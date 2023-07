Sæter advarer mot nedrykksfokus: – Kan være farlig

FORTVILET: Ole Sæter var tilbake fra start mot Aalesund, men tross flere store sjanser ville ikke ballen i mål for Rosenborg. Her i lag med Svein Maalen. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

ÅLESUND (TV 2): Etter tapet mot tabelljumbo Aalesund erkjenner André Hansen at Rosenborgs poengsnitt tilsvarer nedrykksstrid. Lagkamerat Ole Sæter advarer mot at det skal bli et fokus på Lerkendal.

Det takfaste ropet fra supporterne, med et solid innslag av galgenhumor, var egentlig ganske beskrivende.

«Vi skal vinne OBOS neste år», runget nemlig fra et imponerende antall RBK-supportere mot slutten av tapet mot tabelljumbo Ålesund.

For etter tapet på Sunnmøre har Rosenborg faktisk bare fire poeng å gå på ned til Sandefjord på kvalifiseringsplassen. Dessuten har RBK spilt to kamper mer.

Spørsmålet er i ferd med å bli reellt: Kan Rosenborg rykke ned?

– Jeg sa det for så vidt etter tapet mot Brann i Bergen: Ingen lag er for gode til å rykke ned. Vi har vel omtrent tatt ett poeng i snitt siden vi startet opp i januar, og med det snittet kjemper vi i nedrykkssumpa. Fortsetter vi i det sporet, da blir det å kjempe ned i sumpa der, sier Rosenborg-keeper André Hansen til TV 2.

– Det blir jo sånn medie-greier, da. Vi ligger nede på tabellen nå, men jeg føler meg veldig trygg på at vi kommer til å klatre. Det er nesten like kort vei oppover. Så lenge det er noe å jakte, så skal vi jakte, sier Erlend Dahl Reitan.



Sæter: – Farlig å se på tabellen

Ole Sæter minner om at det er 17 kamper igjen.

– Det er veldig tidlig å se å tabellen. Vi lå langt bak Lillestrøm på tabellen i fjor, og endte foran dem, sier han.

Samtidig advarer han mot å se for mye på tabellen.

– Alle kan jo rykke ned, men vi er selvsagt mer enn gode nok til å ikke gjøre det. Samtidig er det mange mekanismer som spiller inn når du nærmer deg bunnen. Derfor må vi fokusere på det vi skal fokusere på. Jeg tror ikke vi skal se på tabellen nå – for det kan være farlig. Da kan du føle på et press, sier Sæter.

RBK-trener Svein Maalen er tydelig på at det ikke skal være et tabellfokus på Lerkendal framover.

– Det har vi ikke fokus på i det hele tatt. Vi har fokus på prestasjonsutvikling og at vårt nye – eller gamle – system skal fungere bedre og bedre. Det ser vi prov på i dag, sier han.

– Ingen dans på skyer

Han har fått en tøff start som sjef på Lerkendal. I debuten sist helg tapte Rosenborg 0-3 hjemme mot Sarpsborg 08. I Ålesund ble det tap mot et lag som bare hadde tatt fire poeng på de første elleve kampene.

– Det å trene Rosenborg er ikke en dans på skyer. Det er en utfordring, men utfordringer elsker jeg. Og så elsker jeg å få et fotballag til å fungere bedre og bedre, sier han.

Og tross tapene mener RBK-treneren at klubben er på rett vei.

– I dag er det klokkeklart at det er framgang i prestasjonen. I førsteomgang slipper vi til for enkle sjanser, men så begynner vi å produsere og blir farligere og farligere. Da ser vi mer ut som det RBK-laget vi skal være. Vi skaper mange store sjanser og fortjener mer enn null poeng her, mener han.

Har hentet spillere til annet system

Maalen erkjenner at klubben for øyeblikket ikke er gode nok mot lag som forsvarer seg lavt. Da skapes det for lite, påpeker han.

DRØMMEJOBBEN: Da det ble klart at han var ny RBK-trener, sa Svein Maalen at han hadde fått drømmejobben. Han har derimot ikke fått noen drømmestart i RBK. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Han har tatt tydelige grep etter at han tok over treneransvaret fra Kjetil Rekdal. Han har byttet ut Rekdals trebackslinje med klassisk RBK-fotball: Et 4-3-3-system.

– Er det en utfordring at klubben har hentet spillere til et annet system enn det dere spiller nå?



– Ja, svarer Maalen kontant.

– Hvordan løser man det?

– Vi jobber jo med å omskolere noen. Så blir man jo mer og mer vant til det nye systemet. Så er det en gruppe med mye potensiale, sier han.



1. august åpner overgangsvinduet.

– Hvilke muligheter har man da?



– Det får vi se på. Vi har mye gode spillere i stallen, så vi skal ikke ha noe annet fokus enn å få laget til å bli bedre og bedre. Det er en stund til overgangsvinduet åpner, påpeker Maalen.