Sagosen tilbake etter skade: – Naturlig at rollen kan bli litt annerledes

Jonas Wille har tatt ut sin første mesterskapstropp. For en av nøkkelspillerne kan det bli et annerledes mesterskap.

Mandag tok Jonas Wille ut mesterskapstroppen til VM i januar. Dette er hans første mesterskap som ny landslagssjef.

Der kunne han meddele at Sander Sagosen (27) er friskmeldt og tilbake i troppen.

– Det er forskjellen på suksess og ikke suksess. Så ærlig kan vi være, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Sagosen har lenge vært ute med skade, etter at han brakk ankelen i en klubbkamp for THW Kiel i sommer.

Den første operasjonen var ikke vellykket, og det har dermed lenge vært usikkert om han ville bli klar for mesterskap i januar.

Blir bedre og bedre

27-åringen fikk sitt comeback i klubbkamp i november, og på mandag kunne altså Wille bekrefte at han nå er klar for mesterskapet i januar.

– Vi må være klar over at han ikke er i sin beste form og at han ikke kan matches slik som i tidligere mesterskap. Men han føler det blir bedre og bedre for hver dag, sier Wille til TV 2.

Sander Sagosen sier også selv til TV 2 at han stadig blir bedre for hver dag, men adet er for tidlig å si hvilken rolle han konkret kan ha.

– Etter at jeg har vært ute i seks måneder så har jeg ikke den grunntreningen som de andre. Sånn sett er det naturlig at rollen kan bli litt annerledes. Men kanskje kom jeg også nå med et helt annet overskudd enn før og at jeg har mulighet til å gi en del gass, sier Sagosen.

FØLER SEG BEDRE: Sagosen sier at han blir bedre og bedre for hver dag, og ser lyst på VM i januar. Foto: Trond Reidar Teigen

Han er tydelig på at mesterskap med kamper annenhver dag er tøffere enn klubbhverdagen med to kamper i uka, men han er sikker på at de finner en god balanse.

De siste mesterskapene har Norge slitt med at flere nøkkelspillere har vært skadet, men nå er tilsynelatende de fleste friske.

– Utgangspunktet er bra. Og spør du meg, så vet du hva svaret er. Det er det samme som før. Jeg går på banen for å vinne hver kamp, sier 27-åringen.

Men han er også tydelig på at det denne gangen er mye nytt i laget.

– Nytt trenerteam, nye folk både på og utenfor banen. Så selv om mange er med, så er det mye som skal gå seg til. Men det blir spennende.



Tatt ut to uker etter operasjon

Også Erik Toft er tatt ut, til tross for at han opererte seg for sportsbrokk for snaut to uker siden. Han er dermed tatt ut som en 19 spiller, og at man må se hvordan han kommer seg etterhvert.

– Det er tro på at han kan trene håndball og spille gjensidige cup i Trondheim. Vi tar en vurdering etter det. Vi må se hvordan ting utvikler seg, sier Wille.

Wille har valgt å kun ta ut to venstrehendte bakspillere. Det ble til slutt Harald Reikind og Magnus Abelvik Rød. Dermed er Eivind Tangen og Kent Robin Tønnesen ikke tatt med.

– Det er klart det var et vanskelig valg, men vi ønsket at spillerne skulle ha tydelige roller. Dermed ville vi kun ha med to, sier Wille til TV 2.

Wille har tatt ut 20 spillere, men kommer til å ha 18 spillere i den offisielle troppen. Her er troppen han har tatt ut:

Målvakter

Kristian Sæverås, FC DHfK Leipzig Handball

Torbjørn Bergerud, Kolstad

Emil Imsgard, Elverum

Wille har valgt å ta ut tre keepre, men det vil kun være to som er i den offisielle troppen. Hvem som blir den tredje keeperen vil avklares i desember.

Kantspillere

Kristian Bjørnsen, Aalborg Håndbold

Sebastian Barthold, Aalborg Håndbold

Alexander Blonz, SC Pick Szreged

Kevin Maagerø Gulliksen, Frisch Auf Göppingen

Linjespillere

Petter Øverby, THW Kiel

Magnus Gullerud, Kolstad

Thomas Solstad, Bjerringbro-Silkeborg

Bakspillere

Sander Sagosen, THW Kiel

Harald Reinkind, THW Kiel

Magnus Abelvik Rød, SG Flensburg-Handewitt

Gøran Johannessen. SG Flemsburg-Handewitt

Simen Holand Pettersen, Skjern håndball

Erik Thorsteinsen Toft, KIF Kolding (med som spiller nummer 19, usikker grunnet skade)

Christian O`Sullivan, SC Magdeburg

Sander Øverjordet, Kolding

Tobias Grøndahl, Elverum

Forsvarsspiller

Vetle Eck Aga, Kolstad

Norge står med VM-sølv som sitt beste resultat, det var i 2017 og 2019. I 2021 ble det tap for Spania i kvartfinalen.

VM i januar spilles i Polen og Sverige, og motstanderne til Norge i gruppespillet er Makedonia, Argentina og Nederland.