Ruuds lag røk etter drama – tapte Laver Cup for første gang

Frances Tiafoe slo Stefanos Tsitsipas og førte verdenslaget til seier over Europa i Laver Cup. Verdenslaget har aldri før gått til topps i turneringen.

Det ble ingen avgjørende kamp på Casper Ruud. Her får han kanskje noen tips og triks av Roger Federer. Foto: John Walton

Foran den tredje kampen søndag ledet verdenslaget 10-8. Det er første lag til 13 poeng, og i og med at hver seier gir tre poeng, kunne Tiafoe avgjøre turneringen mot Tsitsipas.

Amerikaneren ble knust 1-6 i det første settet, men kom sterkt tilbake og vant et maraton av et annetsett. Det måtte tiebreak til, der Tiafoe vant 13-11. Dermed måtte kampen avgjøres i et såkalt «super-tiebreak», der det er første mann til ti poeng.

Der endte det 10-8 i favør Tiafoe som kunne juble vilt sammen med lagkameratene. Tsitsipas hadde fire matchballer i annet sett, men greide ikke å utnytte noen av dem.

Her poserer Frances Tiafoe foran publikum etter å ha nådd en stoppball ingen trodde han skulle nå. Foto: GLYN KIRK

Casper Ruud skulle i utgangspunktet spille turneringens siste kamp, men med Tiafoes seier er ikke oppgjøret mellom Ruud og Taylor Fritz nødvendig for å kåre en vinner.

Europa har vunnet alle turneringene siden oppstarten i 2017. De har fram til årets turnering dominert omtrent hvert år og vunnet med klare sifre. I fjor feide Europa-laget verdenslaget av banen og vant 14-1.

Tidligere søndag tok verdenslaget to seirer på rad. Først vant Felix Auger-Aliassime og Jack Sock en doublekamp over Matteo Berrettini og Andy Murray, før Auger-Aliassime slo Novak Djokovic i strake sett.

Novak Djokovic fikk det ikke helt til å stemme og tapte sin kamp søndag. Foto: ANDREW BOYERS

Ikonene Björn Borg (Sverige) og John McEnroe (USA) har siden turneringens oppstart vært kapteiner for hvert sitt lag.

Årets Laver Cup markerer karriereslutt for Roger Federer. Han slo sitt siste profesjonelle tennisslag fredag kveld i en doublekamp sammen med Rafael Nadal.

