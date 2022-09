Ruuds klubb slår alarm: – Vi er på bristepunktet

Casper Ruud-feberen herjer i Tennis-Norge, ikke minst i barndomsklubben Snarøya tennisklubb.

Når TV 2 er innom mandag ettermiddag, et halvt døgn etter 23-åringens finaletap i US Open, har ungene vanskelig for å skjule stoltheten over tilhørigheten med klubbens verdensstjerne.

– Jeg bor ved siden av farfaren og farmoren. Eller var det mormoren? Og så bor jeg ved siden av onkelen og tanten, sier ni år gamle Olivia Poppi Langmo Aasbø.

– Jeg og venninnene mine har en regel. Når vi ser en blå Porsche utenfor huset til moren og faren til Casper, da må vi ringe på.

– For da er Casper hjemme?

– Da er Casper hjemme. Da må vi spørre om autografen, sier Louise Hauan (9).

HELTESTATUS: Casper Ruud viser fram trofeet han fikk for å bli nummer 2 i US Open. I tillegg mottok han 13 millioner i premiepenger. Foto: ANGELA WEISS

Niåringene sier de spiller tennis tre ganger i uka på banene til Snarøya tennisklubb. Klubben opplever økt pågang i takt med prestasjonene til Casper Ruud, i den grad at de nå har opp mot 100 personer på venteliste.

Frykter strømregning på 450 000

Men i stedet for å kunne øke tilbudet, frykter klubben at de må stenge ned mye av tilbudet utover høsten og vinteren.

Årsaken er de rekordhøye strømprisene. Denne uka legger de såkalte «bobler» over sine fem utendørs tennisbaner, slik at de også skal kunne benyttes gjennom vinteren.

SOVER DÅRLIG: Styreleder i Snarøya tennisklubb, Lenn Magne Solheim. Foto: Per Haugen / TV 2

Men om de har råd til å varme dem opp er klubben usikre på.

– Når strømprisen er som nå føler vi at vi er på bristepunktet, sier styreleder Lenn Magne Solheim.

Han er for øvrig gift med søsteren til Casper Ruuds mamma.

– Hvor mye vil det koste dere å drifte boblene gjennom vinteren?

– Vi har ca 40 000 kwt som går i boblene hver måned. Nå er vi på 5-6 kroner i snitt, og hvis det nærmer seg 10 kroner i løpet av vinteren er vi fort oppe i 450 000 kroner totalt månedlig. Den inntjeningen har vi ikke. Da må vi i så fall sette opp prisene med 1000-1500 kroner timen for å leie her inne. Det vil vi ikke. sier han.

I januar i fjor kom strømregningen inkludert nettleie på cirka 108 000 kroner.

– Da gikk vi litt i minus hver måned. Vi har lån, avdrag og renter i tillegg. Og siden vi har hatt god økonomi tidligere har vi en liten buffer. Men vi har investert i ny boble, for det kommer nye medlemmer, og da øker også lånet. Med prisene som kommer nå må vi sette oss ned som styre, og se på hva som kan vike. Kanskje må vi dra ned driftstiden. Kanskje kan det bare være juniorene eller trening for barna. Eller så slår vi av varmen, så blir det maks et par plussgrader i bobla. Det er ingen som vil ha det sånn.

– Så du ser for deg en kraftig reduksjon i tilbudet?

– Jeg tror vi må gjøre det, for å ta vare på økonomien til klubben. Jeg tror det vil komme tiltak for idretten, men slik de holder på nå kommer det kanskje for seint. For vi kommer i en likviditetsskvis, sier Solheim.

Strømregning for Bodø-klubb: 280 kr

I Nord-Norge er situasjonen helt annerledes.

I juni og juli var strømprisene helt nede på 13 og 6 øre per kilowatt.

– Det er nesten så vi får betalt for å bruke strøm. Jeg har aldri opplevd maken, sier Knut Hagen styreleder i Bodø Tennisklubb til TV 2.

Tennisklubben har en hall på 1600 kvadratmeter som trenger lys og oppvarming. I juni betalte klubben 280 kroner i strømkostnader.

– Sikringsskapet er hjertet i hallen som akkurat nå gir ganske god besparelse. Hagen forteller at de hadde slitt om strømutgiftene i nord hadde vært like høye som lengre sør i landet.

– Da hadde vi hatt store problemer med å drifte på normalt vis. Hvis idrettslag og foreninger sør er nødt til å stenge hallene går det også utover barneidretten i nord, forteller styrelederen.

– Vi er helt avhengige av at de få vi har matcher spillere i sør, sier Hagen.

RUUD-FEBER: Suksessen til Casper Ruud merkes på interessen for å spille tennis i barndomsklubben Snarøya tennisklubben. Men til vinteren kan tilbudet likevel bli kraftig redusert. Foto: Anders Bjurö/TT

Pandemi-tilstander

Men styrelederen i Snarøya tennisklubb er altså ikke veldig optimistisk. Strømstøtten kommer lenge etter at regningene må betales.

– Vi får strømregning etter hver måned, og støtten kommer ikke fort nok. Vi har mye aktivitet i denne klubben, og flere ansatte som skal ha lønninger. Det er folk som jobber dag inn og dag ut.

– Hvordan er inntjeningen vanligvis på aktiviteten i disse boblene gjennom vinteren?

– Vi har hatt månedlige inntekter på 100 000 til 150 000 i boblene. Til vinteren kan vi regne med å gå 250 000 til 300 000 i minus før strømstøtten kommer. Vi kan justere litt priser, men det vil være et såpass stort spenn at det blir helt ville priser for å spille. Da vil boblene stå tomme. Det vil være som under pandemien - det vil være helt stille her.

– Hva ønsker dere skal gjøres?

– Vi må ha forutsigbarhet. I første omgang må vi komme på et nivå hvor det er fastpris, for eksempel på mellom 50 og 100 øre. Så vi kan klare å drifte videre. Jeg vet at kommunen vil komme på banen, men det tar litt for lang tid. Vi har søkt og fått noe støtte for sommeren som har vært. Men det er nå det skjer, for vi har ikke hatt særlige strømkostnader fram til nå. Når vi setter opp boblene denne uka, og det fyres over fem baner, da begynner det virkelig å svi, sier han.