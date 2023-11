Satser på uprøvd metode for å bli best

Svakhetene er åpenbare. Fallhøyden er stor. Men han er villig til å ofre alt for å bli best i verden.

Ingen langs kanten har helt tørre føtter. Små svettedråper pipler i de klamme pannene, og det er fravær av langermede gensere.

I klorvannet på Norges idrettshøgskole i Oslo, boltrer atleten seg. Vannet spruter mens han kjemper seg fra kortside til kortside. Sterke armer drar seg gjennom literne i bassenget. Fremme ved kanten trekker han første drag med luft, etterfulgt av det faste spørsmålet:

– Hva var det?

Han vet ikke om det fungerer. Det har ikke blitt gjort tidligere. Men han er villig til å satse alt i forsøket.

HOLDER PUSTEN: Utøveren svømmer 50 meter uten å puste, og trekker her første gisp med luft siden han stod på start. Foto: Lage Ask / TV 2

– Det er utenfor boksen. Men jeg skal bli best i verden. Og da må man tørre å gå egne veier.

Nicholas Lia er nemlig noe Norge aldri har sett før.

Bak en trepult i hjørnet sitter trener Henrik Wathne. Han studerer grafen, bevegelsesmønsteret, bildene og resultattidene til 22-åringen.

– 9,86 sekunder, roper Wathne.

– Få se.

AVGJØRENDE: På 50 fri har starten nesten alt å si. Det er ikke mange meter å ta igjen andre på, hvis du blir liggende bak. Foto: Lage Ask / TV 2

På detaljnivå

Hver mandag sitter de her, i denne svømmehallen. Opplegget er fast: de tester, studerer, analyserer, perfeksjonerer og forbedrer. For på 50 meter utgjør små utslag store forskjeller.

Kameraer både over og under vann fanger opp bevegelsene til svømmeren. De kan analyseres meter for meter, før neste runde i bassenget. Med fullt trøkk.

Utøveren svømmer verken langt eller lenge. Han trener korte sprinter med høy hastighet og maks innsats.

DETALJFOKUS: Etter hver lengde analyserer utøveren og treneren bildene og grafene av svømmingen, for å perfeksjonere teknikken. Foto: Lage Ask / TV 2

Alene på topp

Norge har hatt flere gode svømmere gjennom tiden. Fellesnevneren er at de alle har hevdet seg i de lengre distansene. Men Nicholas er ikke interessert i å svømme langt.

– Jeg vil bli verdens raskeste menneske i vannet. Og det er denne øvelsen som måler det.

REKORD: Nicholas Lia satte ny norgesrekord den 27. oktober med tiden 21,14. Rekorden satte han under Nordsjøstevnet i Stavanger. Foto: Privat

Internasjonalt har ingen nordmenn tatt medalje i denne distansen siden 1996, da Vibeke Lambersøy Johansen tok EM-bronse.

Senest for to uker siden forbedret 22-åringen sin forrige rekord, og satte ny norsk rekord på øvelsen. Han gjorde unna 50 meter på 21 sekunder og 14 hundredeler. Nå er han kvalifisert til OL i Paris om seks måneder.

Aldri før har han deltatt i lekene. Likevel er målet krystallklart.

– Jeg reiser ikke til OL bare for å være med, ikke sant. Jeg vil vinne.

KJENT TERRITORIUM: Nicholas Lia tilbringer timevis i svømmehallen hver uke for å bli best i verden. Foto: Lage Ask / TV 2

For 22-åringen har hundredelene alt å si. En tiendedel av hvor lang tid det tar å blunke, kan være avgjørende for karrieren hans.

Vågal satsing

Mannen i vannet er spesifikk og kompromissløs. Han har sluttet å svømme i meter.

– Jeg blir dårligere på de lengre distansene. Jeg trener på 50 fri, og det gjør at det er det jeg kan satse på.

Satsingen gjør at han har lite å falle tilbake på.

– Jeg svømmer jo uten å puste. Med en gang jeg skal svømme så langt at jeg må puste, er teknikken min mye dårligere enn før, forteller han.

FULL OVERSIKT: I bassenget på Norges Idrettshøgskole er det mulighet for å studere svømmerens teknikk også under vann. Foto: Tuva Schøyen Grue / TV 2

Den nye strategien innebærer ni svømmeøkter, tre styrkeøkter og en tøyeøkt i uka.

Øvelsene er nøye utvalgt, og treningen er spesifikk.

– Alt skal gjøre ham bedre på 50 fri. Hvis ikke det gjør det, gjør vi det ikke i det hele tatt, forklarer Wathne.

LANGT BEKJENTSKAP: Nicholas og trener Henrik Wathne er gode venner også utenom trening. Her er de sammen på Olympiatoppen. Foto: Tuva Schøyen Grue / TV 2

Han forteller at de fokuserer på de minste detaljer for å perfeksjonere teknikken. Ved hjelp av data og bilder, analyserer de hver lengde.

– Vi kler jo alt nakent. Det er ikke noen steder å gjemme seg. Vi får håndfast bevis på hva som blir bedre og dårligere fra uke til uke.

Den ukentlige tøyeøkten er også viktig, i alle fall ifølge treneren.

– Nicholas største utfordring er de første 15 meterne i bassenget. Han er rett og slett for stiv. Trent litt mye styrke, kanskje, så han er ikke veldig myk av seg, ler han.

Stivheten går utover kickene, altså beinbevegelsen, i bassenget.

STYRKEØKT: Tre ganger i uken trener atleten styrke, for å gjøre muskulaturen sterkere og svømmeteknikken enda bedre. Foto: Tuva Schøyen Grue / TV 2

– Når han konkurrerer internasjonalt, er han kanskje blant de dårligste på kick. Og ligger du bak etter 10–15 meter, klarer du ikke å ta det igjen, uansett hvor fort du svømmer. Selve startstupet og svømmingen er på den høyden vi vil ha, men kickene og stupet er for dårlig.

Og utøveren selv sier seg enig.

PUSTER IKKE: - Jeg vil bli verdens raskeste, sier Nicholas Lia. Foto: Lage Ask / TV 2

– Jeg taper mye på kicks og oppgangen. Og jeg må jobbe med vendingen. Det er min største svakhet, sier han.

– Revolusjonerende

For landslagstrener Petter Løvberg, er det helt naturlig at Lia jobber ulikt fra blant andre Henrik Christiansen, som er Norges sterkeste kort på de lengre distansene. For Henrik er 7 minutter og 40 sekunder en fantastisk tid, mens Nicholas Lia jobber i kun 21 sekunder.

– Jeg kan med sikkerhet si at Nicholas trener på en helt unik måte. Jeg har vært landslagstrener i 22 år, og det er ingen som noen gang har dratt det så langt som ham. Han går all inn og legger alt i potten på 50 fri. Dermed har han ingenting å falle tilbake på, sier han.

Landslagstrener Petter Løvberg mener Lia utmerker seg fordi han drar treningsformen enda lenger enn noen andre. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Landslagssjefen sammenligner svømming med løping, og understreker at det er stort forskjell på å sprinte 100 meter, og å løpe 3000 meter.

– Det er nesten to forskjellige idretter. Da må man selvsagt også trene ulikt, sier han.

Videre poengterer han at øvelsen 50 fri har like mange treningstilnærminger som den har konkurrerende utøvere. Alle trener på egne måter, og det finnes ingen fasit på hvordan man skal trene for å bli best.

– Det som gjør Nicholas revolusjonerende, er at han tar det enda lenger enn de fleste, forklarer han.

– Nicholas kutter ut alt han ikke er sikker på at gjør ham bedre. Han tør å eksperimentere, han tør å gå sine egne veier, og det ønsker vi å stimulere. Vi har heller ikke noe fasitsvar her, men jeg synes det er kjempespennende, sier han.

PARIS 2024: Lia forbereder seg på å konkurrere i sitt første OL. Foto: Lage Ask / TV 2

Løvberg har stor tro på at Lia, med litt perfeksjonering, kan nå langt.

– Vi ser at i deler av løpet, mellom 15 og 35 meter, er Nicholas allerede en av verdens raskeste i dag. Vi vet også hvor han er svak, og hvor han skal hente de tidelene som mangler for at han skal bli best i verden, sier han.

Heldigvis er utøveren svært motivert for å jobbe med utfordringene. For mens han trener, har han bare ett mål i hodet.

– Jeg vil bli verdens raskeste menneske i vannet.