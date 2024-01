Sæter til TV 2: – Jeg ønsker å prøve meg i utlandet

Et nytt overgangsvindu betyr tradisjonen tro nye rykter rundt Ole Sæters fremtid på Lerkendal.

Onsdag kunne Nettavisen erfare at den tyske nivå to-klubben Nürnberg hadde kommet med et lånetilbud med opsjon på kjøp. Et bud som imidlertid er avslått av trønderne. TV 2 er også kjent med interessen fra Tyskland.

Selv tar Sæter ryktene med knusende ro.

– Det er tradisjon. Man ser jo på grevinnen og hovmesteren også, så jeg tenker at det er greit at folket blir vant til det. Fokuset mitt er på Rosenborg nå og det vi holder på med her. Så går nok de ryktene der sin gang uansett, men det gjør dem hvert eneste år. Å være ettertraktet er alltid stas, men det er enda mer stas å gjøre det skikkelig bra i Rosenborg i år, sier Sæter til TV 2.

Nytt fremstøt

Ifølge TV 2s opplysninger er det forventet at tyskerne vil komme med et nytt fremstøt på RBKs toppscorer i løpet av kort tid.

Selv ønsker Sæter å fokusere på det som skjer på Gran Canaria, der RBK er samlet for en oppkjøringens første treningsleir.

– Jeg har gitt klar beskjed om at jeg ikke ønsker å vite noe om det. Jeg står ikke i noen posisjon til å gjøre noe som helst før Rosenborg tenker at ting er greit. Det har vært utgangspunktet til alt som har kommet og eventuelt kommer. Så lenge Rosenborg ikke er enig, er jeg like enig med Rosenborg, sier Sæter.

– Du er snart 28 år og du har tidligere sagt at du ønsker å prøve deg i utlandet. Føler du at tiden begynner å renne ut?

STRESSER IKKE: Selv om han en dag ønsker å prøve seg i utlandet, ser Ole Sæter lyst på å fortsette i Rosenborg. Foto: Beate Oma Dahle

– Nei, egentlig ikke. Jeg har vært veldig rolig på det. Si at du har en ambisjon om å komme deg ut og at det er det du aller helst ønsker. Nå er ikke det mitt tilfelle, men om det er det så er det verste som kan skje at du spiller i Norges største klubb. Det går veldig fint og det gjør meg veldig, veldig lite, sier Sæter med et smil og fortsetter:

– Selvfølgelig, jeg ønsker å prøve meg i utlandet, det er ikke noe å legge skjul på. Det å oppleve andre kulturer er jo en fascinasjon bare det, men så hadde det vært jævlig kult å få Rosenborg tilbake der de hører hjemme, i toppen, og være en slags frontfigur der. Det er egentlig der hodet mitt er nå. Så kan alltid ting skje, men jeg forholder meg ganske rolig til det.

Ny kontrakt

Sæter signerte en kontrakt ut 2026-sesongen med Rosenborg i fjor høst. Hovedpersonen selv er tydelig på at det ikke bare var det sportslige som gjorde at han skrev under på en ny avtale.

Mye av grunnen var Sæters ønske om at klubben skal få noe tilbake.

– Det var 90 prosent av tanken. Jeg har selvsagt kjempelyst til å spille i Rosenborg og jeg hadde ikke gjort det om jeg ikke hadde hatt lyst til det. Men det er ekstremt viktig for meg, ettersom det er Rosenborg som har gitt meg denne sjansen, at de også får penger tilbake hvis det eventuelt skal gå mot et salg en dag, sier Sæter.

Enn så lenge er imidlertid Sæter Rosenborg-spiller. 27-åringen gleder seg nå til livet med ny hovedtrener.

– Jeg er veldig positiv til det som har kommet hittil og så får vi se hva som skjer på feltet. Det kommer til å kle meg uansett, så jeg er veldig positiv til det, avslutter Sæter.