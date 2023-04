Satte ned «krigsråd»: Avslører hvordan han håndterte Haaland-skaden

Rundt midnatt, den første kvelden på landslagssamlingen, banket Erling Braut Haaland på landslagssjefens dør.

Morgenen etter våknet lagkameratene opp til at superstjernen hadde reist hjem.

– Det var en boomerang i pæra, sier Ståle Solbakken om det som skjedde før EM-kvalikkampene mot Spania og Georgia.

Nå avslører Ståle Solbakken jobben som ble gjort for å forberede laget på at den viktigste spilleren var borte.

Smil og latter under første trening i Marbella. Morgenen etterpå var ikke Erling Braut Haaland med lenger. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Du skal ikke undervurdere desperasjonen etter å komme til et sluttspill som er i den spillergruppa, slår Solbakken fast i podkasten «Fotballrådet».

– Da en av de viktigste, som kan være tungen på vektskåla, forsvinner før vi har spilt, eller hatt en ordentlig trening, må du sørge for at alle har så klare hoder som mulig, forklarer han.



«Krigsråd» midt på natta

Solbakken fikk litt forvarsel til marerittbeskjeden.

Landslagslege Ola Sand sa ifra om at de må ta en ny kikk på bilder av lysken til Haaland.

Da Manchester City-spilleren banket på døren en halvtime senere, kunne Solbakken se på ansiktet til jærbuen, at det var verre enn først fryktet.

Ståle Solbakken måtte gi hele Norge beskjeden de ikke ville høre; at Norges viktigste spiller hadde reist hjem. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Jeg ville jo drite i Spania og si at «du er klar til Georgia», men Ola sa at det ikke kom til å gå, forteller Solbakken.



Solbakken gikk en vekkerunde blant støtteapparatet, og samlet et «krigsråd» for å håndtere beskjeden.

Der ble de enige om å ikke kalle inn en erstatter. De skulle vise laget at de stolte på spillerne som var der.

Til slutt kalte han til seg kaptein Martin Ødegaard, for å fortelle hva som hadde skjedd.

– Vi hadde en jobb å gjøre. Vi måtte avslutte Erling-kapittelet, og fokusere på de som var der.

Martin Ødegaard var viktig for at spillergruppen skulle omstille seg. Alexander Sørloth fikk ansvaret som midtspiss i Haalands fravær. Foto: Hanna Johre

Det er ikke så enkelt når han som har meldt forfall er i Solbakkens ord «verdens heiteste fotballspiller».

– Du må sørge for at alle har så klare hoder som mulig, og at fokuset ikke ligger på det som kan være eller kan bli. Slik at vi fra dag én får utbytte av det vi gjør på trening.



Solbakken synes støtteapparatet og spillerne med Ødegaard i spissen løste det på en forbilledlig måte.

Norge spilte to gode bortekamper, men resultatet sier noe helt annet.

– Jeg var alt for lang nede i alt for lang tid etterpå, sier landslagssjefen om tiden etter kampene mot Spania og Georgia.

