Satser alt for å skrive historie: – Finnes ingen grenser

Det er umulig å skille den ene fra den andre rundt frokostbordet på Byåsen i Trondheim.

17-åringene Torjus, Trym og Truls Strand er trillinger, bestevenner og hardtsatsende ishockey-talenter.

– Jeg skal ikke skryte på meg noe, men jeg tror vi er det eneste trillingparet som spiller hockey, gliser Trym, mens brødrene synkront nikker anerkjennende.

TRIVES BEST PÅ IS: Allerede som femåringene fant de identiske brødrene ut at ishockey var tingen. Foto: Per-Atle Karlsen

De tre tenåringene er en del av Nidaros U18 Elite og de blir alle spådd en lysende fremtid på isen. Sammen har de én drøm: Å leve av hockeyen.

Tre dråper vann

Det er omtrent ingenting som skiller de tre trønder-guttene, verken på eller utenfor isen. I 2006 kom de til verden som eneggede trillinger.

PRIKK LIKE: 20 bleier i døgnet for 17 år siden har blitt til 50 liter melk og 20 brød i uka for familien Strand. Foto: Per-Atle Karlsen

17 år senere er én centimeter og 500 gram er stort sett det man har å gå på.

– Vi er sånn cirka like på alt, men det er jeg som er mest voksen, sier Trym, til store protester fra både høyre og venstre.

Allerede som femåringer forelsket de seg i hockey – mye på grunn av storebror Jonas, som var Storhamar-målvakt for noen år tilbake.

SNAPPER: Trillingenes storebror, Jonas Strand, i aksjon for Storhamar tilbake i 2018. Foto: Pedersen, Terje

– Mamma og pappa gikk fra Jonas til oss. Vi har spilt hockey siden vi var fem år. Det har alltid vært det, sier Torjus,



De tre brødrene har spilt sammen hele livet og tilbringer stort sett tiden med hverandre, både som bestevenner og «erkefiender».

– Ja, det kan du mildt sagt si. Det er konkurranse overalt, gliser Truls, før Torjus fortsetter:



– Så er det et treningspress. Hvis Truls har lyst til å trene, men jeg egentlig ikke har lyst, så må jeg jo være med ut og trene. Vi kan ikke sitte her og råtne.



DRØMMER OM A-LAGET: De lovende hockeyspillerne går gradene i Nidaros Hockey, der målet er å bli A-lagsspillere. . Foto: Per-Atle Karlsen

– Hva er målet deres, da?

– Målet er først og fremst å komme seg på A-laget til Nidaros, så får vi se hvor det bærer derfra. Det er ikke noe vits i å drive på med hockey om du ikke synes det er artig, sier Trym.



– Det er bedrøvelig

Men å holde på med hockey nord for Dovre er ikke bare-bare, i alle fall ikke når man er trillinger.

Mamma Heidi Veronika Lund kan fortelle at familien bruker cirka 150.000 kroner i året for å opprettholde satsingen til de tre guttene.

Det får sportslig leder og U18-trener i Nidaros, Martin Jansson, til å riste på hodet.

RASER: Sportssjef i Nidaros, Martin Jansson, rister på hodet over kostnadsforskjellene i norsk ishockey. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2

– Det er ekstremt, sier han til TV 2 og fortsetter:

– Det er bedrøvelig at vi skal ha det slik i dette landet. Det ser man på andre idretter også, det er et problem med priser generelt. Det som koster mye for oss er først og fremst reisingen. Alle våre lag har jo nesten én million i reisekostnader per sesong og det er mye altså. Du skal reise med buss og ha hotell hver helg.



For familien Strand er det overkommelig, men Jansson frykter at økonomien gjør at mange faller av.

KOSTBART: Med utstyr, reising og det som hører til betaler familien Strand 150.000 kroner i året for at trillingene skal få spille hockey. Foto: Per-Atle Karlsen

– Det betyr helt sikkert at noen faller utenfor. Man kaller det vel Trikkeligaen av en grunn, for de (sør for Dovre) behøver ikke å fly, buss eller bo på hotell hver helg. Det blir store forskjeller og jeg ønsker at vi kan finne en bedre løsning på det fremover, sånn at alle kan konkurrere på like vilkår. I dag er det ikke sånn, sier Nidaros-toppen.

Den ultimate drømmen

I tillegg til utgifter direkte knyttet til hockeyen, består en vanlig uke hos familien Strand av rundt 50 liter melk og 15 brød.

FAVORITTEN: Det er lite som slår et glass iskaldt melk hjemme hos familien Strand. Hver av tvillingene anser at de drikker rundt 2,5 liter melk om dagen. Foto: Per-Atle Karlsen

Trillingene innrømmer glatt at de stort sett får det som de vil.

– Vi er bortskjemte, det vil jeg si, gliser Torjus, før Truls følger opp:



– Det jeg liker å si er at mamma og pappa står for planleggingen, vi står for utførelsen.



Jansson, som trener de tre guttene daglig, kaller trillingene «unike».

– Jeg har aldri vært med på det før. Jeg synes det er dritkult. De kan bli så gode som helst. Med den drivkraften de har så finnes det ingen grenser.



Selv har de tre ingen planer om å roe ned. Den ultimate drømmen er nemlig NHL.

NHL: Å spille på samme rekke for storlaget Boston Bruins er det vel neppe noen trilling-par som har gjort før. Brødrene Strand håper å bli de første. Foto: Per-Atle Karlsen

– Om vi skal drømme oss helt bort er det å spille for Boston Bruins. Å spille der og i NHL for Boston, som er yndlingslaget, på samme rekke.