– Så vanvittig pro-Russland at jeg blir litt redd nå

I en avlyttet telefonsamtale kommer det frem at Bessebergs egen generalsekretær var «redd» for hans angivelige russervennlighet. Også en avlyttet samtale med en bekymret Ole Einar Bjørndalen ble spilt av.

Aktoratet brukte dag ni i rettssaken på å fullføre utspørringen av Anders Besseberg.

I siste del ble den tidligere IBU-sjefens forhold til dopingproblematikken i Russland et tema.

I lys av det ble flere interessante telefonsamtaler spilt av i retten tirsdag.



HER FOREGÅR RETTSSAKEN: Buskerud tingrett er åsted for korrupsjonssaken mot Anders Besseberg. Foto: Gorm Kallestad

Bjørndalen delte Russland-bekymring

Aktoratet spilte av en avlyttet telefonsamtale mellom Ole Einar Bjørndalen og Anders Besseberg i retten i Hokksund.

Tema i samtalen, som er fra desember 2017, er Det internasjonale skiskytterforbundets (IBU) håndtering av dopingproblematikken i Russland.

Bjørndalen stilte flere spørsmål ved om Besseberg og IBU gjør nok.

– Det gjelder Russland og det dopinggreiene. Spørsmålet er hvorfor IBU ikke gir noen reaksjoner på det de har gjort nå. Og det ene er at de ikke har noe antidopingsystem som fungerer på, har de det? De har vel ikke noen kontorer som er operative? spør Bjørndalen.

– Jo, altså, RUSADA (Antidopingbyrået i Russland) er gitt tillatelse til å begynne å teste igjen under overvåking, sier Besseberg,

– Så lenge de ikke har et operativ, klarert anti-doping-kontor der borte, er de ikke fullt godkjent som en nasjon i systemet som IBU har? spør Bjørndalen.

TILBAKE I 2009: IBU-president Anders Besseberg gratulerte Ole Einar Bjørndalen, Halvard Hanevold, Lars Berger og Emil Hegle Svendsen med gullet i søndagens stafett i skiskytter-VM i Pyeongchang Foto: Heiko Junge

– Nei, det er ikke helt riktig, Ole Einar. De er «non-compliant» (altså ikke forenlig med reglene til Verdens antidopingbyrå), som gjør at de ikke kan søke om OL. Det er det eneste de ikke har lov til. De har til og med lov til å søke VM om oss. Det er heller ikke noe i veien for at vi kan tildele de verdenscuper, svarer Besseberg, og fortsetter:

– Noen skjønner og andre vil ikke skjønne det, Ole Einar, så det er litt komplisert. Jeg skjønner at det er spørsmål. Det er mye desinformasjon ute og går.

Bjørndalen er tydelig bekymret for at det ikke blir gjort nok.

– Men jeg har listen foran meg på utøverne som har gitt urin til laboratoriet i Russland. «Oswald-kommisjonen» sier at det er et bevis på at de måtte vite om at de var med på dopingprogrammet i Sotsji, sier han.

– Ja, det er riktig at Oswald-kommisjonen sier det, Ole Einar, men saken her er at alle dommene er anket til Idrettens voldgiftsrett (CAS). Jeg er sikker på at mange utøvere har vært klar over det, men ingen kan vel si … Det er et spørsmål om alle har vært klar over det. At det har vært en konspirasjon der, og at det har vært mellom laboratoriet og sportsdepartementet, er det ingen tvil om, men hvem som har vært involvert, det er det store spørsmålet. Og man kan nesten ikke begynne å dømme før man har bevisene på bordet, Ole Einar. Men man har mange sterke indisier at det har skjedd noe, sier Besseberg.

– Men for dere: Verdenscupen i Tjumen 2018 skal gå som planlagt? spør Bjørndalen.

– Det vi har sagt og sendt ut pressemelding på er at per i dag så går det, men på torsdag som var hadde vi fire stykker i Lausanne og fikk nye opplysninger. Her kan det komme nye opplysninger på bordet som endrer på det. Men vi har ikke beviser på bordet som tilsier at forbundet har vært involvert. Men at en rekke løpere har vært involvert via dette laboratoriet i Moska er det ingen tvil om. Men det er bare indisier her. For det finnes ikke en eneste positiv prøve her, svarer Besseberg.

– Lance Armstrong ble heller aldri tatt med en positiv prøve, kontrer Bjørndalen.

– Han ble tatt på indisier, ja. Og vi har foreløpig suspender og dømt flere på bakgrunn av indisier, sier Besseberg, som deretter må avslutte samtalen.

Stemplet som prorussisk

Det ble også spilt av en avlyttet telefonsamtale mellom tidligere generalsekretær i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU), Nicole Resch, og Heike Grösswang, fra Det internasjonale bob – og skeletonforbundet.

Temaet er verdenscupfinalen i Tjumen 2018, som IBU var under press til å fjerne fra Russland.

Samtalen, fra desember 2017, foregår på tysk.

Ifølge aktor Marianne Djupesland blir det sagt:

– Vi har gjort hva Resch sier. Hun oppfatter deg som vanvittig prorussisk. «Så vanvittig pro-Russland at jeg er litt redd nå. Han kommuniserer slett ikke nøytralt lenger, men alltid med en gang pro-Russland». Ønsker du å kommentere noe av det hun sier?

BESSEBERG-ALLIERT: Nicole Resch var generalsekretær i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) under Anders Besseberg. Foto: Berit Roald

– Jeg registrerer selvsagt hva hun sier. Men jeg sier meg langt fra enig. Hun snakker om at ingen nasjoner, bare Russland, vil delta. Jeg kan meddele dommerne at det var, så vidt jeg husker, tre nasjoner som boikottet å starte i Tjumen. Det var USA/Canada, Tsjekkia og Ukraina, sier Besseberg, og forklarer at det var regjeringen i Ukraina som påla de ukrainske utøverne ikke å delta.

Han holder deretter en lengre forsvarstale.

– Hun fremlegger sin mening for en venninne fordi hun ikke føler hun får gjennomslag hos meg. Men det er også min plikt å ta hensyn til dette. Og som jeg tidligere har sagt: Selv verdens største idrettsarrangement etter sommer-OL, VM i fotball, gikk også helt som planlagt i Russland sommeren 2018. I tillegg ønsker jeg også å si, som det har blitt sagt på fjernsynssendinger fra langrenn i vinter, at man savner Russland, forklarer han.

FØRER SAKEN: Aktor Marianne Djupesland i Økokrim. Foto: Gorm Kallestad

– Man må ikke si at Russland ikke er en stormakt innen skiskyting. Det var en av de største og viktigste nasjonene. Og er det riktig at man skal straffe uskyldige utøvere på grunn av politikk på et langt høyere plan? Men i etterkant hadde jeg gjerne sett av vi i styret hadde vært uten den typen konflikter. Men som styre har vi et ansvar for å styre etter boka. Det har alltid vært viktig for meg. Men med det man vet i dag, og da tenker jeg spesielt på russernes invasjon av Ukraina, så tror jeg nok både jeg og andre kanskje hadde fattet et annet vedtak. Så det skal man være ydmyk på.

Rettssaken mot tidligere IBU-sjef Anders Besseberg er nå inne i sin tredje uke. Totalt er det satt av seks uker til saken, som altså ikke vil være ferdig før 16. februar.



