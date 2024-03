Sammenlignet med kultfigur: – Jeg lo godt

BRANNS BENT LEIKVOLL: Eirik Holmen Johansen hadde innstilt seg på at hans tid i Brann var over, da han plutselig fikk en telefon fra Bergen.

22 dager etter at den tidligere Brann-keeperen skrev under for Eik Tønsberg, var Eirik Holmen Johansen tilbake mellom stengene for rødtrøyene.

– Det har vært noen spesielle dager, sier 31-åringen til TV 2 etter 0-1-tapet mot Molde på Aker stadion tirsdag.



Etter å ha vært i Brann siden 2019 utløp kontrakten hans med klubben etter at sølvet var sikret ved sesongslutt i fjor. Brann bestemte seg i vinter for at ungguttene Martin Børsheim (18) og Mathias Klausen (16) skulle være reservene til førstevalget Mathias Dyngeland.

Holmen Johansen signerte derfor for Eik-Tønsberg i PostNord-ligaen 26. februar, der han også skulle jobbe i administrasjonen til klubben.

Men så ombestemte Brann seg.

– Fotballen er rar. Flyttelasset hadde akkurat kommet hjem til Sandefjord før jeg snudde i døra, forteller den høyreiste keeperen – som leverte flere gode redninger mot Molde.

Slik begrunnes U-svingen

– Det var ganske stor forskjell på tempoet i dag og den forrige treningskampen jeg spilte mot Ørn-Horten i 2. divisjon. Men jeg setter stor pris på Eik Tønsberg og forloveden hjemme som tillot at jeg dro til Bergen på nytt, legger han til.

Sportslig leder i Brann, Per-Ove Ludvigsen, begrunner u-svingen på denne måten til klubbens eget nettsted:

– Vi har havnet i en situasjon der vi har tre keepere i A-stallen, der alle er bortreist på landslag. Dermed hadde vi ingen keepere tilgjengelig, verken til trening eller til de kommende treningskampene mot Molde og Sogndal. Med tre landslagskeepere vil vi havne i samme situasjon igjen gjennom året, og etter en totalvurdering var det beste og sikreste kortet for oss å hente Holmen tilbake. Det er også en fordel at han kjenner klubben godt, og er flink med de to unge lovende keeperne vi har i A-stallen, sier han.

ALT FOR NORGE: Branns førstekeeper Mathias Dyngeland er for tiden på landslagssamling, og gikk dermed glipp av kampen mot Molde. Foto: Stian Lysberg Solum

Keeperen fra Nøtterøy, som har en fortid i Manchester City etter at han høsten 2008 dro til England for å prøve seg i klubbens akademi, forteller at han hadde en klausul i avtalen med Eik Tønsberg.

– Vi hadde en god dialog i forhold til hvis det skulle dukke opp en god mulighet. Jeg har levd et helt liv i toppfotballen siden seg dro til Manchester City som ung, og var åpen på at jeg ønsket å returnere hvis jeg fikk muligheten. Det skjønte de.

– Men du hadde kanskje ikke City i tankene?

– Hehe. Nei, det hadde jeg ikke. Men jeg hadde heller ikke Brann i tankene, svarer han.

Da avtalen var i boks mandag, sa Bergens-Tidenes sportskommentator, Anders Pamer dette:

– Eirik Holmen Johansen er Branns Bent Leikvoll!

Bent Leikvoll er Atle Antonsens karakter fra «Nissene på Låven», som alltid vendte tilbake da han ble stemt ut av reality-showet.

NISSENE PÅ LÅVEN: Atle Antonsen står bak karakteren Bent Leikvoll. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Jeg fikk med meg referansen. Og lo godt da jeg leste det, sier Brann-keeperen.

TAR OPP HANSKEN: Eirik Holmen Johansen lover at han vil gi Dyngeland kamp om keeperplassen. – Jeg er et konkurransemenneske.

Omgangssyke

Han har slitt med å få spilletid i Brann, men overlater ikke plassen til Mathias Dyngeland uten kamp.

– Jeg vet at Dyngeland er på landslagssamling. Og vi har trent veldig godt sammen de to siste årene, der vi har pushet hverandre. Det kommer jeg ikke til å slutt med, og han må være på tå hev for å ta keeperplassen. Men i utgangspunktet er Mathias førstekeeper i år også. Men som det konkurransemennesket jeg er, så vil jeg ta opp kampen.

Mot Molde hadde han tidvis en del å gjøre og gjorde en god jobb mellom stengene. Men på straffen fra Fredrik Gulbrandsen måtte keeperen – som i forrige uke lå utslått med omgangssyken – kapitulere.

– Vi er ikke helt der vi skal være. Når målet er å holde følge med lagene i toppen, så må vi finne ut hva vi må gjøre for å være på nivå med et lag som Molde.

– Tror du at du får være med på at «gullet skal hem» i år?

– Det vi leverte i dag er i hvert fall ikke godt nok for at gullet skal hjem. Da må vi hjem og trene mer.