Satte verdensrekord under tester: – Redd for å drite meg ut

Da triatlet Kristian Blummenfelt (29) ble testet etter sesongen i fjor, var resultatene så oppsiktsvekkende at trenerne brøt ut i latter. De var grensesprengende gode.

Nå har den olympiske mesteren tatt det enda lenger.

For under testingen i forkant av årets sesong, har Blummenfelt klokket inn historiens høyeste målte oksygenopptak – med god margin.

– Jeg hadde gode forhåpninger før testen. Jeg regnet med at jeg kom til å respondere bra, men jeg så ikke for meg disse tallene, sier han.

Verdensrekord

Målingen viser at 29-åringen fra Bergen tar opp over 7,7 liter oksygen per minutt. Det er fem prosent mer enn det høyeste som noensinne er målt – som er 7,2 liter per minutt.

– Per kilo er det ikke det høyeste, men om man bare ser på rent opptak, så er det ganske mye høyere enn det som er blitt registrert hittil, sier Blummenfelt.

Under testingen hadde bergenseren et maksimalt oksygenopptak, relativt til kroppsvekt, på 96 milliliter per kilo, som er det samme som Bjørn Dæhlie målte på sitt beste.

Tidligere syklist Oskar Svendsen har norgesrekorden på 97,5.

Men ettersom Blummenfelts kroppsvekt er høyere nå enn den vil være når sesongen er i gang, er det reelle tallet rundt 103, ifølge treneren Olav Aleksander Bu.

– Kristian har litt mer fett på kroppen nå enn han vil ha under OL, og det er helt bevisst. Han skal ha litt ekstra reserver nå, sier Bu.

JEVNLIG TESTET: Trener Olav Aleksander Bu (til v.) måler laktatverdiene til Kristian Blummenfelt med et nålestikk i øret. Foto: Markus Engås / TV 2

Selv tar 29-åringen litt mer forbehold enn treneren.

– Det spørs om opptaket hadde sunket tilsvarende, dersom jeg hadde gått ned i vekt. Jeg er to kilo tyngre nå. Dette gir uansett en indikasjon på at formen er der den skal være. Det er positivt at jeg klarer å bygge kapasitet nå, vekten vil falle naturlig når jeg spisser treningen mot konkurranse, sier Blummenfelt.

Redd for å drite seg ut

Treneren kan også avsløre at det ikke bare er oksygenopptaket som er rekordhøyt. Triatleten trår også mer watt på sykkelen, og svømmer og løper raskere enn han har gjort tidligere.

– Det er dette som er moro, sier Bu, og fortsetter:

– Tenk hvordan det var da Dæhlie satte O2-rekorden sin. Han var kanskje i testlaben én gang i året, kanskje noe av treningen hans ble fanget opp via GPS. Da er det vanskelig å fange opp trendene i treningen.

I FORM: Kristian Blummenfelt har aldri vært i bedre fysisk form enn nå. Foto: Markus Engås / TV 2

Blummenfelt og treningskompisen Gustav Iden blir testet av Bu jevnlig.

– Da kan vi også være mer spesifikke i tilnærmingen, sier han.

– Hvordan er det å være i så god form, Blummenfelt?

– Jeg føler at jeg har gode kort på hånden, men jeg blir jo også redd for å drite meg ut. Det hjelper ikke å være i god form i januar, hvis jeg ikke er det i juli, sier han.

Få løp før OL

For det er juli måned alt handler om i 2024. Da skal triatleten forsvare OL-gullet sitt i Paris.

– Alt er der det skal være, men det er fortsatt seks måneder til OL. Jeg må balansere på en knivsegg frem til det. Det blir heldigvis enklere i år, siden jeg skal konkurrere mindre og fokusere mer på trening, sier gullmedaljøren fra Tokyo i 2021.

DET FØRSTE GULLET: Kristian Blummenfelt vant Norges første gull under OL i Tokyo i 2021. Foto: Anthony Dibon / BILDBYRÅN

Før sommerens leker skal den regjerende mesteren kun delta i tre løp: VM-triatlonene i Abu Dhabi i mars, og i Yokohama og Cagliari i mai.

Han dropper generalprøven i Hamburg.

– Jeg må bruke de få løpene til å få mest mulig rankingpoeng, slik at jeg får en god startposisjon på bryggen i Paris. Alt handler om OL, sier Blummenfelt.

Etter lekene bytter han fokus. Da skal han prøve å bli verdensmester på langdistansen Ironman – igjen.

– Det er bare én fyr som har klart å vinne begge deler samme år, så jeg må prøve å kopiere ham, sier Blummenfelt og ler.

– Den fyren er meg.