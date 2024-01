Sa han la seg for å sove – i politiavhør sa han noe helt annet

Saken oppdateres!

Fredag ble Anders Besseberg igjen grillet av aktoratet i Buskerud Tingrett. Der kom det frem at nordmannen i tidligere politiavhør har innrømmet bruk av prostituerte.

Han har senere hevdet, seneste tidligere denne uken, at det ikke stemmer og at han ikke har benytter seg av slike tjenester.

«Det har nok skjedd»

I løpet av fredagen kom dette temaet opp igjen.

– Har du benyttet deg av prostituerte?

– Jeg har ingen andre kommentarer til dette enn det jeg har sagt i min frie forklaring, sier Besseberg.

– Du har forklart litt av dette til politiet, sier aktor, og leser fra et avhør i april 2018:

«Har du tatt imot tjenester av prostituerte helt generelt, og spesielt i nærmeste fortid?»

«Det har nok skjedd. Jeg håper slike ting ikke kommer til min familie», skal Besseberg ha svart.

«Jeg er ærlig og ønsker å svare på det jeg blir spurt om».

«Ble disse tjenestene tatt imot også i forbindelse med russiske ledere eller funksjonærer?»

«Det kan nok kanskje ha skjedd, om man sier ledere generelt. Jeg har aldri gått ut på gata, for å si det på den måten»

«Når tok du sist imot tjenester fra prostituerte i forbindelse med russiske offisielle?»

«Nå må jeg tenke meg om. Det ligger i alle fall noen år tilbake», skal Besseberg ha sagt.

«Hvem var disse russiske offisielle som forekom i sammenheng med disse tjenestene?»

«Jeg vet det var, ved en anledning, Sergej Kusjtsjenko, som var generalsekretær i RBU den gangen.»

«Når og hvor var det?»

Aktor Marianne Djupesland i Økokrim fra rettssaken mot Anders Besseberg. Foto: Gorm Kallestad/NTB

«Det var i forbindelse med en konkurranse i Moskva.»

I tidligere avhør: – Tror det var samleie

Aktor leser senere opp fra et politiavhør Besseberg gjorde i april 2018, hvor han skal ha innrømmet å ha benyttet seg av prostituerte.

Denne forklaringen står ikke Besseberg ved i dag. Det har han presisert tidligere denne uken.

I avhøret står det at Besseberg har forklart at han «tror» det ble gjennomført samleie med en prostituert i forbindelse med et showrenn i Moskva.

I sin frie forklaring tidligere denne uken hevdet han at han fikk besøk på døren mens han sov, men at han etter to-tre minutter sendte henne av gårde igjen.

«Det var en jente som banket på døren, og jeg åpnet. Men jeg så personlig ingen Kusjtsjenko.»

«Ble det gjennomført samleie med denne piken?»

«Besseberg: Det tror jeg.»

«Har du betalt for det?»

«Nei, og jeg kan ikke garantere at det var en prostituert. For jeg har ikke betalt noe.»

Rettssaken mot Anders Besseberg Anders Besseberg (77) er på plass i Buskerud tingrett i Hokksund. Skiskyttersportens en gang mektigste mann har et langt løp foran seg. Saken kan ta seg opp i 24 rettsdager og vare fram til 16. februar. Besseberg er tiltalt for forhold fra tiden som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Beskyldningene gjelder årene 2009 til 2018, og de går ut på bestikkelser i form av dyre klokker, eksklusive jaktturer, prostituerte og en leasingbil. Mye av det er koblet til Russland. Etterforskningen av Besseberg startet i Østerrike for over seks år siden. Han har hele tiden nektet for å ha gjort noe ulovlig. Norge har blant de strengeste korrupsjonslovene i verden, og for den grove typen er det en strafferamme på inntil ti års fengsel. 77-åringen har ikke uttalt seg offentlig siden våren 2018. I tingretten blir aktoratet representert ved statsadvokat Marianne Djupesland, mens Besseberg stiller med forsvarerne Christian B. Hjort og Mikkel Toft Gimse.

Besseberg var IBU-president i over 25 år.

Ville ikke svare

Anders Besseberg vil ikke forklare seg i detalj når aktor spør hvordan det har seg at han i et politiavhør har gitt en helt annen versjon av et besøk av en ung kvinne på et hotellrom i Moskva.



– I den første forklaringen så sier du altså, på et åpent spørsmål fra etterforsker, at det var en ung og pen jente som banket på døren. Du slapp henne inn, og at du tror dere hadde samleie. Noe du tre år senere tenker at dere ikke hadde. Hvorfor tenker du at du husker dette bedre nå, så lang tid etterpå, sammenlignet med hvordan du forklarte det til politiet?

– Jeg har forklart i min frie forklaring at jeg hadde vært ute på revejakt om natten. Jeg hadde kanskje sovet maksimalt to timer da det banket på døren min, og disse etterforskerne så at jaktklærne mine lå i gangen. Jeg var forferdet over den siktelsen som ble lest opp for meg. Jeg ble etter hvert fryktelig irritert på spørsmålene, som jeg fikk fra en østerriksk avhører. Jeg så på dette som helt irrelevant for det jeg var siktet for. Og jeg ønsket å bli ferdig med det. Derfor svarte jeg veldig unøyaktig og ikke omfattende. For å bli kvitt den type spørsmål og for at vi kunne komme til det som var siktelsen mot meg, sier han, og legger til:

– Det jeg har sagt i min frie forklaring, mener jeg er det korrekte bildet av denne situasjonen. Det er det jeg husker i dag. Noe utover det har jeg ikke noe å tillegg denne saken, da jeg ser den som meget personlig. Takk.

Rettstegning av tiltalte Anders Besseberg fra første dag av rettssaken i Buskerud tingrett tirsdag. Foto: Ane Hem/NTB

– Stod du der i trusen og slipper henne inn også etter at du har lagt deg?

– Jeg har sagt at jeg ikke ønsker å forklare det, for jeg husker ikke de detaljene om jeg stod i trusa eller hadde nattøy eller var kliss naken. Det kan jeg ikke huske nå, ti år etterpå. Derfor har jeg heller ikke nevnt den typen informasjon i min frie forklaring. Dommer, jeg ønsker ikke å svare videre på den type spørsmål som jeg nå får.

