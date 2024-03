Samuelson med syrlig stikk til Sjåstad Christiansen

Spurten til Vetle Sjåstad Christiansen (31) har det gått gjetord om i årevis. Men de store spurtduellene har uteblitt. Til søndag.

I parstafetten i Holmenkollen viste nordmannen frem en spurt av det fryktinngytende slaget i duell med svenske Sebastian Samuelsson (26).

– Det kunne jo ikke blitt bedre. Å bare glefse innpå de siste ti-tolv meterne der. Jeg så på reprisen at det så ganske tight ut. Jeg følte at jeg hadde bedre kontroll enn det så ut til på TV. Jeg er veldig fornøyd med at jeg strakk frem foten såpass, sier Sjåstad Christiansen til TV 2.

Se selv:

Etter siste skyting hadde han fire sekunder opp til svensken, og ble halsende bak hele veien. Helt til han satte opp et utrolig tempo på oppløpet.

– Det har vært mye prat om disse avslutningene, og det er sjelden man havner i det. Når man først gjør det, lønner det seg å ha en kar med raske muskelfibre på siste etappe. Det var en stor drøm som gikk i oppfyllelse, sier Norges ankermann.

Karrierens deiligste

Han kaller seieren karrierens deiligste.

– Ja. Det tror jeg. Det «setupet» der, med hele historien fra i vinter, og bare komme her og jage ut fire-fem sekunder bak på sisterunde. Så ser det litt kjørt ut før spurten, og så ta det likevel. Nok en gang blir det Hollywood-manus ut av det, sier Sjåstad Christiansen.



– Er det ekstra deilig når det er «Sebbe»?

– Selvfølgelig. Det er han som frarøvet oss gullet i VM og det er han som er Sveriges ankermann. Jeg skal ikke legge skjul på at det er ekstra deilig, sier nordmannen.

ENORM AVSLUTNING: Vetle Sjåstad Christiansen fikk en selvtillitsboost. Foto: Bildbyrån

Syrlig svar

Svenskenes ankermann hadde naturlig nok en helt annen følelse.

– Jeg merket det ikke før det var fem meter igjen. Jeg tenkte «dette vinner vi», så plutselig var han der, sier Samuelsson til TV 2.

At nordmannen kaller seieren karrierens deiligste, får svensken til å smile.

– Det tar jeg som en kompliment, sier Samulsson.

SYRLIG MELDING: Sebastian Samuelsson sliter med å forstå hvordan man kan revansjere et VM-gull på en parstafett i Holmenkollen. Foto: Bildbyrån

Han forstår også at seieren kan ses på som en revansj etter Sjåstad-Christiansen-kollapsen i VM, der Samuelsson gikk Sverige inn til gull.

Men han klarer ikke la være å legge inn en syrlig melding på revansj-spørsmålet.

– I min verden er det vanskelig å ta revansj på et VM-gull med å vinne en parstafett i Holmenkollen. Han får en ny sjanse i Lenzerheide i februar 2025, melder Samuelsson.



– Sikker på at det ikke gikk

Det var uansett Sjåstad Christiansen og makker Juni Arnekleiv som kunne glise bredest etter parstafetten.

– Det er ingenting som er bedre enn å vinne med 0,1 sekunder, smiler Arnekleiv til TV 2.

Hun var så sikker på at Sverige kom til å vinne, at hun ikke rakk å få en grundig pulsøkning på oppløpet.

– Jeg var egentlig ikke så stresset, for jeg var sikker på at det ikke gikk. Når jeg ser på videoen etterpå, er det helt sykt at det skal gå an. Han er så sykt langt bak når han starter på oppløpet her, sier hun.

EKSTREMT IMPONERT: Juni Arnekleiv (t.h) hadde gitt opp håpet om seier da Vetle Sjåstad Christiansen satte inn et ekstra gir. Foto: Javad Parsa / NTB

– Jeg er ekstremt imponert. Jeg har hørt han snakke mye om det, og alle andre har snakket mye om det, men jeg har aldri sett ham spurte i skirenn, og i alle fall ikke om seier på hjemmebane. Han skal få for den. Det var veldig bra, fortsetter Arnekleiv.

– Skal nyte det

For Sjåstad Christiansen var det en deilig boost for selvtilliten.

– Den var nok et par prosent ned etter VM. Nå har den kommet seg fem-ti prosent opp og bikket hundre igjen.

– Du blir ikke for høy på deg selv?

– Jeg slakter meg selv når det går dårlig, så da må det gå an å kose seg litt når man først står øverst og har slått en svenske i spurten. Det er ikke så ofte vi havner i de situasjonene. Jeg skal nyte det, sier dagens mann i Holmenkollen.