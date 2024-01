Saudi-Arabia nære å sikre seg håndball-VM

HÅNDBALL-LEDERE: Den omstridte presidenten Hassan Moustafa (til venstre) er nær ved å gi Saudi-Arabia VM. Her med Norges håndballforbunds president, Kåre Geir Lio under kvinnenes VM i fjor. Foto: Beate Oma Dahle

HAMBURG/BERGEN (TV 2): Saudi-Arabia er i ferd med å sikre seg rettighetene til nok et stort mesterskap. – Det man hører er ikke godt for sporten, sier landslagskaptein Christian O'Sullivan.

Etter det TV 2 får opplyst fra flere hold vil det Internasjonale Håndballforbundet (IHF) i løpet av de neste par månedene, høyst sannsynlig, tildele Saudi-Arabia VM i håndball for herrer enten i 2029 eller 2031.

Også Norge er blant søkerne til disse mesterskapene.

At det kontroversielle regimet ønsker å arrangere håndball-VM er helt i tråd med taktikken Saudi-Arabias overhode, kronprins Mohammed bin Salman, har ført de siste årene.

Landet er som tidligere kjent eneste søker til å arrangere fotball-VM i 2034 - en offentliggjøring som er ventet å komme senere i år.

MEKTIG: Saudi-Arabias hersker, kronprins Mohammed bin Salman (til venstre), har brukt milliarder på idretten de siste årene.

En større gjennomgang TV 2 gjorde før jul viser også hvordan kronprinsen «kjøper idretten bit for bit. »

– Utfordringen med at autoritære regimer tar større plass i idretten, er at det øker risikoen for menneskerettighetsbrudd tilknyttet mesterskapene og at flere idrettsorganisasjoner putter hodet i sanden og snakker om å holde idretten og politikken adskilt, sier Frank Conde Tangberg i Amnesty til TV 2.

Taus håndballpresident

TV 2 har derfor forsøkt å få et intervju med norsk håndballs øverste leder, president Kåre Geir Lio, om Saudi-Arabias VM-kandidatur.

Håndballpresidenten ønsker imidlertid ikke umiddelbart å stille til intervju om dette temaet.

Det akter han først å gjøre etter det pågående Europamesterskapet i Tyskland.

Håndballpresidenten oppgir at han ønsker mer tid til å forberede seg på de spørsmålene TV 2 måtte ha.

GOD STEMNING: Kåre Geir Lio hilser på IHF-president Hassan Moustafa under håndball-VM i Norge i slutten av 2023- Foto: Beate Oma Dahle

Samtidig opplyser Lio at han kun har «hørt rykter» om at Saudi-Arabia er blant Norges motkandidater til å arrangere herre-VM i 2029 og 2031.

Landslagskapteinen svarer

I motsetning til Kåre Geir Lio tar landslagskaptein Christian O’Sullivan TV 2s spørsmål om Saudi-Arabia på strak arm under et pressetreff i EM.

Men O’Sullivan uttrykker at det ikke noen enkle spørsmål å besvare,

– Alt det politiske og det andre er vanskelig for meg å svare på, sier han.

VANSKELIG: Christian O'Sullivan synes det er vanskelig å svare på spørsmål om Saudi-Arabia, men gjør det likevel under ett av landslagets pressetreff i EM. Foto: Stian Lysberg Solum

Likevel fortsetter han:

– Jeg tror at det man hører og det man har sett med tanke på når land i den regionen har søkt mesterskap, som for eksempel fotball tidligere, så er det mange ting som er annerledes enn det det er i Norge. Vi har en annen standard.

– Det er ting man hører som ikke er bra, men det er ikke ting jeg vet. Men det man hører er ikke godt for sporten, sier 32-åringen.

Besøkt Saudi-Arabia tre ganger

Landslagskapteinen er likevel blant de i håndball-Norge som nok sitter på best kjennskap til hva Saudi-Arabia har å komme med som en fremtidig VM-arrangør.

Tre ganger har O'Sullivan reist til det omstridte regimet med sitt tyske klubblag Magdeburg - for å delta i klubb-VM.

VERDENSMESTERE I SAUDI: Senest i november i fjor var O'Sullivan i Saudi-Arabia, og mottok da, som kaptein for det tyske storlaget Magedburg, verdensmesterpokalen.

Saudi-Arabia har nemlig betalt det Internasjonale Håndballforbundet for rettighetene til å arrangere klubb-VM for menn i en fireårsperiode.

– Du har spilt der. Hvordan var det?



– Da vi møtte hjemmelaget var det kjempegod stemning og fullt i hallen. Men da vi møtte andre veldig gode lag, som Barcelona - eller i finalen mot Berlin i år, så var det ingen der. Det er veldig spesielt. Håndball er nok ikke verdens største sport i Saudi-Arabia, sier han.

Samtidig er O'Sullivan rask til å legge til at fasilitetene er upåklagelige.

FLERE NORDMENN I SAUDI-ARABIA: Christian O'Sullivan (til venstre) og strekspiller Magnus Gullerud (i midten nederst) vant klubb-VM også i 2021.

– Hotellene og hallene er supre. Men vi ser ikke så mye. Vi er der én uke og spiller fire kamper hvis vi er heldige, sier han.

Mener andre må ta ansvar

I tidligere intervjuer har Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman vært åpen på at han akter å bruke milliarder av kroner på «sportsvasking» dersom det viser seg lønnsomt - og gir Saudi-Arabia positiv oppmerksomhet.

KYNISK: Saudi-Arabias overhode, Mohammed bin Salman (til høyre), har brukt milliarder av kroner på å sikre landet sportsrettigheter. Her etter et E-sport oppkjøp der FIFA-president Gianni Infantino er hans gjest. Foto: - / AFP / NTB

Når TV 2 påpeker overfor landslagskapteinen at en tildeling av håndball-VM kan medføre at regimet vil «bruke» håndballen for å bedre omdømmet til landet– mener O’Sullivan at andre enn ham må svare for det.

– Det er ikke bare sporten sitt ansvar. Det er ganske mange andre mennesker her i verden som kan gjøre mange ting. Sportslig så ønsker vi det beste mesterskapet som mulig. Vi ønsker fulle haller og masse publikum, så vi får se hvordan de løser det.

– De andre spørsmålene får noen som kan mer om det ta ansvar for å svare på, sier landslagskapteinen.