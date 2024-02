I dag skal Uefas forslag til endringer i de såkalte statuttene stemmes over på kongressen.

Et av forslagene innebærer en endring som vil åpne for at president Aleksander Ceferin kan forbli president til 2031 dersom han stiller til gjenvalg i 2027.

Det fikk Zvonimir Boban til å trekke seg fra rollen som fotballsjef i Uefa.

Etter alle solemerker vedtas forslaget, noe også fotballpresident Lise Klaveness har vært tydelig på.

TV 2 har fått Olaf Halvorsen Rønning, advokat og partner i Elden Advokatfirma, til å vurdere dokumentet på 36 sider.

Rønnings ekspertise er innen menneskerettigheter, med erfaring fra Den europeiske menneskerettsdomstolen.

– Virkningen av lovendringsforslaget er at personer som på skjæringstidspunktet i 2017 satt i en posisjon i Uefa kan få en «term» til, sier Rønning til TV 2.



Uefa hevder at den foreslåtte endringen ikke er ment for å forlenge tidsbegrensningen (se faktaboks lenger ned).

Slik tolker ikke Rønning det.

– Det er særlig problematisk at de som sitter i posisjoner, får særregler som utvider deres mulige virketid, fortsetter han.

Får forlenget maktperiode

Forslaget får betydning for alle som ble valgt inn i ExCo før 1. juli 2017.

Ceferin ble valgt i september 2016

Det nye forslaget kan effektivt fjerne de tre årene han en gang kalte sin første periode.

Det er også fire andre sittende styremedlemmer det får effekt for.

– Det relativt problematisk at vi får lovendringer rettet mot enkeltpersoner som gjør at de får mulighet sitte lenger ved makten. Det gjelder særlig når det er tale om en person, men også relativt uheldig hvis det er tale om en mindre krets maktpersoner som får forlenget sin maktperiode på denne måten, sier Rønning.



TV 2 har forelagt kritikken til Elden-advokaten for Uefa.

– Den foreslåtte endringen er ikke ment å forlenge tidsbegrensningen, men har som mål å rette opp en ugyldig bestemmelse, skriver Uefa i en uttalelse til TV 2.

Bakgrunn: På UEFA-kongressen i Helsinki i april 2017 ble det innført bestemmelse om maksimalt tre perioder («term limit») for UEFA-presidenten og andre medlemmer av styret (ExCo). De nye bestemmelsene trådte i kraft 1. juli 2017. Ordlyden i artikkel 69 ble endret i 2018, for å tydeliggjøre at skjæringstidspunktet for «telling» av valgperioder skulle være datoen for ikrafttredelse av statuttene etter kongressen i Helsinki. Ordlyden gjør det klart at perioder avtjent før ikrafttredelsen av statuttene (1. juli 2017) ikke skal telles, og implisitt at perioder avtjent etter ikrafttredelsen skal telles. Men det som er uklart i statuttene, er hva som skjer med perioder som startet, men som ikke var avsluttet, før endringen av statuttene. Det er ulike tolkninger av hva den foreslåtte endringen til årets kongress vil innebære. Enkelte jurister tolker at det kun er perioder som er avsluttet før 1. juli 2017 som omfattes av ordlyden. UEFAs lovkomité legger til grunn at perioder som har blitt avtjent delvis før og delvis etter ikrafttredelsen ikke skal telles med, fordi valget ble gjort før begrensning ble vedtatt og innført. Lovkomitéen sier at formålet med endringen som foreslås er å fjerne tolkningstvilen ved å tydeliggjøre at det gjeldende er at: «terms of office started or served before 1 July 2017» ikke skal telle. Uefa omtaler derfor endringen som en presisering.

Det kjøper ikke Rønning.

– Begrunnelsen som gis for endringsforslaget holder ikke mål. Begrunnelsen for endringsforslaget bygger på en teknikalitet: at det foreligger en regel med tilbakevirkende kraft. Det gjør det helt klart ikke. Om det er andre grunner som gjør det ønskelig eller ikke å vedta en slik endring, har jeg imidlertid ingen vurdering av.

Klaveness: – Viktig at vi ikke gjør

Lise Klaveness hadde sent onsdag kveld ikke bestemt seg for om fotballforbundet stemmer for eller mot pakken med endringer.

Hun ser at det er mulig å tolke endringene både slik Uefa og Rønning gjør.

Fotballpresidenten er opptatt av at overgangsordningene beholdes.

– Dette betyr at man skal fortsette å stå med «terms».

Hun frykter at det motsatte skal skje i Fifa.

– En president kan vinne en kongress på alt mulig forskjellig. Neste gang kan et forbund foreslå at Fifa skal ta vekk «term limits». Og det er det veldig viktig at vi ikke gjør i Europa.

– Så har Ceferin selv sagt at han ikke ville stille til valg igjen i 2027, og det er dét som har skapt alle følelsene.



Klaveness & co. har, sammen med blant annet det engelske forbundet, jobbet for å splitte opp forslagene som ligger i «pakken», men fått avslag.

Også det avgjøres ved stemmegivning på kongressen, og trolig er det altfor få forbund som ønsker en slik oppsplitting.

Spesielt det engelske fotballforbundet og tidligere Manchester United- sjef David Gill skal ha ledet opposisjonen mot president-forslaget.

Britene vil antakelig være det eneste forbundet som i dag viser motstand mot Ceferin og stemmer mot endringer av statuttene.

Kongressen starter 10.00 og du kan følge den på TV2.no.