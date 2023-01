Sagosen sviktet i ny norsk nedtur

Norge gikk på et tungt tap i kampen om femteplassen mot Tyskland.

Norge - Tyskland 24 - 28 (13 - 16)

Etter å ha slått Tyskland i gruppefinalen tidligere i mesterskapet ble det et tungt tap i kampen om femteplassen.

– Langt fra vår beste kamp, det ser man jo, uttalte landslagstrener Jonas Wille til Viaplay etter kampen.

Allerede fra start skapte den tyske keeperen Andreas Wolff problemer for Norge.

Lagene fulgte hverandre likevel tett. Norge misset på tre straffekast samtidig som man slet defensivt. Håndballherrene kom aldri foran på de første 30 minuttene, og Tyskland fikk med seg en tre måls ledelse til pause.

Stengte buret

Etter hvilen fortsatte tyskerne storspillet sitt og gikk fort opp i en seksmålsledelse på 20-14.

Utover i omgangen kneppet nordmennene litt igjen på tyskernes ledelse, og Magnus Gullerud satte inn sitt sjette mål på stillingen 24-26.

Med kun to minutter igjen på klokka hadde Norge dårlig tid, og tapte likevel til slutt 24-28.

Det fysiske forsvaret ble for tøft for Norge, som ikke fikk det til å fungere offensivt. Med en Andreas Wolff med en redning på over 40 prosent, slet Norge med å ta igjen den tyske ledelsen.

Norge endte dermed på 6. plass i verdensmesterskapet i håndball i 2023.

Medaljedrømmen brast

Onsdag gikk Norge på et smertefullt kvartfinaletap mot Spania. Etter fire ekstraomganger glapp både seieren og semifinale-billett helt på tampen for Norge. Dermed røk drømmen om medalje for de norske håndballherrene.

Fredag tok Norge en kontrollert seier mot Ungarn i den første plasseringskampen.

Seier over Tyskland kunne gjort veien til Paris enklere for de norske håndballherrene.