Rystet storlag: – Noe av det beste vi har sett fra Brann

LEDELSE: Niklas Castro sørget for ledelse i Nederland Foto: Peter Dejong

Brann skaffet seg et bra utgangspunkt før returmøtet med AZ Alkmaar på Brann Stadion neste torsdag.

AZ Alkmaar – Brann 1–1 (0–0)

Bård Finne spilte inn Niklas Castro som på én berøring sendte Brann i ledelsen og de reisende fra Bergen til himmels.

– Når Brann scorer 1–0 ser vi Brann på sitt aller beste. Det er gjenvinning høyt i banen etter at Pallesen Knudsen er tøff og god, sier TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen.

– Dette er Horneland sine menn veldig gode på, og så går det ekstremt fort og direkte før ballen ligger i mål etter en perfekt avslutning fra Castro, fortsetter Mathisen.



Branntrener Eirik Horneland er klar på hva han er mest stolt over etter kampen.

– Jeg er stolt av hvordan vi klarer å takle denne kampen taktisk, sier Horneland i pressekonferansen.



Mathias Dyngeland vartet opp med redning etter redning, men måtte til slutt gi en retur og Pantelis Chatzidiakos stupte inn utligningen.

– Dyngeland er en av mange Brann-spillere som gjør veldig mye bra i kveld, men på 1–1 bør han naturligvis få den returen bort fra farlig sone om det er slik at han ikke klarer å holde den i fast grep, sier Mathisen.

REDNING: Mathias Dyngeland vartet opp med flere viktige redninger i Nederland. Foto: Peter Dejong

– At AZ skulle skape sjanser og score mål var jo som ventet, men den prestasjonen og det resultatet Brann leverer i kveld er noe av det beste vi har sett fra Horneland sitt Brann, forsetter fotballeksperten.

Mathisen er klar på hva et avansement til gruppespill i Conference League vil ha å si for Brann:

– Skulle de komme seg inn i et gruppespill vil det bety enormt sportslig, men kanskje enda mer økonomisk for en klubb som Brann.

– I hele 2023 har Horneland måtte klare seg med en relativt tynn og sårbar stall, og det blir veldig spennende å se om Brann foretar seg noe før vinduet lukkes om en uke, fortsetter Mathisen.

Brann har ikke lang tid til å hente eventuelle forsterkninger, overgangsvinduet i Norge stenger 31. august.

KAMERATER: Bård Finne tar seg forbi ex-lagkamerat David Møller Wolfe. Foto: Peter Dejong

– Med et potensielt gruppespill i Europa og medaljekamp i Eliteserien er det i alle fall ingen tvil om at det er fullt forståelig at Horneland gjerne ønsker seg mer bredde og kvalitet inn i garderoben, sier Mathisen.

I et intervju med VG er brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen selvkritisk etter kampen.

– Jeg syns ikke vi er gode nok på ball i dag, jeg syns det blir masse langt.

Nilsen er ikke den eneste som er kritisk over egen innsats. David Møller Wolfe, som forlot Brann i sommer, var ikke fornøyd med resultatet.

– Vi skulle helst hatt seieren, vi er ikke gode nok i dag, spesielt i førsteomgang, sier Møller Wolfe til VG.



Møller Wolfe er ikke overrasket over at Brann utfordret på bortebane.

– Jeg vet at Brann er et kjempelag, de har spilt med hverandre lenge og gir alltid alt på banen, sier backen til VG.

Saken oppdateres …