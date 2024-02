Rystet over avgjørelsen

– Det er helt meningsløst, spør du meg, sier TV 2s skiskytterekspert Ole Einar Bjørndalen om Endre Strømsheims valg om å reise hjem fra VM.



Bærums-løperen var Norges reserve på søndagens fellesstart, men han er hjemme i Norge.

Det betyr at Norge ikke stiller med full tropp på fellesstarten.

26-åringen sier til TV 2 at han ikke angrer på valget.

– For min del så tok jeg avgjørelsen når jeg valgte å reise hjem. Jeg var ikke i slag og sannsynligheten for å komme i slag var ikke til stede. Da vil jeg heller gjøre alt riktig for å komme i form til Kollen, sier Strømsheim.

Tiril Eckhoff er sjokkert over valget.

– Det er faktisk helt krise. Det er den ultimate øvelsen, alle har lyst å gå den. Jeg vet at han som er reserve har veldig lyst å gå den, men han er i Norge. Helt krise, sier TV 2s skiskytingsekspert.

Ville ikke gått uansett

Sjansene for medalje opplevdes minimal for Strømsheim.

– Det er en ting å komme på start i dag, det hadde jeg klart, men det er medaljer som gjelder. En 8. plass hadde ikke vært verdt det. Sannsynligheten for noe bedre enn det er såpass minimal at jeg vil ikke ha gått i dag uansett, sier Strømsheim.

Bjørndalen slakter valget.

– Er han syk, skal han reise hjem. Men å ta en slik avgjørelse, som gjør at man ikke har reserve som kunne gått på en VM-fellesstart. Jeg er sjokkert over det valget, sier Bjørndalen.

OVERRASKET: Bjørndalen er overrasket over valget. Foto: Michael Allen / TV 2

Kritiserer ledelsen

– Burde lederne ha beholdt han her?

– Det er det man har ledere for. Det er klart man må stoppe ham for å sikre at man er fullt lag. Det er stryk fra begge hold. Er det familieting eller utenomsportslige ting som er grunn for å reise hjem, så har jeg full forståelse. Sportslig har jeg ikke forståelse for, uavhengig av form, så er det ett år til neste gang, sier Bjørndalen.

Landslagssjef Per Arne Botnan svarer på Bjørndalens kritikk.

– Det var hans valg. Vi som ledere kan ikke holde igjen en utøver som ønsker reise hjem når han ikke føler seg klar til å gå, sier Botnan.