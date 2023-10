Sagosen-storspill ga seier i toppkampen

AMPERT: Tenningsnivået var høyt i Håkons Hall. Sander Sagosen røk selv på to utvisninger. Foto: Fredrik Varfjell

Sander Sagosen (28) tok ansvar og ledet Kolstad til seier under håndballfesten i Håkons Hall.

Elverum-Kolstad 27-32

– Det var deilig. En kul atmosfære og en kul kamp, sier Sagosen til TV 2.

– Jeg synes vi er det klart beste laget i dag, og har en fin ro gjennom hele kampen, fortsetter han.

Midtveis i første omgang så Kolstad ut til å rykke ifra. Trønderne opparbeidet seg en ledelse på fire mål.

Men da Kolstad pådro seg flere utvisninger, og Antonio Serradilla i tillegg scoret to kjappe helt mot tampen av første omgang, sørget det for at Kolstad bare hadde ett mål å gå på.

Omgangen bød også på høy temperatur:

Midtveis i andre omgang hadde også Kolstad en god periode, der trønderne økte ledelsen til sju mål på det meste, anført av Sander Sagosen.

Stjernespilleren ble toppscorer med sju mål. Fem av dem scoret han etter pause.

Bakerst på banen stod også Torbjørn Bergerud en svært god kamp.

– Det var tøft utpå der. Vi klarer å dra ifra, og så står Torbjørn veldig bra en periode og tar skuddene som kommer. Og så får vi de litt i de avslutningene som vi ønsker òg. Jeg ser at Torbjørn er i harnisk når han ikke får dem, sier Kolstad-trener Christian Berge med et smil.

Resultatet betyr at Kolstad foreløpig er på tabelltopp. Drammen har imidlertid like mange poeng, men én kamp mindre spilt.

