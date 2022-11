Rystet av video: – Jeg kastet opp

En mann skal ha blitt arrestert for vold mot datteren sin. En rekke store profiler reagerer sterkt på handlingene.

– Jeg kastet opp og fikk hjertet mitt knust da jeg så dette, skriver den tidligere stjernespilleren Jelena Dokic på Instagram.

I forrige uke la den serbiske antivoldsforkjemperen Igor Juric ut videoen som har sjokkert en hel verden.

OBS! Vi advarer mot sterke inntrykk. TV 2 har klippet bort de mest brutale bildene.

– Grunnen for den voldelige oppførselen var angivelig at en av trenerne, som jobbet med henne i det øyeblikket, sa at hun ikke la ned nok innsats, sier Juric, ifølge Sportskeeda.

Angivelig er det en jente som blir utsatt for brutal vold av sin far. Det skal ha skjedd på en tennisbane i Beograd.

Den serbiske avisen Informer skriver at en kinesisk mann i 50-årene ble arrestert.

Det serbiske tennisforbundet har fordømt hendelsen, og meldt at de vil åpne sin egen disiplinærsak.

En rekke profiler har engasjert seg.

Judy Murray, moren til stjernespilleren Andy Murray, ber Det internasjonale forbundet om å komme på banen.

– Grusomt eksempel av fysisk mishandling fra foreldre i juniortennis, skriver hun på Twitter.

Jelena Dokic har selv vært åpen om at hun ble utsatt for brutal vold av sin far gjennom karrieren. På det verste skal hun ha blitt slått bevisstløs.

HJERTESKJÆRENDE: Jelena Dokic åpnet opp om den fryktelige mishandlingen i boken «Unbreakable». Foto: VADIM GHIRDA

39-åringen er opprørt av saken fra Serbia. Hun er selv født i Kroatia, men flyttet i ung alder til Australia.

– Du tenker at dette er brutalt? Det er det, men det er en vanlig dag for mange av oss som er blitt mishandlet, spesielt som barn, skriver Dokic.

– Forestill deg hva som skjer bak lukkede dører. Det er enda verre. Det er akkurat derfor jeg åpnet opp om dette. Spørsmålet mitt nå er om ting har forandret seg med tanke på hvordan sporten og samfunnet håndterer dette.

Dokic mener at media, klubber, forbund og myndigheter alle må gjøre sin del av jobben.

– Hvem vil snakke med henne og beskytte henne? Det skal jeg fortelle dere fra min egen erfaring: Ingen. Jeg håper bare at noen vil hjelpe henne, for hun er redd, ødelagt og kommer til å være traumatisert for alltid.

ÅPNET OPP: Jelena Dokic delte dette bildet på verdensdagen for mental helse. Det er fra US Open i 2000, da hun var 17 år og faren ble kastet ut av turneringen for sin oppførsel i kantinen. Foto: ED BETZ

I kommentarfeltet får hun støtte fra profilerte Patrick Mouratoglou, som tidligere har trent Serena Williams. En annen som reagerer er Paula Badosa, nummer tolv på verdensrankingen.

– Dette er sprøtt! Det verste er at det ikke er det eneste tilfellet i idretten vår, skriver spanjolen på Twitter.

REAGERER: Den spanske tennisprofilen Paula Badosa. Foto: JULIAN FINNEY

– Jeg har et knust hjerte akkurat nå, fortsetter hun.