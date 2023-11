Sæter-melding skaper reaksjoner: – Kan de drite i

På søndag er det duket for en skikkelig klassiker i norsk fotball når Rosenborg tar imot Molde på Lerkendal.

For første gang siden 2008 vil ingen av de to gigantene ende opp på medaljeplass i Eliteserien.

MØTES IGJEN: Det kommer nok til å smelle når Molde gjester 18.000 trøndere på Lerkendal. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Det betyr imidlertid ikke at det ikke sendes noen sleivspark mellom Lerkendal og Aker Stadion.

– Formen deres er elendig. De er bak oss på formtabellen, det er vel ganske flaut. Det vi har levert den siste tiden har ikke vært noe å skrive hjem om til verken bestemor, mor eller bestefar, så da vet jeg ikke om de er så stolte over det, sier Ole Sæter til TV 2.



KLAR TIL KAMP: Det er få ting Ole Sæter liker bedre enn en liten ordkrig med rivalene. Foto: Per-Atle Karlsen / TV 2

På Røkkeløkka rister de oppgitt på hodet over trønderens uttalelser.

– Du ser hvilke krav de setter til seg selv når de ligger på 10. plass og er såpass kjepphøye. De griper jo alle halmstrå når situasjonen er som den er der oppe, sier Molde-trener Erling Moe og får støtte av Mathias Fjørtoft Løvik:

– Hvis de snakker om form kan de drite i det. Vi er vel over på dem på tabellen, så det har ingenting å si, sier Fjørtoft Løvik.



Ole Sæter får delvis støtte i form-uttalelsene fra TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– I Eliteserien har Molde levert to av sine svakeste kamper på lang, lang tid mot Brann og Tromsø. De tapte også for Bodø/Glimt før det, og det er ikke ofte Molde går på tre sånne smeller. Så i Eliteserien er de i veldig svak form, sier Mathisen, men trekker også fram det positive:

– Samtidig knuste i Häcken i Europaligaen og har mulighet til å vinne cupfinalen. Om Molde vinner cupfinalen og kommer seg videre i Europa, kan 2023 ende opp som godkjent.



RISTER PÅ HODET: Molde-trener Erling Moe og spiller Mathias Fjørtoft Løvik er ikke videre imponert av uttalelsene fra RBK-leiren før kampen på søndag. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Mathisen mener Rosenborg og Sæter har vært en enda større skuffelse denne sesongen.

– Europa og cupfinale er ting Rosenborg bare kan drømme om. De er jo en enda større fiasko enn Molde. De har gjort feil over lang tid som har gjort at de befinner seg i en feil situasjon. Når Molde og Rosenborg møtes er det et av de største oppgjørene i en sesong, sånn er det ikke nå. Det er en kamp mellom to lag som egentlig ikke har noe å spille for, sier TV 2s fotballekspert.



Men selv om det på mange måter er en «uinteressant» kamp med tanke på hva som står på spill, hyller Mathisen at det fyres litt fra begge leire.

– Både Sæter og Løvik er spillere som er glad i å fyre opp og det setter vi stor pris på. Det skal fyres opp i forkant av en slik kamp, og så skal det smelle når kampen spilles. Sånn har det alltid vært, og sånn skal det alltid være. Det er bare gøy for alle som elsker norsk fotball.



– Den verste sorten



Med fire kamper igjen av sesongen ligger Molde på en foreløpig 5. plass, elleve poeng foran rivalen i Trondheim på 10. plass.

Sæters navnebror, Ole Selnæs, er allikevel noe mer forsiktig enn sin lagkamerat i sine uttalelser.

– Jeg blir ikke skremt av dem, men jeg tror ikke de blir så jævlig skremt av oss heller. Jeg skal ikke stå her og være så veldig «cocky», det er vi ikke i posisjon til, dessverre, humrer Selnæs, som allikevel understreker:

TAPTE FINALEN: RBK og Ole Selnæs var på den tapende siden av cupfinalen mot Molde i 2013. Foto: Fredrik Varfjell

– I min levetid er det den klare nummer én i landet, mot den klare nummer to.



Molde kommer fra et ydmykende 1–4 tap hjemme mot Tromsø i forrige runde, mens trønderne fikk en opptur med 3–1 borte mot Vålerenga.

– Den verste sorten man får er vel sunnmøringer og trøndere, men trøndere er her, sier Fjørtoft Løvik, mens han løfter hånden mot taket.

UAVGJORT: Det endte 1-1 da Fjørtoft Løvik og Molde tok imot Rosenborg på Aker Stadion i vår. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Vi skal heller ikke være så kjepphøye. Vi har ikke levert den sesongen vi ønsker, men vi er fortsatt bedre enn dem.



– Smurfene skal få kjenne Sæter



Og kanskje har 19-åringen et poeng. Man må faktisk tilbake til 2020 for å finne forrige gang trønderne gikk seirende ut av en duell mot Molde.

Siden den gang har det blitt tre Molde-seire og to uavgjort. Det har Ole Sæter planer om å gjøre noe med, i det som blir hans første kamp fra start mot gjengen fra rosenes by.

KLAR FOR KAMP: Ole Sæter er klar for å finne fram sin indre løve mot Molde. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Jeg kunne allerede ha vært ferdig rykket ned med Rosenborg, men om Molde hadde kommet hadde jeg fortsatt vært grisemotivert. Det rister i kroppen allerede. Smurfene skal få kjenne Sæter, gliser RBKs nummer ni.



– Jeg tror Sæter og Selnæs, var det det? De skal få lov å føle at de er oppe og flyr. Men om vi snakker prestasjoner de siste årene så henger de langt bak. Siste ti år er vi foran dem, kontrer Molde-treneren.



Rosenborg-Molde spilles klokken 17. Kampen ser du på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play.