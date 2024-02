Så mange medaljer tar Norge i VM i Trondheim

MEDALJEGROSSISTER: Frida Karlsson, Johannes Høsflot Klæbo og Jarl Magnus Riiber blir tre av de største profilene og favorittene om et års tid i Trondheim. Foto: Jeff McIntosh / AP, Terje Pedersen / NTB og Georg Huchmuth / APA. Montasje: Hanna Hjardar/TV 2.

Ekspertene spår tidenes nest beste medaljefangst i et VM. Kjempesuksess for langrennsherrene og i kombinert - skuffelse for langrennskvinnene. Se fullstendig medaljetips!

Det er nøyaktig ett år til ski-VM i Trondheim tråkkes i gang.

Norge har herjet i de siste verdensmesterskapene, og ekspertene spår en lignende dominans på hjemmebane.

Petter Skinstad (langrenn), Marius Huse (hopp) og Bjarte Engen Vik (kombinert) har sett i spåkulen og satt opp det de tror blir pallen i hver enkelt øvelse.

Får trioen rett, vil Norge stå igjen med 27 medaljer.



Det vil i så fall være like mange som i VM i Planica i fjor, og bare fire medaljer bak bestenoteringen på 31 medaljer fra VM i Oberstdorf i 2021.

Både Marit Bjørgen og TV 2-ekspert Petter Skinstad peker på Johannes Høsflot Kløbo som en sannsynlig VM-konge.

– Det tror jeg blir Klæbo. VM-dronning er et godt spørsmål … Vi får se om det blir et comeback på Johaug. Ellers tror jeg vi får se litt større variasjon på damesiden med flere vinnere, sier Bjørgen.

– Jeg tror VM-dronningen blir en av de norske kombinertkvinnene, spår Skinstad.

Hvem tror du blir VM-konge og VM-dronning? Stem på din favoritt nederst i saken!

Langrenn: seks av tolv gull

Petter Skinstad spår rent bord til de norske langrennsherrene, men har ikke troen på et eneste norsk gull på kvinnesiden.

Langrenn: Petter Skinstads VM-tips Sprint kvinner: Svahn (SVE) - Stavås Skistad (NOR) - Sundling (SVE) Joker: Dahlqvist Sprint menn: Klæbo (NOR) - Chanavat (FRA) - Pellegrino (ITA) Joker: Resten av det norske sprintlaget Lagsprint kvinner: Sverige - Tyskland - USA Joker: Norge Lagsprint menn: Norge - Frankrike - Italia Joker: Finland Stafett kvinner: Sverige - Tyskland - Norge Joker: USA Stafett menn: Norge - Sverige - Frankrike Joker: USA Skiathlon, 20 km, menn: Krüger (NOR) - Klæbo (NOR) - Østberg Amundsen (NOR) Joker: Poromaa/Moch/Schumaker Skiathlon 20 km kvinner: Andersson (SVE) - Karlsson (SVE) - Diggins (USA) Joker: Weng *Johaug favoritt om hun gjør comeback 10 km klassisk menn: Klæbo (NOR) - Niskanen (FIN) - Golberg (NOR) Joker: Valnes 10 km klassisk kvinner: Karlsson (SVE) - Andersson (SVE) - Carl (TYS) Joker: Svahn 50 km kvinner: Andersson (SVE) - Diggins (USA)- Weng (NOR) Joker: Johaug om hun gjør comeback 50 km menn: Krüger (NOR) - Østberg Amundsen (NOR) - Moch (TYS) Joker: Klæbo *Skinstad påpeker at tipsene vil endre seg drastisk i kvinneklassen om Therese Johaug velger å gjøre comeback. Tipsene vil også endre seg betydelig i herreklassen om Russland skulle få lov til å delta

Kombinert: seks av seks gull

Bjarte Engen Vik (52) har en rekke VM - og OL-gull på CVen.

Han spår et svært innbringende mesterskap for den norske leiren: gull på samtlige øvelser.

Kombinert: Bjarte Engen Viks VM-tips Normalbakke, 5 km, kvinner: Gyda Westvold Hansen (NOR) - Ida Marie Hagen (NOR) - Mari Leinan Lund (NOR) Joker: Lisa Hirner (AUT) Normalbakke, 5 km fellesstart, kvinner: Ida Marie Hagen (NOR) - Gyda Westvold Hansen (NOR) - Haruka Kasai (JPN) Joker: Nathalie Armbruster (TYS) Normalbakke, 10 km, menn: Jarl Magnus Riiber (NOR) - Johannes Lamparter (AUT) - Jens Lurås Oftebro (NOR) Joker: Kristjan Ilves (EST) Stor bakke, 10 km, menn: Jørgen Graabak (NOR) - Johannes Lamparter (AUT) - Jarl Magnus Riiber (NOR)

Joker: Stefan Rettenegger (AUT) Stor bakke lag, 4x5 km, menn: Norge - Østerrike - Tyskland Normalbakke, 4x5 km, mikslag: Norge - Tyskland - Østerrike

Hopp: ett av syv gull

Marius Huse, TV 2s hoppekspert, ser for seg at Østerrike blir nasjonen å slå i hoppbakken - men at en norsk kvinne stikker av med individuelt gull.

Hopp: Marius Huses VM-tips Normalbakke, kvinner: Eva Pinkelnig (AUT) - Nika Križnar (SLO) - Katharina Schmid (TYS) Joker: Nika Prevc (SLO) Normalbakke, menn: Stefan Kraft (AUT) - Ryōyū Kobayashi (JPN) - Andreas Wellinger (TYS) Joker: Kristoffer Sundal (NOR) Normalbakke lag, kvinner: Slovenia - Østerrike - Tyskland Joker: Norge Stor bakke, kvinner: Eirin Kvandal (NOR) - Alexandria Loutitt (CAN) - Eva Pinkelnig (AUT) Stor bakke, menn: Ryōyū Kobayashi (JPN) - Stefan Kraft (AUT) - Marius Lindvik (NOR)

Joker: Lovro Kos (SLO) Stor bakke, mikslag: Østerrike - Slovenia - Japan Joker: Norge Stor bakke lag, menn: Østerrike - Slovenia - Norge Joker: Tyskland

Spår overraskende VM-konge

Et av de største spenningsmomentene er selvsagt om Therese Johaug velger å gjøre comeback eller ikke.

Petter Skinstad er tydelig på at Johaug vil være favoritt i flere av øvelsene om hun stiller til start.

Det er tidligere lagvenninne Bjørgen enig i.

– Hvis Therese bestemmer seg for det, så tror jeg at vi vil se en veldig god Therese på startstreken. Hun vil ikke gjøre det halvveis. Da er det for å gå «all in», og da vet vi hvor god Therese kan være, sier hun.

Hun øyner uansett et håp om at de norske kvinnene kan hevde seg, med eller uten Johaug.

– Jeg vil si at potensialet for de norske jentene er der. Kanskje det har vært litt under pari i vinter, men får man gjort ting riktig frem mot VM i Trondheim, så tror jeg potensialet ligger der. Kanskje får vi noen overraskelser. Det håper jeg på, sier hun.

Åge Skinstad håper ikke at Norge blir like dominerende som de har vært de siste mesterskapene.

– Vi håper på gode norske resultater og sterke utenlandske konkurrenter. Jeg vil ha bedre fordeling av gullene nå enn da jeg var landslagssjef, sier han.

Han peker spesifikt på at det skal bli vanskelig å hamle opp med de svenske kvinnene i langrennssporet, samt sloverne og østerrikerne i hoppbakken.

Han lanserer en av de østerrikske hopperne som en utfordrer til Klæbo om som VM-konge:

– Ut i fra det jeg har sett i år, så kan det bli Stefan Kraft.