Satt ut av direktebildene: – Oh shit, det er ikke bra

For ni måneder siden stod Napoli på hodet.

Storklubben hadde vunnet scudettoen, seriemesterskapet i italiensk fotball, for første gang på 33 år.

Så skjedde det noe. TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller peker særlig på tre faktorer:

Suksesstreneren Luciano Spalletti forsvant.

Den kruttsterke midtstopperen Kim Min-jae ble solgt til Bayern München uten å bli erstattet.

Cristiano Giuntoli, som viste seg å være en veldig god sportsdirektør, dro til Juventus.

I Napoli er tonen en helt annen nå.

Laget sliter voldsomt og ligger midt på tabellen, 27 poeng bak serieleder Inter. To trenere har allerede fått sparken, og det er dobbeltoppgjøret mot Barcelona i Champions League som kan redde stumpene av sesongen.

Klubbeier Aurelio De Laurentiis får en god del av skylden for kaoset.

– Han har mistet viktige figurer og står igjen på bar bakke. Han sparker trenere over en lav sko og har ikke peiling på hva som er best for klubben slik det ser ut nå, mener Stamsø-Møller, som beskriver De Laurentiis med tre ord:

– En gal mann!

– Men det vi ikke kan ta ham på, er at Napoli har vært med og fightet. Han har lyktes med å gjøre dem store igjen, understreker Stamsø-Møller.

74-åringen, som slo seg opp som filmprodusent, kjøpte Napoli i 2004.

FRITTALENDE: Aurelio De Laurentiis er ikke redd for å si akkurat hva han mener. Foto: Antonio Balasco / IPA Sport / NTB

Da lå den gamle giganten brakk og spilte i Serie C, tredje nivå i Italia. Tre år senere var Napoli tilbake på øverste nivå.

Siden har de mer eller mindre kjempet i det øvre sjiktet hver sesong, med en klubbeier som verken går stille i dørene eller er redd for å lufte sine tanker om hva som er galt i fotballen.

For noen sesonger siden var det miniputten Frosinone som fikk unngjelde. Napoli-eieren mente at de fikk en for stor andel av tv-pengene.

Hadde det vært opp til ham, hadde slike lag fått bot.

– Problemet er at små lag har samme rettigheter som de store. Hvorfor skal Frosinone ha en sesong i Serie A, få et stykke av pagnottaen og så rykke ned igjen til tredjedivisjon? Hvis de ikke er konkurransedyktige, hvis de ender på sisteplass, burde de betale en bot. De burde ikke bli gitt penger for å feile, har De Laurentiis tidligere sagt til New York Times.

FILMLEGENDE: Aurelio De Laurentiis har produsert mer enn 400 filmer. Foto: Marco Provvisionato / ipa-agency / NTB

Så er spørsmålet om filmprodusenten også involverer seg for mye i det som skjer på banen.

Satt ut av tv-bildene

Etter at suksesstreneren Spalletti forsvant, tok Rudi Garcia over.

Franskmannen kom fra saudiarabisk fotball og fikk bare lede laget i 16 kamper.

Seriekampen mot Empoli ble den siste.

– Jeg satt og så på kampen. Det var en litt kjedelig 12.30-kamp, og i pausen ligger Napoli under. Jeg tenker at dette må de klare å fikse. Så ser jeg tunnelbildene ut av garderoben, og der kommer De Laurentiis.

– Jeg tenker «oh shit, det er ikke bra». Han skal holde seg veldig langt unna den garderoben, sier Stamsø-Møller.

Det gjorde han ikke.

Senere fortalte De Laurentiis sin versjon av hva som skjedde utenfor tv-bildene.

– Hvorfor sendte jeg ham av gårde? For i den siste kampen, den mot Empoli, pekte jeg ut for ham at han etter min mening gjorde en feil, og han svarte «la meg gjøre det». Hvis noen svarer deg på den måten, ber du dem enten om å dra til helvete med en gang eller om å holde kjeft.

– I pausen gikk jeg ned i garderoben og sa til ham: «Hva i helvete gjør du på? Vil du virkelig bli sendt av gårde?». Og til slutt var det akkurat det som skjedde. Straks kampen var over, ba jeg ham om å dra til helvete, siteres han på av Tuttomercatoweb.

MARSJORDRE: Rudi Garcia fikk beskjed om å ta sin hatt og gå etter kampen mot Empoli. Foto: Antonio Balasco /IPA Sport / NTB

Walter Mazzarri fikk samme beskjed, men nok i et annet ordelag.

Men heller ikke 62-åringen, som tok over for Rudi Garcia, overlevde lenge. Mazzarri fikk kun lede laget i 17 kamper.

– Mazzarri er en venn av De Laurentiis-familien og en Napoli-venn. Det er alltid smertefullt å sparke en venn, sa De Laurentiis, ifølge The Athletic.

Denne uken ble det klart at Francesco Calzona, som også er landslagssjef for Slovakia, skal lede laget ut sesongen.

ETTERFØLGEREN: Walter Mazzari tok over for Rudi Garcia, men måtte gå rett før Champions League-kampene mot Barcelona. Foto: Alessandro Garofalo / LaPresse / NTB

– Egenrådig

Stamsø-Møllers klare overbevisning er at De Laurentiis bør holde seg unna garderoben.

– Han virker å være OK på business, men jeg har lite tro på ham når det gjelder fotballavgjørelser, sier Stamsø-Møller, og forklarer hvorfor han gir ham «gal mann»-stempelet:

– På grunn av måten han er på, og metoden hans også til tider. Han er veldig egenrådig og skal ha det på sin måte. Den måten er ikke alltid den beste. Han er et eventyr av en figur, men jeg tror at selv om han var med på å gi Napoli scudettoen i fjor, forstår jeg at mange mener at man kunne gjort en bedre jobb enn De Laurentiis når det gjelder å forstå fotball litt bedre og investere på riktig posisjon til riktig tid.

– Han hadde et veldig fint lag gående, og har flere ganger hatt fine utgaver av Napoli som har forsvunnet veldig fort. Han har ikke klart å bygge videre på gode lag. Og den historien gjentar seg nå, der veldig mye har gått galt på kort tid.