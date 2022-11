Sagosen til TV 2 etter comebacket: – Mentalt forløsende

Etter seks måneder ute med skade og utallige timer opptrening, gjorde Sander Sagosen comeback på håndballbanen. Til TV 2 sier 27-åringen at VM er innenfor rekkevidde.

Sander Sagosen kom inn etter et kvarter for THW Kiel mot Gummersbach. Og selv om håndballstjernen bare spilte drøyt fem minutter rakk han å markere seg.

– Jeg kom inn «hot» og ville vise hva som bor i meg, jeg ville vise meg frem, sier Sagosen til TV 2.

Sagosen var tydelig spillesugen da han kom inn. Trønderen avfyrte fire skudd på de fem-seks første minuttene på banen.

Det var Sagosens første kampopptreden på over seks måneder.

– Det var veldig deilig å være tilbake. Det var forløsende rent mentalt etter alle disse månedene å være tilbake i kamp. Det var veldig digg å kjenne at man fysisk kan stå i kamp, at man kan stole på ankelen og at kroppen turte å gi gass, sier en blid Sagosen.

Håp om VM

Tilbake i begynnelsen av juni var situasjonen en helt annen.

5. juni brakk Sagosen ankelen og var forespeilet et fravær på seks til åtte måneder. Operasjonen var heller ikke vellykket, og trønderen måtte opereres på nytt. Da ble det fryktet et enda lenger avbrekk og at VM i januar stod i fare.

Nå, seks måneder senere, ser det lyst ut for VM, men Sagosen tør ikke å kalle det et comeback på rekordtid.

SKADET: Sander Sagosen var i store smerter da ankelen røk i juni. Foto: Skjermdump / Viaplay

– Jeg føler meg bra, det ser bra ut og jeg ligger godt i rute, men jeg tar ingenting for gitt, sier trønderen.

– Jeg må spille meg i form, så jeg håper jeg slipper noe tull eller kluss med skaden, går det riktig vei, så er VM innenfor rekkevidde, fortsetter han og poengterer at det først er nå belastningen begynner.

– Hvis ankelen tåler belastningen og utviklingen er god videre, så ser det bra ut.

Etter den andre operasjonen var det ikke forventet at Sagosen skulle være klar før i slutten av februar. Nå var han tilbake på banen i slutten av november og både klubben og Sagosen selv er «superhappy».

– Jeg er ekstremt glad for teamet rundt meg og jobben de har gjort.

Sagosen har for det meste oppholdt seg i Trondheim og på Olympiatoppen, med fysioterapeuter som jobber både med landslaget og hans kommende klubb Kolstad.

– Jeg har fått trent godt, og jeg har aldri vært så godt trent og i så god form som jeg er nå. Nå handler det om å få håndballen på plass.

Inn for skadet lagkompis

At Sagosen i det hele tatt spilte kamp søndag kveld kan han takke lagkameraten Eric Johansson for.

Svensken, som også spiller back, pådro seg brudd i hånden på trening før Kiels Champions League-kamp mot Barcelona. Sagosen fikk spørsmål om å spille kampen mot katalanerne, men med bare to treninger i kroppen syntes han det var for tidlig.

I søndagens kamp var tiden inne.

Det bare ble noen få minutter i denne omgang, og det er viktig for Sagosen å føle seg, og har bare hatt fire treninger med laget.

– Jeg kommer til å ta det skritt for skritt. Jeg er i full trening, men jeg kommer til å spille begrenset i en periode, sier Sagosen.