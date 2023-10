Rystende bilder fra Nederland: Klubben med oppdatering

Beste RKC'ers,



Wij zijn enorm geschrokken door het incident op het veld met onze keeper Etienne Vaessen. We kunnen mededelen dat hij, na uitgebreid medisch onderzoek, bij kennis is en voor nader onderzoek naar het ziekenhuis is vervoerd.



Wij wensen Etienne heel veel kracht en… pic.twitter.com/P5F3MNW4ZF