– Sammenlignet med Haaland, er lønna moderat

BESTEMTE SEG DENNE UKEN: Jakob Ingebrigtsen har hatt tilbudet en stund, men bestemte seg først over helga for å løpe fort i Paris om ni dager. Foto: Mosa'ab Elshamy

Det lå ikke inne i det opprinnelige planen til Jakob Ingebrigtsen. Men mandag la arrangøren av Diamond League i Paris ut melding om at Jakob Ingebrigtsen skal gå for verdensrekord på den utradisjonelle distansen «2-mile». Omsatt til kilometer utgjør det 3218,5 meter.

Ingebrigtsens agent Daniel Wessfeldt bekrefter at de har gjort en avtale om et løp. Men er ikke like bastant som arrangøren på at det løpes for rekord.

– Hyfsat fort

– Jakob selv liker ikke å snakke om verdensrekord. Men planen er at han skal løpe 2-mile, og at han skal løpe «hyfsat» fort, humrer svenske Wessfeldt.

Hyfsat fort på svensk kan oversettes til ganske fort på norsk. Og det kan man trygt si.

Det er nemlig kenyanske Daniel Komen som har verdens raskeste tid på distansen med 7.58,69.

LEGENDE: Daniel Komen innehar rekorden som Ingebrigtsen skal måle seg mot. Foto: YVES HERMAN

– Komen var ingen hvem som helst, så rekorden er veldig bra, poengterer Wessfeldt.

Tiden omtales ikke som verdensrekord i historiebøkene siden 2-mile ikke er en offisiell distanse.

Komen er den eneste i historien som har løpt under åtte minutter. Bak Komen på adelskalenderen er gigantiske løperlegender som Haile Gebreselassie og Mo Farah. Sistnevnte har europarekorden med 8.03,40.

Den norske bestenoteringen innehas av Henrik Ingebrigtsen på moderate 8.22,31.

– Den tida ble satt i et lureløp i Eugene. Så den står nok for fall, ler Henrik Ingebrigtsen.

Perfekt distanse for Jakob

Han tror Jakob er i stand til å slå Komens legendariske tid.

– Ja, det er mulig. Men det er ikke bare å gå ut der og løpe rekord. Man skal ha dagsformen, og forholdene må være gode, sier han, og legger til.

Henrik Ingebrigtsen og Jakob Ingebrigtsen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– 2-mile og 3000 meter er egentlig perfekte distanser til en som er god både på 1500 meter og 5000 meter, sier Henrik Ingebrigtsen.

– Siden 2-mile er den eneste familierekorden du fortsatt har, så er kanskje følelsene litt blandet på at Jakob skal ut og jakte rekord?

– Hehe, nei. Den rekorden er såpass dårlig at den nesten er en skamplett på familiens rekordliste. Så det er på tide at den ryker nå. Det er vel bare 2 mile og 10 000 meter der familierekordene fortsatt er svake.

Jakob Ingebrigtsens personlige og norske rekord på 3000 meter er på 7.27,05. Legger man den til grunn, så er Komens rekord innen rekkevidde.

For å få det til må han løpe 7 jevne runder på 60 sekunder. Og avslutte med en runde mellom 56-57. Det var omtrent det samme som han gjorde i rekordløpet på 3000 meter i Italia høsten 2020.

For de som lurer hvor fort dette er, så kan man stille tredemølla inn på 24 km/t, så kan man øke farta opp mot 25 km/t det siste minuttet. Da er man innenfor verdensrekorden.

Skreddersydd

Daniel Wessfeldt forteller at arrangørene legger alt til rette for at Ingebrigtsen skal løpe så fort som mulig. Det vil være lyshare, og et håndplukket felt som kun har ett mål: å få Jakob Ingebrigtsen i mål raskest mulig.

– Dette er et løp som er utenfor Diamond League-programmet. Alt er lagt opp til at Jakob skal løpe raskt. Så det blir selvsagt hyret inn harer som kan holde farten så lenge som mulig. Dette handler om noe annet enn å vinne løpet, sier Wessfeldt.

AGENT: Daniel Wessfeldt (t.h) er agenten til Jakob Ingebrigtsen. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Ingebrigtsen har hatt dialog med Paris-arrangørene en periode. Men bestemte seg først endelig etter sesongåpningen i Rabat der han var suverent best.

Ingebrigtsen er en av friidrettens aller største stjerner om dagen. Og er sammen med Karsten Warholm den norske utøveren som får best betalt i såkalte startpenger. Han får rett og slett betalt for å stille til start, og for å pryde stevneplakatene verden rundt.

– Det er vel å anta at Jakob får greit betalt for å gjøre dette løpet?

– Jakob gjør ikke dette for pengene. Han gjør det fordi han har lyst til å løpe fort. Han har ofte sagt fra seg gode tilbud hvis det ikke passer inn i trening og konkurranseplanen. Men nå passet det perfekt inn med en slik distanse seks dager før Bislett.

– Men han gjør det ikke gratis?

– Nei, men alt er relativt. Sammenlignet med Erling Braut Haaland er lønna ganske moderat, ler Wessfeldt.