for ikke å forlenge med Schumacher.

KANDIDAT? Flere medier, deriblant Daily Mail, hevder at Nico Hulkenberg skal være en mulig erstatter for Mick Schumacher. Foto: David Davies

Et annet navn som blir nevnt er Antonio Giovinazzi, skriver AP.

Danske fortsetter

30 år gamle Magnussen er med neste sesong. Han skrev under på en avtale som strekker seg over flere år da han returnerte til laget før sesongstart.

Dansken har avvist å svare på spørsmål om hvem han tror er lagkameraten sin neste sesong.

– Jeg skal ikke spekulere eller blande meg inn i det. Jeg har egentlig ikke en mening om det. Jeg mener at Mick gjør en god jobb, og det er alt jeg kan si, er han blitt sitert på denne høsten.

Haas ligger på åttendeplass i konstruktørmesterskapet.