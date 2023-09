Samboeren har gitt ham et ultimatum

Livet som småbarnsforeldre er ikke alltid en dans på roser, hvert fall ikke hvis den ene parten reiser verden rundt store deler av året.

Det har Tarjei Bø og Gita Simonsen fått kjenne på etter at lille Aron (1) ble født i fjor høst.

NY HVERDAG: Livet smiler for Gita Simonsen og Tarjei Bø på hjemmebane etter at lille Aron kom til verden. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Det er ikke bare fryd og gammen, ler Simonsen mens hun titter bort på samboer Bø.

Paret har åpnet dørene for TV 2 til hjemmet deres på Ris, et koselig lite boligstrøk på Oslos vestkant.

Mellom barneleker og TV-kameraer svirrer en nysgjerrig liten Aron, som akkurat har fylt ett år, mens foreldrene prøver sitt beste for å underholde og samtidig få unnagjort kveldsmaten.

– Nå handler det meste om logistikkorientering, ler de begge to samstemte, på spørsmål om hvordan livet har endret seg fra de gikk fra to til tre.

PAPPAROLLEN: Når skiskytter Tarjei Bø er hjemme er fokuset 100% på å være pappa. Foto: Jonas Been Henriksen

– Men sånn er det jo med barn og du i tillegg er sammen med en som er mye borte, og skal på trening to ganger om dagen, fortsetter Simonsen.

Paret har tidligere fortalt til TV 2 om det som ble en dramatisk fødsel av lille Aron i september i fjor.

Men etter en litt røff start begynner duoen å finne flyten i den nye hverdagen.

– Vi er et godt team da, og vi løser det veldig bra. Jeg må bare strekke meg litt ekstra når jeg først er hjemme, flirer Bø.

DREAM TEAM: Livet har kanskje blitt mer hektisk, men stemningen hjemme hos familien Simonsen/Bø er likevel fylt med latter etter at lille Aron kom til verden. Foto: Jonas Been Henriksen

Fikk streng beskjed

I fjor var muligens ikke stemningen like god. Svake verdenscupresultater før jul og skriverier i media om Bø i det hele tatt fortjente en plass i verdenscupen begynte å surre.

– Han leverte ikke på standplass i det hele tatt før jul, da var jeg sånn: «nå må du skjerpe deg», innrømmer Simonsen før Bø bryter inn:

– Ja, da fikk jeg streng beskjed om at nå måtte jeg skjerpe meg, ler skiskytteren.

STRENG BESKJED: Når det lugget på standplass i fjor måtte Gita Simonsen gi streng beskjed til samboer Tarjei Bø. Foto: Jonas Been Henriksen

Frykten for at resultatene skulle skyldes småbarnslivet og den nye hverdagen begynte å ta opp tankene til samboer Gita kjapt.

– Jeg bare orket ikke at media skulle skylde på at han nettopp var blitt pappa.

Heldigvis snudde det over nyttår, og i VM kunne Bø smykke seg med to sølvmedaljer. I tillegg endte det med en solid sjetteplass sammenlagt i verdenscupen.

Ny vinter

Nå tikker det mot en ny vinter, og familien må igjen belage seg på at far i huset blir mye borte i månedene som kommer. Og jo eldre minstemann i huset blir, jo tøffere blir det også for pappa å reise vekk.

– Enn så lenge så er han så liten at han ikke skjønner at jeg reiser bort, men den dagen han begynner å grine når jeg reiser da blir det fryktelig tøft, sier Bø.

– Ja, nå er det bare du som griner når du reiser, kontrer Simonsen fra siden med et glimt i øyet.

NY LANG VINTER: Tarjei Bø synes det er tøft å reise fra familien hjemme i Oslo. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Karriereslutt

Etter OL i Beijing i 2022 var Bø relativt klar på at han hadde gått sitt siste OL, og dermed er det naturlig at spørsmålene kommer om en endelig sluttdato på karrieren.

– Jeg merker jo at fokuset mitt går fra å være kun skiskytter til å bli bredere, og at Aron er det viktigste. Så får vi se hvor lenge man holder på.

Om dette blir Bøs siste sesong som skiskytter gjenstår å se. Til vinteren venter uansett et VM i Nove Mesto, et sted Bø har gode minner og erfaringer fra. For ti år siden endte nemlig verdensmesterskapet i Tsjekkia med hele tre gullmedaljer for skiskytteren.

GULL-GUTTEN: Det ble hele tre gullmedaljer på Tarjei Bø under VM i Nove Mesto i 2013. Foto: Stian Lysberg Solum

I tillegg er det et helt spesielt mål som trigger 35-åringen voldsomt til å fortsette karrieren.

– Jeg har jo en drøm om å slå lillebror Johannes (Thingnes Bø) da … Det er liksom det siste jeg trenger. Jeg vil at barna til Johannes skal tenke at «onkel, han er best i skiskyting», ler Bø.

ETT SPESIELT MÅL: Tarjei Bø har lyst å slå lillebror Johannes Thingnes Bø (t.v.) før han legger opp Foto: Marte Christensen / TV 2

Samboer Gita er uansett klar på fremtiden.

– Han får holde på nesten så lenge han vil, men jeg har sagt at det hvert fall ikke blir flere kids før han legger opp, sier Simonsen flirende.