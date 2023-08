Håvard Tjørhom er ikke en mann som slår om seg med store ord. Han er forsiktig når han ordlegger seg.

Men på en ting er han svært tydelig.

Mediastøyen som har preget dette mesterskapet har vært slitsom, og vanskelig å håndtere.

– Ja, det har vært veldig spesielt. Så har vi prøvd å balansere det så godt vi kan. Det har vi gjort med vekslende hell. Men det har vært utrolig fokus på det, sier Tjørhom til TV 2.

– Er det viktig at dere nå setter dere ned og prøver å finne en mer varig løsning?

– Ja, vi må definitivt finne en vei vi gjør dette på framover. Og akkurat hvordan den veien blir, der er det flere folk enn jeg som har meninger. Det må vi se på fra forskjellige vinkler.

– Men sånn som det har vært i dette mesterskapet, sånn kan vi ikke ha det, sier han bestemt.

TAR SELVKRITIKK: Landslagssjefen er som alle i støtteappratet preget av friidrettsbråket. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Media må også ta ansvar

Tjørhom er forsiktig med å konkludere med at Jakob Ingebrigtsen har blitt påvirket sportslig av fokuset på det åpenbart iskalde forholdet mellom han og Narve Gilje Nordås og pappa Gjert Ingebrigtsen.

– Jeg tror jeg må komme tilbake til det senere. Men på generelt grunnlag vil jeg si at når det er et veldig stort fokus på en utøver, så er Jakob en av de råeste jeg har vært borti til å holde riktig fokus, sier han.

– Samtidig så er jeg enig med Henrik at det finnes en grense. Han får nok med seg ting. Jeg ville vært overrasket hvis han hadde sagt at det har ikke påvirket i det hele tatt, fortsetter Tjørhom.

TETT PÅ: Tjørhom har vært tett på Jakob Ingebrigtsen både før og under VM i Budapest. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

Tjørhom skjønner at mediene skriver om den betente konflikten. Og han mener at forbundet må være med å ta selvkritikk på hvordan saken er håndtert.

– Men vi vil helst gjøre det innad. Jeg prøver å være forsiktig med hva jeg skal si. Fordi det er jo det som er problemet. Ting blir lett misoppfattet. Og derfor har vi også prøvd å ha en dialog hele veien, også med Narve og Gjert.

TV 2s sportskommentator, Mina Finstad Berg, har stilt spørsmål om det er «noen voksne hjemme» i ledelsen hos Friidrettsforbundet.

Tjørhom respekterer kritikken, men sender spørsmålet i retur til de norske mediehusene som har fråtset i gode klikktall under VM.

KRITISK: Håvard Tjørhom er selvkritisk etter friidrettsbråket i VM, men er også kritisk til medienes rolle i det han opplever som en vanskelig og privat sak. Sportssjef Erlend Slokvik i bakgrunnen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Kanskje dette ikke er rette tidspunkt for å ta det opp. Men jeg tenker at det spørsmålet kan stilles tilbake til media. Om det er «noen voksne hjemme»?, sier en engasjert Tjørhom.

– Så du mener at media må ta sin del av ansvaret?

– Jeg synes i hvert fall at media bør – akkurat som vi skal ha – en evaluering av dette her. Jeg regner med at journalistene kommer til å ha en evaluering på hvordan man håndterer en sånn sak som er veldig privat for de involverte.

STØY: Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås har stått i fokus under friidretts-VM. Her under forsøket på 5000-meteren. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Tett på Jakob

Tjørhom er den eneste i friidrettsforbundet som har jevnlig kontakt med Jakob Ingebrigtsen. Da han ble ansatt i fjor, fikk han ansvaret for å følge opp Team Ingebrigtsen.

– Siden jeg bor i nærheten, så var det naturlig at det er jeg som følger dem opp. Det er viktig å påpeke at jeg ikke har noe treneransvar. Det styrer Jakob selv sammen med Henrik og Filip. Men min jobb er å ha et overordnet blikk på det hele, sier han.

Det innebærer alt fra å planlegge og koordinere treningssamlinger, og andre forbundsaktiviteter, til å være med Jakob på trening.

Observante TV 2-seere har kanskje lagt merke til at han ofte figurerer i bakgrunnen på reportasjer om Jakob Ingebrigtsen.

Enten som sykkelhare på treningsøkter i Sandnes, eller medhjelper og altmuligmann under Diamond League-stevner.

Men de snakker ikke sammen hver dag.

– I lange perioder jeg har nok mest kontakt med Henrik og Filip, humrer han.

For både internt i familien og i friidrettsmiljøet er ikke Jakob kjent for å være den ivrigste til å svare på verken meldinger eller telefoner.

– Jeg må være litt forsiktig med hvordan jeg ordlegger meg, men jeg kan si at Jakob er flink til å fokusere på seg selv, sier Tjørhom med et vennlig glimt i øyet.

FØLGER MED: Her overvåker Tjørhom oppvarmingen til Jakob Ingebrigtsen før forsøket på 1500 meter. Foto: Astrid Hexeberg / TV 2

– Har vokst mye

Rogalendingen var sportssjef da Jakob Ingebrigtsen slo gjennom med to gull under EM i 2018. Etter fire år ute av friidretten gjorde han comeback i fjor høst. Og han har blitt imponert over løperkongen fra Lura.

– Han har definitivt vokst mye. Det er en utrolig oppmerksomhet rundt ham. Han er jo blitt en enda større profil, naturlig nok. Men han har samtidig en veldig ro med den posisjonen han er i, sier han.

Tjørhom, som tidligere har vært sportssjef for alpinister som Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal, ser store likheter mellom Ingebrigtsen og de beste norske alpinistene.

VINNERSKALLER: Håvard Tjørhom var sjefen til Aksel Lund Svindal i mange år. Han ser likheter mellom Lund Svindal og Jakob Ingebrigtsen. Foto: Poppe, Cornelius

– Jeg liker ikke å rangere prestasjoner og utøvere. Men det går an å se at det er likheter mellom vinnerskaller. Hvis jeg skal trekke fram én ting som er felles for de beste, så er det evnen til å fokusere riktig. Det er masse detaljer man må fokusere på. Men de beste har alltid evnen til å fokusere på de riktige detaljene.

– Jeg vil si at vi både er heldige og dyktige som har fått fram så mange gode utøvere i norsk idrett. Det er fantastisk å få være med og se det fra innsiden.

For Tjørhom handler det om å bidra med å få Jakob Ingebrigtsen klar til et nytt toppløp. Etter alt som har skjedd den siste uka, er man mer usikker enn man ville ha vært uten både sykdom og utenomsportslig bråk.

– Jakob har nok lyst på det gullet. Jeg håper og tror han klarer å ta det, avslutter Tjørhom.