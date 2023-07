SARAJEVO (TV 2): Samtalene med Per Ravn Omdal ble vendepunktet. De dreide seg om prosjekter milevis unna Ullevaal stadion.

– Jeg må bare ta en selfie først.

Lise Klaveness tar opp mobilen for n'te gang og knipser.

Over henne vaier det norske flagget, men fotballpresidenten er langt hjemmefra.

En sikkerhetsvakt åpner døren, og 42-åringen entrer den gråhvite bygningen med riksvåpenet som markerer at hun er på norsk territorium.

Ambassaden i Bosnia-Hercegovina har forberedt besøket i flere uker.

GOD STEMNING: Lise Klaveness og Norges ambassadør Olav Reinertsen i møter med fotballforbundene fra flere land på Balkan. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Jeg skal ikke kaste ut klisjeer, men det er virkelig en stor dag for meg å være her, sier Klaveness til fotballens representanter fra Balkan.

Kanskje er det første gang de er samlet rundt samme bord?

Lisens til å forandre liv

Nesten tre tiår etter den ødeleggende krigen, er Balkan-regionen fremdeles en trykk-koker for etniske, religiøse og politiske spenninger.

FRA FOTBALL TIL GRAVPLASS: De som ble drept under beleiringen av Sarajevo mellom april 1992 og februar 1996 er gravlagt flere steder i byen. Denne gravplassen var en fotballbane før krigshandlingene startet. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Nå har de ulike fotballforbundene kommet til Sarajevo for å møte Lise Klaveness og snakke om likestilling og fotball.

– Jeg sa nei til å stille som presidentkandidat mange ganger. Til slutt sa jeg ja, og én ting som ga meg selvtillit til å rette meg opp var disse internasjonale prosjektene vi hadde, forteller Klaveness til de fremmøtte.

JENTER I FOKUS: Balkan-prosjektet skal skape større aksept i samfunnet for jenters deltakelse. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Hun legger hånden over brystet på venstre side, som et kroppslig tegn på at hun snakker fra hjertet.

I over tjue år har Norges Fotballforbund hatt prosjekter i andre land.

– Vi er det eneste forbundet i verden som bruker fotball systematisk som bistandsverktøy sammen med myndighetene, sier Klaveness til TV 2.

Det var dette som virkelig motiverte henne til å forlate jobben som toppfotballsjef.

– Det hørtes så utrolig kult og reint ut. At man har prosjekter i land som sliter med likestillingen, men også henter hjem alle de tingene vi har å lære, og integrere det i vårt eget land.

Hun måtte rydde brutalt i kalenderen for å endelig få tid til å besøke ett av de 15 landene som NFF har prosjekter i.

NYSGJERRIG: Lise Klaveness vil vite mest mulig om Balkan-prosjektene. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Bosnia-Hercegovina er et av de mest vellykkede, og utdanner kvinnelige trenere.

NFF står for innhold og instruktører.

Regningen betales hovedsakelig av det norske Utenriksdepartementet.

– Nå har dere lisens til å forandre liv.

Den norske fotballpresidenten sparer ikke på de store ordene når hun møter unge, bosniske kvinner som er ferdige med trenerutdanningen.

– Jeg har så mange sterke minner av trenere jeg har møtt, noen veldig dårlige … De gjorde sitt beste, men de ødela noe, forteller hun.



VRAKET: Lise Klaveness ble brutalt vraket fra landslaget etter VM i Kina. Etterpå tok hun et oppgjør med landslagstrener Bjarne Berntsen. Foto: Sara Johannessen Meek

En setning fra en trener hun stolte på endret karrieren hennes som spiller.

«Jeg ser at din passion er ballen. Jeg ser du er kreativ. Fortsett å gjøre dette, og vær deg selv, men du må bli sterkere og score mer», sa treneren til Klaveness.

Ordene kom fra Andrée Jeglertz, som var hennes trener i Umeå. Jeglertz ble nylig lansert som kommende trener for Danmarks kvinnelandslag.

Fra å være en spiller som var redd for å få kjeft for all driblingen, ble hun en lagspiller som scoret langt flere mål.

Klaveness trekker også frem Eli Landsem sine trenerevner til å både skape psykologisk trygghet og konkurranse i laget.

– Når du trener jenter og gutter som vil mye, kan man påvirke. Dette er fremdeles trenere jeg husker og kommer tilbake til når jeg har vanskeligheter som en leder, forteller Klaveness til trenerspirene.

FERIG UTDANNET: Disse kvinnene har gått gjennom trenerkurset i regi av NFF, UD og det bosniske fotballforbundet. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Etterpå flokker kvinnene seg rundt henne. Rabija Hadzan (25) fanger raskt oppmerksomheten til Klaveness.

Hun har allerede fått en trenerjobb, og viser stolt frem bilder av laget til den norske fotballpresidenten.

– Å, så kult, «so nice», sier Klaveness ivrig med en blanding av norsk og engelsk.

Hadzan er den eneste kvinnelige treneren i sitt område.

LOVER Å FØLGE MED: Lise Klaveness fortalte Rabija Hadzan at hun vil følge med på hvordan det går med trenerkarrieren hennes. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Å være trener har forandret livet mitt til det bedre, det er vidunderlig. Rabija Hadzan (25)

Men det er ikke bare solskinnshistorier som deles denne dagen. Enkelte forteller om motstanden de har møtt i klubbene – utelukkende fordi de er jenter.

– Det er et av Europas minst likestilte og mest fattige land, poengterer Klaveness.

Når hun snakker om å endre FIFA og UEFA, vet hun at disse prosjektene er katalysatorer for endring.

Slik kan den norske fotballpresidenten vise til konkrete resultater.

Per Ravn Omdal sin «baby» skal ikke dø på hennes post. Den skal vokse seg sterkere.

13 millioner kroner koster det nåværende Balkan-prosjektet, fordelt på seks ulike land. Verdt hver eneste krone, ifølge ambassadør Olav Reinertsen.

Arbeidsledigheten i Bosnia er skyhøy (ca. 40 prosent), og mange unge rømmer landet.

FOTBALLFEBER: En blå landslagsdrakt med navnet Džeko henger til salgs i Sarajevo. Fotballspiller Edin Džeko er en av landets aller største sportshelter. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Vi har fått gjennom 120 trenere som gjør at de kanskje blir værende i landet. Da adresserer vi spørsmålet med hjerneflukt. Ellers vil Bosnia- Hercegovina ikke lenger være bærekraftig, sier Reinertsen med en alvorlig mine.

Han har skiftet fra mørk dress til en bosnisk landslagsdrakt med nummer 1 på ryggen for anledningen.

– Er ikke du norsk? ler Klaveness når hun får se ambassadørens drakt.

– Er ikke dette her ganske flott da? Jeg fikk den på min første dag da jeg begynte, for de visste at jeg var litt fotballinteressert, sier Reinertsen.

Nå skal de to besøke en fotballfestival, og dele ut diplomer til nyutdannede trenere.

Men først skal de ut på gressmatten og spille – mot hverandre. Klaveness i den norske drakten, med nummer 2, Thorsby, på ryggen.

– Du må være litt forsiktig med anklene til Olav, han har glassankler, sier ambassadørens kone oppfordrende til Klaveness.

Hun gliser.

– Jeg kan ikke love noen ting. Det kan jeg ikke.

AMBASSADØR MOT PRESIDENT: Lise Klaveness og Olav Reinertsen tok på seg fotballskoene. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Og for et lite øyeblikk er all politikk lagt til side. Med bosniske jenter på hvert sitt lag, er det Klaveness mot ambassadøren.

– Mange av mine diplomatiske kollegaer synes dette er spennende, og har tatt kontakt med sine fotballforbund og se om de kan gjøre noe tilsvarende. Men vi var først ute, sier ambassadør Reinertsen.

En bilkortesje ankommer med ett fotballbanen i Sarajevo.

Landets fotballpresident Vico Zeljković er på vei, og de lokale journalistene flokker seg.

PRESIDENTMØTE: Bosnias fotballpresident Vico Zeljković og Lise Klaveness. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Han hadde neppe kommet om ikke Klaveness & co. var her. Nå skal han dele ut diplomer med Klaveness og ambassadøren.

– Dette betyr alt for meg. Det er vanskelig å være jente og spille fotball her. Men noen jenter er faktisk bedre enn gutter, de kan være likeverdige, sier Marija Mikic (18).

Hun holder sitt ferske trenerdiplom i hånden, som et bevis på at hun nå har lisens til å endre liv.

Men Marija vil ikke stoppe her, hun vil bygge på videre.

– Jeg drømmer om å trene yngre landslag, forteller hun opprømt.

LANDSLAGSDRØM: Marija Mikic er nyutdannet trener og har spilt fotball så lenge hun kan huske. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

15 nye lag i Bosnia er startet av trenere som NFF har utdannet. For Klaveness ble møtet med landet også sterkt utenfor banen.

Etter lunsj med Bosnias fotballpresident reiste hun rett til et av Sarajevo sine minnesmerker fra krigen.

– Vi vokste opp med denne krigen, og jeg skrev masteroppgave om folkemordet i Rwanda og tidligere Jugoslavia.

På kort tid har hun vært begge steder.

KRIGSMINNE: En Sarajevo-rose er en type minnesmerke i Sarajevo laget av betongarr forårsaket av eksplosjon av et mørtelskall som senere ble fylt med rød harpiks. Foto: Trine M. Næss / TV 2

– Hva tar du med deg fra disse menneskemøtene?

– Først og fremst en sterk motivasjon til å tenke at ting er vanskelig å endre, men det kan man klare hvis man tør å gjøre noe som er annerledes – og hvis man klarer å finne alliansepartnere.