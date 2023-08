Så mye tjente de norske på VM-suksessen

FINE PENGER: Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm kan glede seg over pengepremier etter VM. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm kan glise for mer enn bare gullmedaljene.

Det ble et stort friidretts-VM i Budapest for de norske herrene med en rekke medaljer.

Spesielt Jakob Ingebrigtsens gull på 5000 meter og Karsten Warholms triumf på 400 meter hekk var høydepunktene i Ungarn.

I tillegg fikk Ingebrigtsen sølv og Narve Gilje Nordås bronse på 1500 meteren.

Det er ikke bare edelt metall de kan smykke seg med fra verdensmesterskapet. Suksessen gjør nemlig at de tjener fine penger i tillegg.

Det internasjonale friidrettsforbundet har nemlig offentliggjort oversikten over premiepenger i Budapest-VM.

En gullmedalje gir 70 000 amerikanske dollar, som tilsvarer rundt 745 000 norske kroner. Den summen kan altså både Warholm og Ingebrigtsen glede seg over.

– Jeg føler at jeg tar det på rutine, rett og slett, sa Warholm til TV 2 etter triumfen.



Mens Warholm endte med med de 745 000 kronene, løp Ingebrigtsen inn til en sølvmedalje som gir også mynt i kassen.

Det er halvparten så mye verdt som gullet på 35 000 dollar – altså rundt 373 000 kroner.

Det gjør at Ingebrigtsen tjener 1,19 millioner kroner i rene premiepenger for sine to medaljer.

Beløpene er likevel bare en brøkdel av resten av inntektene deres. På fjorårets skattelister stod Warholm oppført med 18 millioner kroner i inntekt, mens Ingebrigtsen håvet inn 3,8 millioner.

Norges fjerde medalje var bronsen til Gilje Nordås. VM-kometen får 22 000 dollar for 1500 meter-løpet sitt, som betyr 234 000 kroner.

Flere nordmenn som ikke nådde helt opp til medalje trenger ikke å dra helt tomhendte hjem fra Ungarn.

I finalen på 400 meter ble Håvard Bentdal Ingvaldsen nummer seks, som er verdt rundt 75 000 kroner.

Eivind Henriksen, som har medalje fra VM og OL før, endte på 7. plass i slegge-finalen. Det gir rundt 64 000 kroner i inntekt.

Det ble ingen ny verdensrekord for noen nordmenn. Det ville gitt enda høyere inntekt. Det japanske elektronikkfirmaet TDK sponser nemlig alle de som tar ny verdensrekord med 100.000 dollar – noe som tilsvarer over én million kroner.