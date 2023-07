Så mye tjener sensasjonslaget på cupbragden

Historisk semifinale i cupen betyr penger i kassen for Kjelsås.

Torsdag kveld tok Kjelsås seg til en historisk semifinale i NM.

På hjemmebane slo 2.-divisjonslaget ut OBOS-laget Raufoss. Nå skal de møte Molde for å kjempe om en billett til Ullevaal.

– Det er jo helt vilt. Molde, Bodø/Glimt og Vålerenga... og så oss da. Det er greit å få Kjelsås inn i den rekken der. Det er jo helt spesielt. En veldig deilig historie, sier daglig leder i Kjelsås Fotball, Morten Fuglum.



Og for en liten klubb som Kjelsås betyr en semifinaleplass ekstra mye.

– Det er helt uvurderlig for en klubb av vår størrelse. Vi er mer eller mindre den klubben med lavest budsjett i PostNord, så det hjelper oss veldig i år, sier han.

Opp mot millionsum

Man kan nemlig håve inn en god del penger dersom man kommer langt i cupen.

Nils Fisketjønn er direktør for konkurranse i Norges Fotballforbund. Han bekreftet overfor TV 2 at lagene som tar seg til en semifinale i NM vil få utbetalt rundt 960 000 kroner.

Han presiserer at dette er kun er et estimat. Den endelige summen blir bekreftet etter at finalen er gjennomført.

Men den estimerte summen er mye penger for en klubb som Kjelsås.

– Det er enormt. Som sagt har vi ett av de laveste budsjettene i denne ligaen. Men samtidig er vi en breddeklubb. A-laget skal få sin del av pakken selvfølgelig, men det er viktig for bredden også at vi drar inn penger, sier Fuglum.

– Hvor stort budsjett er det snakk om?



– De eksakte tallene har jeg ikke her. Men vi har lave spillerlønninger. La oss si at vi ligger på rundt tre millioner i budsjett til A-lag, da kommer pengene vi får nå godt med, sier Fuglum.



JUBELSCENER: Enorm jubel fra Kjelsås-spillerne etter at semifinalen i NM var sikret. Foto: Astrid Pedersen

Enorme publikumstall

Og det er ingen tvil om at Kjelsås cupbragd har skapt stor interesse rundt klubben.

– Det er rundt 2500 tilskuere som er her i dag for å se på oss. Vi er vant med kamper i PostNord der det er mellom 200 og 300, sier Fuglum etter den historiske seieren.



Kjelsås-spiller Jens Aslaksrud fikk æren av å avgjøre kvartfinalen med straffescoring fem minutter på overtid.

Da ble det god kok på Grefsen Stadion.

– Det er vanvittig. Det er så deilig å klare å krige inn den siste der. Det er helt sinnssykt, det er jævlig deilig, sa han til TV 2 like etter kampslutt.



– Hva synes du om supporterne da?

– Det er helt nydelig. Jeg har aldri sett de være så fine som i den kampen her, sier Aslaksrud.