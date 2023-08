– Det skjer om og om igjen at hele verden bestemmer seg for at de er eksperter på noe de faktisk ikke vet noe om.

Lørdag rykket Mikaela Shiffrin ut på Twitter/X. Stjernen vet nøyaktig hvordan det føles når «mobben» på internett jakter i flokk.

– Noen ganger føles det bare forferdelig. Så utrolig stygt og hatefullt, beskriver Shiffrin.



Nå rykker hun ut med en forsvarstale til det amerikanske kvinnelandslaget i fotball, som har fått massiv motbør i hjemlandet etter at de røk ut av VM.

Blant de som gikk hardest til verks var Donald Trump og hans likesinnede.

«Mange av spillerne var åpenlyst fiendtlige mot Amerika – ingen andre land oppførte seg på en slik måte, ikke i nærhet», kom det blant annet fra den serietiltalte presidentkandidaten.

Selv understreker Shiffrin at både hun selv og mange av de som kommenterer ikke er fotballkjennere.

– Vi ser ikke alt. Vi vet ikke alt. Jeg mener det er viktig å huske det før man trykker «post» i kommentarfeltet, skriver Shiffrin i sitt innlegg.

– Har hevet listen

Alpinstjernens syn er at det amerikanske kvinnelandslaget, som alltid har vært med å kjempe i toppen og som har vunnet de to foregående verdensmesterskapene, har satt standarden så høyt at de øvrige landene er blitt nødt til å heve seg.



– Det er unektelig et faktum at landslaget har hevet listen for fotball (og kvinnesport generelt), slik at resten av verden ikke hadde noe annet valg enn å gå opp den samme stien og begynne å få opp dampen, beskriver hun.

Derfor tror hun det er USAs tur til å slå tilbake neste gang.

– Jeg har ingen tvil om at vårt lag vil finne sin sti, få opp dampen og heve listen nok en gang. Og de vil fortsette å gjør dette mens de tar til orde for kvinnesport, likestilling og inkludering hele tiden, spår Shiffrin.

SUPERSTJERNE: Megan Rapinoe fortviler etter å bommet i straffesparkkonkurransen der USA røk ut mot Sverige. Foto: Hamish Blair/AP Photo

– Ikke snakk dritt

Kritikerne vil sikkert hevde Shiffrin ikke vet hva hun snakker om, men hun kan trøste seg med at noen som definitivt vet deler hennes tanker.

TROR USA VIL REISE SEG: Kosovare Asllani er ikke i tvil. Her har Sverige-stjernen gått hardt til i duell med USAs Julie Ertz. Foto: WILLIAM WEST/AFP

Den svenske VM-stjernen Kosovare Asllani er nemlig inne på det samme.

– Det er USA. De vil heve standarden sin og de vil komme tilbake, sier hun ifølge Just Women's Sports.

– Jeg forventer at de vil være klare for neste VM. Jeg vil ikke si de er ute av gamet i det hele tatt. Så ikke snakk dritt om USAs kvinnelag, konkluderer Asllani.