Samboeren ga Knutsen klar beskjed: – Jeg mistet det

– Media var min største barriere da jeg skulle inn i en eliteserieklubb. Det var den siden av rollen jeg likte minst, sier Kjetil Knutsen.

For første gang har 55-åringen takket ja til å være med i en ekstern podkast.

Det skjer i TV 2s eliteseriepodkast «Spiss Vinkel», der Knutsen i løpet av drøye 50 minutter gir et innblikk i hans lederstil på en måte som han aldri har gjort før.

I podkasten forteller Knutsen om lovnaden han har gitt spillerne sine.

Han snakker om hvorfor han mener det har vært umulig å innlede samtaler med andre klubber enn Glimt – og han snakker om å miste hodet.

For som regel er det helst korte intervju rett før eller etter en kamp Kjetil Knutsen gir. Som blant annet borte mot HamKam etter en ellevill 4-4-kamp i fjor:

Et halvt år senere minnes Glimt-treneren situasjonen med anger.

– Jeg mistet det. Rullegardinen var helt nede, er Kjetil Knutsens ord om saken nå.



Han mener han overhodet ikke var konkret – og at han kom dårlig ut av det.

– Samtidig er det viktig å huske settingen. Jeg lever meg hundre prosent inn i kampen, og er ekstremt utladet etterpå, påpeker Glimt-sjefen om tiraden som du kan se her:



Knutsen minnes at han reiste en tur til Bergen etter kampen. Der var det han som fikk en klar beskjed.

– Da sa min samboer at det var godt å få AD/HD-gutten hjem igjen, sier Kjetil Knutsen.

– Han kunne jeg filleriste



55-åringen har i løpet av de siste årene gjort braksuksess med Bodø/Glimt, som i løpet av de siste årene er blitt norsk fotballs lokomotiv. Tre seriegull på de siste fire årene er fasit.



– Jeg tror veldig mange har et inntrykk av at jeg er en skrikende trener som smeller mye, men jeg oppfatter meg ikke sånn, sier Knutsen om hvordan han er i garderoben og blant spillerne.

For der er Knutsen klar på at han må være mer nyansert, rett og slett fordi det i en garderobe er så ulike typer.

– Hos noen får du ingen respons. Det er som en 14 år gammel jente, er de glade eller er de sure? De er helt umulige å lese, sier Knutsen.



I motsatt skala trekkes Erik Botheim og nysigneringen Kasper Høgh fram.

– Botheim var en herlig fyr, en energibombe med en utrolig flamme i seg for å lykkes. Botheim kunne du filleriste, sier Knutsen og viser et ansiktsuttrykk som gir inntrykk av «slå meg mer».



– Han satt med tungen ut og litt sånn «klapp til meg!». Det er jo i litt sånn overført betydning: Slå meg en gang til, sier Knutsen.

– Han elsket det, og ble trigget av det. Kasper Høgh er akkurat samme typen, sier Glimt-treneren.



KNUTSEN-FAVORITT: Kjetil Knutsen elsket innstillingen til Erik Botheim. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Da danske Høgh signerte for Glimt, hadde han bemerket seg både på og kanskje spesielt utenfor banen. Blant annet etter «knullegutt-saken» i fjor.

– Det første jeg sa til ham, er at nå legger vi fra oss cowboyhatten. Det er jo en litt på kanten innledning, men han ble ikke fornærmet av det. Men slikt kan jeg si fordi jeg er veldig trygg på at han tåler det, sier Knutsen.

Selv trives Knutsen, lærer fra tidligere, med de de såkalte typene.

– De gøyeste klassene var de vi i Bergen kalte for rabagaster. Det skjer alltid noe der. Du vet aldri hva som kommer, sier han.



– Jeg er alltid tilgjengelig

55-åringen er klar på at det som fotballtrener ikke finnes noen fasit. Det er livets skole, mener Knutsen.

Tidligere i vinter fortalte Brann-trener Eirik Horneland at han pleide å ta nesten alle spillersamtaler i plenum.

DEBUT: Kjetil Knutsen hadde aldri stilt opp i en podkast før. Foto: Run Eide/TV 2

– Jeg er nok litt ulik han der. I en drømmeverden kan du gjøre det, for det er en fin måte å bygge kultur på, innleder Kjetil Knutsen.



Han sier han tar de aller tøffeste pratene en til en.

– Det er veldig sjelden jeg virkelig nagler en person i garderoben. Det er et unntak for meg, sier han.



Han begrunner det med at praten blir annerledes.

– Hvis det sitter 25 andre der, så blir mulighetene for å virkelig komme inn i den personen og få tankene og følelsene hans, vanskeligere, sier Knutsen.



For det er ingen tvil om at suksesstreneren gir spillerne muligheten til å komme tett innpå han.

For det er én ting som trumfer alt hos Kjetil Knutsen.

– Spillerne skal kunne stole på meg helt uforpliktet. Jeg er alltid tilgjengelig for dem, uansett om det er klokken ett på natten eller klokken sju om morgenen. Jeg bor 100 meter unna stadion, så jeg kan alltid møte opp, sier han.

Familie-utfordring

Nettopp det har vært en «no-brainer» for Kjetil Knutsen. En pendlertilværelse for han, har hele veien vært totalt uaktuelt.

– Jeg er her for å være her ett hundre prosent. Det er derfor jeg bor rett borti gata her, fordi det er nummer en for meg. Så jeg har jo ingen familie her, så det som har vært litt utfordrende for meg er jo å få det til å fungere både familiært og med den jobben jeg har, sier Knutsen.



HAR VOKST: Kjetil Knutsen er klar på at han er blitt tryggere i møtene med pressen i løpet av de siste årene. Foto: Fredrik Varfjell

Han har to voksne barn, i tillegg til en samboer og en datter på 15 år i Bergen.

– Det har vært en læringsprosess. Jeg har sikkert tråkket i alle salatbollene jeg kan, sier Knutsen.



Han beskriver en litt uvanlig utfordring når han først reiser hjem.

– Da går jeg fra min hverdag til deres hverdag. Da går du bare i hverdager, sant? Det har vært vanskelig for meg, sier Kjetil Knutsen.



Tidligere denne måneden forlenget Knutsen kontrakten sin med Bodø/Glimt i ytterligere ett år, men rett før jul var det langt ifra skrevet i stein at det ville bli utfallet.

– Hadde det ikke vært for at jeg reiste til Thailand etter denne sesongen …, sier Knutsen.



Han sier det er en krevende prosess å bygge opp igjen sulten etter en tøff sesong.

– Noen elsker jul. Jul er koselig det altså, men det er koseligere i Thailand, sier Kjetil Knutsen.