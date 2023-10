Sæters sykelige Milan-forhold: – Betyr altfor mye for meg

Se Borussia Dortmund-Milan på TV 2 Play kl. 21

I den siste episoden av Fotballrådet forteller Rosenborg-spiss Ole Sæter (27) om sitt lidenskapelige forhold til Milan.

– Det betyr altfor mye for meg, innleder 27-åringen.



Kjærligheten til de røde og svarte strekker seg langt tilbake i tid. Sæter var ni år gammel da et stjernespekket Milan-lag skulle spille Champions League-finale mot Liverpool.

Det var ikke et hvilket som helst Milan-lag. Alessandro Nesta, Paulo Maldini, Andrea Pirlo, Kaka og Andrij Sjevtsjenko var noen av profilene «Rossoneri» mønstret i Istanbul. For Sæter ble det starten på et langt og turbulent forhold med den italienske giganten.

– Det hele startet med at jeg la meg i pausen i den første finalen mot Liverpool, som Milan-fan. Vi ledet 3-0, erindrer spissen.

Mens Sæter var i drømmeland, snudde Liverpool kampen på dramatisk vis. Kampen er på mange måter et symbol på hvordan livet som Milan-supporter har vært siden. Det har svingt fra det helt store til det begredelige.

– Det har ikke vært så voldsomt mange oppturer. Vi fikk et ligagull i 2011, og så vant vi heldigvis i fjor. Det betyr mye. Jeg skal til Milano nå i desember og har vært på Milan-Inter én gang tidligere, sier Sæter.

SKAL TIL MILANO: Etter sesongen har Ole Sæter planlagt en tur til motebyen. Foto: Ole Martin Wold

Kampene mellom Inter og Milan - «Derby della Madonnina» - er et høydepunkt for begge lags supportere. I midten av september hadde Sæter benket seg foran tv-skjermen for sesongens første derby. Det endte 5-1 til Inter. Slike Milan-nedturer er ekstra tunge å svelge. Og hvis det skjer før han skal spille selv, innrømmer Sæter at det kan være en belastning.

– Det var tungt. Det som var fint var at vi fikk en gratiskamp i Bodø dagen etterpå der motivasjonen ligger der fra før. Men det er ikke kødd. Hvis du ligger i toppen og møter ett lag du skal slå - et lag i bunn tre - på hjemmebane, og har en sånn opplevelse jeg hadde på lørdagen… Jeg føler at jeg er bra rustet mentalt, men til og med jeg sliter etter 1-5 mot Inter. I en sånn situasjon er det flaut å være supporter av et lag, sier Sæter.

Han har prøvd å få bukt med avhengigheten, men alle forsøk har mislyktes så langt.

– I perioden Fabio Borini spilte for Milan og tok seg for øynene når han scoret, prøvde jeg mitt ytterste for å bli kvitt klubben. Men jeg klarer det altså ikke, sier Sæter.

– Det er litt farlig å være supporter av et lag, det har jeg innsett i ettertid. Å åpne kroppen så mye og være så sårbar for et annet fotballag enn noe du kontrollerer selv... Det er ikke forenelig med å være toppidrettsutøver. Supporterskapet går an å lukke litt, men jeg sliter med det, sier Sæter.

– Men hadde du scoret mål for Milan hvis du fikk sjansen?

– Ja, det tror jeg. Definitivt. Bare å gi meg sjansen, det. Men jeg vet ikke om jeg hadde klart det. Jeg heier så mye på klubben at hvis jeg skulle prestert for dem i tillegg… Bomme på en åpen kasse i det 92. minutt. Jeg vet ikke om jeg hadde skalle til det, humrer spissen.

Som lidenskapelig supporter har Sæter latt seg begeistre av mange Milan-spillere, men noen har vært viktigere enn andre.

– Ronaldinho, Zlatan og Pato. Men ikke i den rekkefølgen, forteller han.

– Zlatan på topp?

– Ja. Så Pato og Ronaldinho, legger han til.

SÆTER-FAVORITT: Zlatan Ibrahimovic står høyt i kurs hos Ole Sæter. Foto: TIZIANA FABI

Rosenborg-spissen kommer også med en bønn til TV 2 før Milan reiser til Newcastle i den siste gruppespillkampen i desember:

– Ta med meg på indre bane!